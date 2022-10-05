Визволений з полону "азовець" Микола Кущ (Фрост). ФОТОрепортаж

Українські фотографи Костянтин та Влада Ліберови, які документують війну Росії проти України, представили нові кадри в рамках свого фотопроєкту "Очі перемоги".

Вони опублікували серію знімків захисника "Азовсталі" Миколи Куща з позивним Фрост, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Фрост - людина, яку там так і не змогли зломити. Хоча вони намагались, дуже намагались. В полоні було все. Але він не хоче про це говорити, бо сьогодні він - вдома. А більшість його побратимів - ще ні. Ці фото, як і інші наші портретні серії під час війни - зроблені в рамках нашого проєкту Очі перемоги. Мабуть, настав час трохи про нього розказати. Це досить амбітний проєкт, що зрозуміло вже з його назви. Очі тих, хто сьогодні веде нас до повної свободи та незалежності, тих, хто відстоює наше право бути нацією: від рядових військових, медиків, волонтерів, до тих, хто приймає сьогодні доленосні рішення. Саме тому сьогодні ми не знаємо, чи зможемо його колись логічно завершити. Але, так чи інакше, для нас неймовірно важливо, щоб такі герої, як Фрост, ніколи не перетворились на статистику", - йдеться у повідомленні фотографів.

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