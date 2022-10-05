Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Атака іранськими дронами-камікадзе міста Біла Церква вночі 5 жовтня викликала жваву дискусію в українському соціумі. Пропонуємо до уваги читачів думки деяких фахівців, які прокоментували цю атаку.
Як інформує Цензор.НЕТ, журналіст АрміяInform Сергій Місюра зазначив: "Головне, що побачив/знайшов по Білій Церкві та нічних дронах камікадзе: Перше фото самого двигуна. Я очікував, що він двотактний одноциліндровий, тому що схожий в польоті на мопед/бензокосу. А він виявився чотирьох циліндровий, але як відсутній глушак для збільшення дальності і потужності - ми його чуємо аж до 10 км.
Тому головне з нічних прильотів - ми вчимося. Повторення Миколаєва декілька місячної давнини вже не буде. На момент прильоту - усі були на вулиці, далеко від будівель. В результаті - ні одного загиблого! Одному солдату десь кирпичина відлетіла, але на швидкість руху це взагалі не впливає. Так, будівлям трохи прийдеться дах перебудувати, але головне - усі люди цілі!
На другому фото просто його зламки. Через які з двигуном ми дійшли висновку з фахівцями на місці - там усе іранське. Нічого російського. Велікая страна не може дрона з опозитним двигуном зробити))"
Володимир Яценко зазначає: "Ворога треба знати в обличчя. Інженери нашої команди долучилися до препарування "нутрощів" "Шахіда". На фото пристрій цифрового радіозв’язку. Декілька цікавих висновків :
- ембарго на постачання високотехнологічних компонентів в Іран має великі дірки - на центральному процесорі хоч і затерте маркування але певні ознаки 100 відсодково вказують що це потужний чіп виробництва ALTERA/INTEL
- Пристрій спроектовано фахівцями, які проходили навчання у Сполучених Штатах. Кожний світовий центр проектування електронних приладів має свої ознаки (як у художників). Цікаво, що іранські студенти не можуть навчатися у США на пілотів, а от долучитися до новітніх технологій у сфері радіоелектроніки - залюбки.
Головне - тепер ми маємо натхнення і таланти зробити нашого "ДОВБУША" краще. Слава Україні!"
Сергій Флеш пише: "Багато пишуть у приват: Чому ми не глушимо камікадзе?
Камікадзе летять згiдно координат зi супутників. В іранських дронах стоїть особлива антена супутникової навігації СRPA, яка дозволяє боротися з українськими перешкодами РЕБ та подміною супутникових координат.
Ця система може блокувати 1-2 сильних перешкоди вiд ЗСУ, а от три наших перешкоди вже дадуть якийсь результат.
Але:
1. Ми не можемо "закрити" всю країну, та всі військові об'єкти з розрахунку по три РЕБ на точку. Це фізично неможливо.
2. Так як CRPA антена відрізає всі перешкоди із землі, велику площу захистити не вийде навіть і з трьома РЕБ
3. Якщо при підльоті до військового об'єкту камікадзе "сліпне", він атакує випадковий об'єкт (може сарай, а може й школу). Тому не скрізь такі методи захисту є доцільними.
Рішення тільки в загороджувальних аеростатах з РЕБ, щоб перешкоди йшли на камікадзе зверху, але це трохи фантастично".
Будь ласка, зачекайте...
Вагнергейт это венец оккупации страны где Коломойскьий зачищает ВСЕ.
Если вы спите - кто вам виноват...
Турчинов особисто не вилазив з полігонів де все це випробувалося. І саме за це його тягали по судах як "агента", портновські шавки!
Це все не пам'ятають лише шлунки-поціновувачи кварталу.
та відправити на москву
накшталт мацкалі переплутали ціль
"...Глава Иммиграционного управления МВД Томер Москович заявил, что Израиль не должен открывать двери для беженцев, не имеющих еврейских корней.»..."
зняти з них двигуни
зробиту такі дрони за відправити на Хремль
1. Провалилася наша розвідка. Під час служби в ППО Радянського Союзу я знав про виліт літака з бази НАТО, яка знаходилась за 1000 км. Знав, навіть, прізвище пілота.
2. Провалилась наша ППО. БПЛА летить повільно і гучно. Можна зателефонувати і підняти винищувачів.
3. Великі зауваження до роботи командування, мабуть, не чекали . РЛС бачить таку ціль на відстані 40-60 км. Оператор може і проспати.
