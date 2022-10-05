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стрілянина (1679) Чернівці (374) Клименко Ігор (351)

Стрілянина у Чернівцях: затриманий розбещувач неповнолітніх помер, - Клименко (оновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня у Чернівцях стріляв у патрульних поліцейських під час спроби затримання.

Про це повідомив у фейсбуці глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, 22-річна патрульна, молодший лейтенант поліції Таїсія Татарин загинула. У її напарника - вогнепальне поранення, його госпіталізовано", - нагадує Клименко.

За його словами, під час затримання зловмисник відкрив вогонь.

"Тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу. Більше інформації надамо найближчим часом", - зазначив глава Нацполіції.

Втім, пізніше у Нацполіції повідомили, що затриманий помер. Йому було 53 роки. Уродженець АР Крим, зареєстрований був у Житомирській області.

Стрілянина у Чернівцях: затриманий розбещувач неповнолітніх помер, - Клименко (оновлено) 01

Також читайте: Підозрюваний у розбещенні неповнолітніх почав стрільбу біля школи у Чернівцях - одна поліціянтка загинула, один - поранений. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Так і є...
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05.10.2022 14:49
+18
Пес красава
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05.10.2022 15:38
+17
Відправити покидька на розмінування звільнених територій, хоч якусь користь принесе.
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05.10.2022 14:37
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Так і зробили. Дочитай до кінця.
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05.10.2022 17:02 Відповісти
Та его нужно было закопать ДО того, как он сдох...! Подстрелить и в ЯМУ !!!
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05.10.2022 16:07 Відповісти
Вообще то этого отморозка видели в том же районе где он убил полицейскую еще в 2020 году и еще тогда он приставал к детям там же...то ли полиции не сообщали,то ли полиция не реагировала - теперь разбираются...
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05.10.2022 16:07 Відповісти
Це було доволі ймовірно і очікувано, що він був кацапом без великої різниці з Криму чи Пермі. У Житомирській області в сізо перебуває кацап, який вбив 22 травня 2020 року 7 військових Національної Гвардії і ЗСУ України. І можливо погрожував далі вбивати Українців, якщо рашка зайшла в той район і звільнила його. Дивився репортаж тиждень тому, Фактаи ictv
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05.10.2022 16:43 Відповісти
сдохла тварь, поделом
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05.10.2022 16:46 Відповісти
зробіть як в Америці, вбивство поліцейського газова камера
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05.10.2022 16:55 Відповісти
Мертвого в газову камеру? Ну ви садист, пане Андрію!..
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05.10.2022 17:03 Відповісти
ну хз, раньше убийцу с убитым в могиле просто закапывали. гуманно так сказать, по-христиански даже.
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05.10.2022 17:24 Відповісти
*живого конечно
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05.10.2022 17:25 Відповісти
Здохло падло...
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05.10.2022 18:51 Відповісти
Я майже не сумнівався, що той кнур - кацап. Так і вийшло.
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05.10.2022 22:54 Відповісти
Кажу що думаю - бієць з 22 літньої дівчини ніякий. Психолог, законник так, гарний.
Дівчата молоді не повинні помирати на вулицях наших міст.
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05.10.2022 23:10 Відповісти


У Чернівецькій області у четвер, 6 жовтня, прощатимуться із 22-річною поліцейською Таїсією Татарин. Дівчина загинула 3 жовтня біля школи у Чернівцях під час затримання чоловіка, якого звинувачують у розпусних діях. Зловмисник виявився озброєним та застрелив поліцейську, її напарника також було поранено.
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06.10.2022 00:17 Відповісти
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