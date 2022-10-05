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Біла_Церква (102) дрони (2512)

Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Атака іранськими дронами-камікадзе міста Біла Церква вночі 5 жовтня викликала жваву дискусію в українському соціумі. Пропонуємо до уваги читачів думки деяких фахівців, які прокоментували цю атаку.

Як інформує Цензор.НЕТ, журналіст АрміяInform Сергій Місюра зазначив: "Головне, що побачив/знайшов по Білій Церкві та нічних дронах камікадзе: Перше фото самого двигуна. Я очікував, що він двотактний одноциліндровий, тому що схожий в польоті на мопед/бензокосу. А він виявився чотирьох циліндровий, але як відсутній глушак для збільшення дальності і потужності - ми його чуємо аж до 10 км.

Тому головне з нічних прильотів - ми вчимося. Повторення Миколаєва декілька місячної давнини вже не буде. На момент прильоту - усі були на вулиці, далеко від будівель. В результаті - ні одного загиблого! Одному солдату десь кирпичина відлетіла, але на швидкість руху це взагалі не впливає. Так, будівлям трохи прийдеться дах перебудувати, але головне - усі люди цілі!

На другому фото просто його зламки. Через які з двигуном ми дійшли висновку з фахівцями на місці - там усе іранське. Нічого російського. Велікая страна не може дрона з опозитним двигуном зробити))"

Також читайте: Атака дронами на Білу Церкву: пошкоджено три будівлі інфраструктури

Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців 01
Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе, зафіксовано 6 вибухів, є постраждалий. ВIДЕО (оновлено)

 Володимир Яценко зазначає: "Ворога треба знати в обличчя. Інженери нашої команди долучилися до препарування "нутрощів" "Шахіда". На фото пристрій цифрового радіозв’язку. Декілька цікавих висновків :

- ембарго на постачання високотехнологічних компонентів в Іран має великі дірки - на центральному процесорі хоч і затерте маркування але певні ознаки 100 відсодково вказують що це потужний чіп виробництва ALTERA/INTEL

- Пристрій спроектовано фахівцями, які проходили навчання у Сполучених Штатах. Кожний світовий центр проектування електронних приладів має свої ознаки (як у художників). Цікаво, що іранські студенти не можуть навчатися у США на пілотів, а от долучитися до новітніх технологій у сфері радіоелектроніки - залюбки.

Головне - тепер ми маємо натхнення і таланти зробити нашого "ДОВБУША" краще. Слава Україні!"

Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Білу Церкву: БПЛА вилетіли з півдня, половину вдалося збити

Сергій Флеш пише: "Багато пишуть у приват: Чому ми не глушимо камікадзе?

Камікадзе летять згiдно координат зi супутників. В іранських дронах стоїть особлива антена супутникової навігації СRPA, яка дозволяє боротися з українськими перешкодами РЕБ та подміною супутникових координат.

Ця система може блокувати 1-2 сильних перешкоди вiд ЗСУ, а от три наших перешкоди вже дадуть якийсь результат.

Але:

1. Ми не можемо "закрити" всю країну, та всі військові об'єкти з розрахунку по три РЕБ на точку. Це фізично неможливо.

2. Так як CRPA антена відрізає всі перешкоди із землі, велику площу захистити не вийде навіть і з трьома РЕБ

3. Якщо при підльоті до військового об'єкту камікадзе "сліпне", він атакує випадковий об'єкт (може сарай, а може й школу). Тому не скрізь такі методи захисту є доцільними.

Рішення тільки в загороджувальних аеростатах з РЕБ, щоб перешкоди йшли на камікадзе зверху, але це трохи фантастично".

Також дивіться: Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву. ФОТОрепортаж

Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців 04
Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців 05
Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців 06
Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців 07

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
Вночі ворог завдав удару дронами-камікадзе по пункту постійної дислокації моєї бригади. Я там був лише раз у житті, але, принаймні, знаю, як виглядають ці древні будівлі.

