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Сальдо (63) СБУ (10050) Херсонщина (4279) колабораціонізм (942)

Сальдо та ще сімом колаборантам з Херсонщини оголошено підозру, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Співробітники Служби безпеки викрили "нову порцію" ворожих поплічників, які допомагають росіянам на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Семеро із них отримали повідомлення про підозру у складі організованої злочинної групи, оскільки цілеспрямовано, та координуючись між собою, сприяли передачі РФ ресурсів Укрпошти. Окрему підозру отримала колишня співробітниця одного з правоохоронних органів Херсонщини. За завданням російських спецслужб вона передала ворогу дані про щонайменше 23 патріотично налаштованих херсонців", - йдеться в повідомленні.

У провадженні нову підозру отримав ексрегіонал Володимир Сальдо, який добровільно "очолив" окупаційний режим у Херсонській області, його заступниця Катерина Губарєва, а також колишній директор філії Херсонської дирекції "Укрпошти" Віктор Фірман. Після захоплення росіянами області він погодився керувати незаконним утворенням "государственное унитарное предприятие "почта Херсона".

Сальдо та ще сімом колаборантам з Херсонщини оголошено підозру, - СБУ 01

Наразі всім "чиновникам" оголосили про підозру за пособництво державі-агресору, вчинене у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу).

Додатково Сальдо, Губарєва та Фірман отримали по підозрі за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність, організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, вчинена у складі організованої групи).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Меру" окупованого Сєверодонецька Моргунову повідомлено про підозру у колабораціонізмі, - Офіс Генпрокурора

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
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05.10.2022 18:15
+4
Его уже давно надо было закопать, насрать на могилу и забыть..
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05.10.2022 17:39
+3
Призвище у них одне - зрадник . Давать довiчний термiн
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05.10.2022 17:51
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Его уже давно надо было закопать, насрать на могилу и забыть..
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05.10.2022 17:39 Відповісти
Призвище у них одне - зрадник . Давать довiчний термiн
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05.10.2022 17:51 Відповісти
Наша прокуратура не успевает выполнять свою работу. Ей просто некогда. Она занята чем угодно только не выполнением своих прямых обязанностей.
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05.10.2022 17:43 Відповісти
Да пес с ними... посадить на бочку с порохом... пущай полетають!
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05.10.2022 17:47 Відповісти
А можна без оголошення підозри їх просто вбити? Тихо. Як робив та робить Ізраїль. Ні? Тоді СБУ-це зборище нікчем,слимаків та корупціонерів.
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05.10.2022 18:01 Відповісти
Це Ви ще не знаєте їхні "дії" і в перші дні війни. Я вже мовчу про 2014. Цю конторку потрібно прошерстити конкретно - от тільки хто це зробить? Хто здавав Схід та Південь в 2014 та 2022? Хто вважав кримських татар потенційно небезпечними (як і ФСБ)? Є там і адекватні люди, але дуже мало, на жаль... Ця структура, як на мене, повинна бути ліквідована і створена наново - так, в тому числі із старими кадрами, але з поліграфом і дуже високими вимогами до всіх кандидатів.
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05.10.2022 18:22 Відповісти
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05.10.2022 18:04 Відповісти
Даун Губарев свою женушку пристроил.
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05.10.2022 18:06 Відповісти
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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05.10.2022 18:07 Відповісти
Головне, що принцип гендерної рівности дотримано
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05.10.2022 18:12 Відповісти
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05.10.2022 18:15 Відповісти
Ніхріна собі оперативність...
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05.10.2022 18:16 Відповісти
Історія «сємєрих козлят»
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05.10.2022 18:34 Відповісти
Не підозру а знищувати цих гнид як це роблять в Ізріаїлі. Чик по горлянці бритвочкої і він на небесах...
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05.10.2022 18:51 Відповісти
 
 