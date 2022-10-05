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Росія передислокувала військових і техніку з бази у Валуйках Бєлгородської області, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Росія перемістила особовий склад і техніку з військової бази у місті Валуйки Бєлгородської області – про це свідчать супутникові знімки Planet Labs.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Росія передислокувала військових і техніку з бази у Валуйках Бєлгородської області, - ЗМІ 01

1 жовтня Planet Labs зафіксував, що військова техніка, включно із гелікоптерами, а також намети, в яких розміщується особовий склад, зникли з території військової бази у Валуйках Бєлгородської області, яка межує з Харківською, Сумською та Луганською областями України.

Росія передислокувала військових і техніку з бази у Валуйках Бєлгородської області, - ЗМІ 02
Росія передислокувала військових і техніку з бази у Валуйках Бєлгородської області, - ЗМІ 03

Військові експерти, з якими поспілкувалися журналісти "Схем", припускають, що російських військовослужбовців і техніку перекинули до окупованої території Луганської області, а сама передислокація пов’язана, зокрема, із серією вибухів у Валуйках у Росії.

Також читайте: Росія перекидає в район ведення бойових дій в Україні росгвардійців із Сибіру, - Генштаб

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Там "усьо чотко"! "Сдай друга, чтоб он не сдал тебя!"
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05.10.2022 17:22
+14
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05.10.2022 16:43
+11
таксісту повісточка ще не прийшла? Ще геройствує?
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05.10.2022 17:12
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за урал?
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05.10.2022 16:41 Відповісти
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05.10.2022 16:43 Відповісти
таксісту повісточка ще не прийшла? Ще геройствує?
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05.10.2022 17:12 Відповісти
Там "усьо чотко"! "Сдай друга, чтоб он не сдал тебя!"
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05.10.2022 17:22 Відповісти
За Урал едут пакеты, а остальные на фронт. Позади Воронеж!
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05.10.2022 16:45 Відповісти
Там наши уже раз затарились техникой,а защитнички в кусты удрали.
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05.10.2022 16:48 Відповісти
Якщо зникло 6 вересня, то іх походу вже й немає взагалі)
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05.10.2022 16:48 Відповісти
теоретически эшелон можно было накрыть возле Троицкого из Дворичной или даже Купянска.
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05.10.2022 16:50 Відповісти
Росія перемістила особовий склад і техніку з військової бази у місті Валуйки

...до чортів на *****...
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05.10.2022 16:56 Відповісти
на параше появился новый слоган "для выравнивания линии фронта российские войска отступили из населенных пунктов....." )) из валуек - мабуть по той же причине )))
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05.10.2022 17:08 Відповісти
ящо в Луганську область то це той випадок, коли потрібно було їх розбити HIMARS'ом ще в Валуйках.
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05.10.2022 17:14 Відповісти
Та втікли вони! Від наших обстрілів. От і все...
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05.10.2022 17:54 Відповісти
Страшно,кацапи? Далі буде ще страшніше...
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05.10.2022 18:07 Відповісти
Тобто в Луганській області їм буде безпечніше. Ню-ню.
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05.10.2022 18:30 Відповісти
Свято наближається для рашистів!!
Смерть рашистам *****!!
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05.10.2022 18:43 Відповісти
Там от купянска до валуек 50 мин электричкой было. Приграничные города.
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05.10.2022 20:48 Відповісти
 
 