Я відчуваю з цього приводу лють. Але лють особливого роду. Вона стосується не тільки ворога.

***

Ці іранські дрони пролетіли сотні кілометрів і уразили об'єкт у нашому глибокому тилу.

Саме наявність ракет, котрі здатні уражати наш глибокий тил, було і є однією з суттєвих переваг РФ у війні з нами.

А тепер виявляється, що примітивні дрони з двигунами внутрішнього згоряння можуть робити практично ту ж саму роботу, що і ці розхвалені крилаті ракети.

І (виявляється!) ніхто нам, Україні, не заважав створити такі ж дрони у тисячних кількостях і бити за сотні і тисячі кілометрів у російській тил.

Уявіть, скільки ешелонів з бронетехнікою, скільки таборів і казарм з особовим складом ми могли б знищити на дальніх підходах, щоб влни не прийшли сюди?

Скільки жертв серед нашого війська і серед мирного населення ми могли б уникнути, якби ліквідували в перший же день війни максимум російських військ?

А вони тоді нічим не відрізнялися від цілі, по якій сьогодні вдарили у Бідій Церкві росіяни.

Чому Іран, країна під жорсткими санкціями зовні і з релігійною диктатурою всередині, зміг створити таку зброю, а ми, одна з найбільш ІТ-шних країн світу, відкрита Заходу - не змогла?

***

Я двічі зустрічався з попереднім президентом, казав і конкретні, і абстрактні речі щодо необхідності розвитку галузі безпілотників у армії.

Я зустрічався з розробниками і пропонував створити ударний безпілотник, щоб уражати військові цілі у Криму. Я хотів демонстративно це зробити, взявши політичну відповідальність на себе - щоб показати, що це грізна зброя, здатна радикально зменшити наш дисбаланс сил з агресором, збити його пиху.

Природньо, що на мене дивилися, як на божевільного.

Ні, вітчизняні розробники не бачили тут нічого складного.

Просто це нікому не було потрібно, а для самих розробників це був ризик великих неприємностей від влади.

Власне, і зараз фактично в Україні розробки приватними компаніями ударних бпла заборонено. У країні, котра стоїть на межі свого існування, і державна оборонка котрої на 95% складається з імпотенції та корупції, звичайним громадянам заборонено розробляти зброю.

Цілі відділи у спецслужбах і органах правопорядку отримують зарплати з наших коштів - за те, що вони слідкують, щоб ніхто з пересічних українців не міг займатися розробкою зброї для захисту країни.

Звісно, зброю все ж розробляють - але напівлегально, але лише ті, хто має блат у гурі-сбу-ссо...

І панує над усім цим дивна атмосфера. Недостатньо кооперації, а багато ревнощів. Мало відкритості до своїх же побратимів, багато комерційного і-або вузького корпоративного інтересу.

Я трачу свій майже неіснуючий вільний час на розробки і на те, щоб максимально ділитися досвідом з іншими. На жаль, так роблять далеко не всі, і чим ближче до офіційних статусів розробник, тим менше він співпрацює з іншими.

Між тим наші, українські дрони - кращі, ********* за іранські.

Лють, лють відчуваю я до росіян, аое не тільки до них.

Залишається лише зціпити зуби, жебрати у читачів копійки, у командирів - вільні години. Довбати скелю, без сподівання на швидкий результат і на вдячність. https://www.facebook.com/igor.lutsenko
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05.10.2022 19:29
+28
Кикина, Анна Юрьевна

26 сентября 2022 года, комиссия из представителей космических агентств стран-партнёров по проекту Международной космической станции рассмотрела готовность и одобрила полет экипажа SpaceX Crew-5 с космонавтом Госкорпорации «Роскосмос» Анной Кикиной на пилотируемом корабле Crew Dragon. Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew-5 ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде был запланирован на 3 октября 2022 года, но из-за урагана «Иэн» старт был перенесён более позднее время.