пп.2 - ага, підняли винищувачі і ті полетіли (певно розстрілювати з гармати?) 2м дрони уночі ...
пп.3 - ви 146% "мали справу" з РЛС, вірю.
Но после вагнергейта взрывов складов и тд и тп - мы беззубые просто выполняем заказ на утилизацию. Сами гибнем - что бы не жалели москалей.
Легкомоторні двомістні літаки з встановленими на них кулеметами.
Вночі?
У нас все есть и сами учим иранских студентов платы паять...
Ляпота...
Відразу прошу вибачення за можливі з мого боку порушення чиїх то почуттів,поглядів,переконань.
У м.Харкові є Військовий університет повітряних сил ім.Кожедуба,також ХАІ,інтелектуальних потужностей цих двох закладів достатньо щоб килим-літак образувати й здати до виробництва,там є цілі наукові школи,які саме у напрямку,навігації,безпеки та автономії польотів працюють,а також у складанні алгоритмів автоматичного польоту з дотриманням таємності при обміні данних, також школа РЕБ.
Чи тоді все це фікція й наукові розробки це брехня та доїння держави,усі ці ктн,доктори,професори....
прилёт от луканоида...туда и приветы передавать.
Радіолюбителі можуть самі зробити - тільки позови.
АЛЕ МИ НЕ МАЄМО ДЕРЖАВИ. ТЕ ЩО НЕЮ ЗВЕТЬСЯ - ТО ВЖЕ ОЛІГАРХОВИЙ САДОК.
Возле дорог его заметят с высокой вероятностью.
Есть много программ которые расшифровывают звук и сравнивают с заданным диапазоном. Если в каждом - тогда цена намного выше, можно через сим карту передавать сигнали, можно линию протащить укртелекомом за 3 суток 100 бригад.
Все сделать можно легко, МО отказалось создать периметр из наблюдательных пунктов для засечки ракет, а теперь и для отслеживания проникновения на нашу землю рашидов.
Подумайте: почему спутник который купили за деньги на Байрактар не просочился фактами сьемки в СМИ?
То то же... Современные технологии дают отслеживание с орбити даже летучих мышей или структуры недр глубиной до 100 км... Через осадки, дым, тучи и тд и тп. А дрон - это движок температурой в ренгеновском зрении 300+ градд, и движется не по дорогам не по изгибающейся поверхности...
Потому я уверен что помощь нам технологической ни ЕС ни США не дают только (75-90%) из-за оккупации Держави олігархами. Ермак и прочие - работники по удержанию на плаву и выполнения заказов войны. Что у нас - что в Московии. Чего нация к войне с Орками не начала готовится после о.Тузлы? Да потому что СМИ из нас делают стадо. Вы например знаете сколько градов взорвалось при "поджогах" наших мест хранения... И при ком... А его теперь привозносят как антиЗе... а зе был выбран как антиПо... Стадо одним словом... Или "считают" верно...
И потом встречать на самолетах Сельхозавиации с Максимами...
Switchblade 300 - це вирішення питання боротьби з іранськими дронами - дешево та результативно. Взагалі-то важливі об'єкти можна прикрити зенітними кулеметами ДШК, яких ще повинно бути на складах багато, тільки станків наробити під них.
Геополітика вона така.
Хтось та й пошукає і знайде - і на ЦРУ знайдеться свій розслідувач. Не сподобається демократам - передати республіканцям. Така вона - правильна "система важелів і противаг" у демократичному суспільстві.
Навіть якщо не розірвали программ - могли попросити "зачекати" до нормалізації відношень. Але....
Читаємо Тайная история американской империи. Экономические убийцы и правда о глобальной коррупции, Джон Перкинс
щоб розуміти в якой ми халепі.
Ну що, робимо свої дрони камікадзе і поїхали в турне - артсклади Тули, Воронежа, Астрахані, Москви вже зачекалися.
Чому не можна наздогнати Шахід-136 на вертольоті або тихохідному літаку (як кукурузник) і розстріляти його як візуальну ціль із кулемета, летючи близько за ним , над ним або паралельним курсом? Так як збивали повільні літаки в 2 світову війну
Уночі, та під час комендантського часу, в Україні ж ніхто не спить, всі надворі звук мопедів вислуховують, вірно?
05.10.2022 22:45 Відповісти Видалити
Плюс на додачу: як на звук з гелікоптера чи тихохідного літака бодай напрямок на таку "мопедну" ціль визначити?