В то время когда все вводят санкции, удаляют из спорта рашку всякие ***** спокойно работают с рашкосмосом
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05.10.2022 18:58
+22
Так это не *****. Это как оказалось ещё хуже. "Маск."
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05.10.2022 19:06
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Сторінка 2 з 2
Украинские силы используют российскую систему ПТРК "Корнет" серии 9К129 в окрестностях Соледара в начале этого года. Этот образец был "закуплен" у ЧВК "Вагнер"; были захвачены обе термобарические ракеты 9M133 HEAT и 9M133F.

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05.10.2022 19:34 Відповісти
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05.10.2022 19:37 Відповісти
а разве шилка и гепард не для этих целей делались?
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05.10.2022 19:38 Відповісти
сбивать это говно из палок и веток
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05.10.2022 19:40 Відповісти
мала дальність шо у того, шо у того. А на кожному кілометрі шилку з гепардом не поставиш.
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05.10.2022 21:16 Відповісти
а на каждом и не надо...прикрывать только важную и критическую инфраструктуру...когда будет подлетать к цели мопед Путлера, то гепард одной чергой разнесет фанерный дрон на шматочки.
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05.10.2022 22:11 Відповісти
дальность от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км
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05.10.2022 22:14 Відповісти
Взагалі-то не для цих , бо коли Гепарди і Шилки на озброєння приймали безпілотники були розміром з винищувач і їх можна було на пальцях перерахувати ((
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05.10.2022 21:22 Відповісти
Спутник может упасть?
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05.10.2022 19:46 Відповісти
Мы тоже как придурки последние учим иранских студентов а потом они же будут нас бомбить
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05.10.2022 19:57 Відповісти
можливо і нічого, але на першому фото розєм совдеповський, моделі років пійсят...
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05.10.2022 20:00 Відповісти
Наши дроны есть...только у нас производства все разбомблены.
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05.10.2022 20:23 Відповісти
Дурня, виробництво дронів не розбомблено, дронів-камікадзе просто не замовляли - типу "не на часі"
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05.10.2022 21:45 Відповісти
Где где...
Вагнергейт это венец оккупации страны где Коломойскьий зачищает ВСЕ.
Если вы спите - кто вам виноват...
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05.10.2022 20:52 Відповісти
Ага ще вам Турчинов лять винен! Єдиний хто активно підтримував розробку ******** зброї, завдяки якій Київ не взяли за тиждень....
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05.10.2022 21:32 Відповісти
Чи правильно я Вас розумію що старий стукач КДБ Турчинов, будучи секретарем РНБО, форсував розробку Нептуна? Відправити
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05.10.2022 22:44 Відповісти
В серію пішли стугни, богдани, нептуни, вільхи і це тільки те, що одразу пригадується. Прийшли до влади зелені потвори і все касували! Навіть розформували створену на волонтерських засадах аеророзвідку!
Турчинов особисто не вилазив з полігонів де все це випробувалося. І саме за це його тягали по судах як "агента", портновські шавки!
Це все не пам'ятають лише шлунки-поціновувачи кварталу.
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05.10.2022 22:54 Відповісти
Да уж. Клянчим ракеты на 300 км как последнюю панацею, а оказывается рашку можно было бы дронами бомбить. Но снова что-то не то и не так.
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05.10.2022 20:03 Відповісти
Чому аеростати - це фантастика? Їх винайшли давно. У другу світову вони захищали столиці кількох країн. Не бачу нічого складного. Але те, що нашим розробникам не дають будувати безпілотники. - Це навіть не корупція, це державна зрада. Я звісно поважаю Зе за перші дні війни. Але зараз відчуття, що він засидився на троні.
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05.10.2022 20:04 Відповісти
Хто не дає і яким чином? Може просто як завжди "поганому танцору ноги мешают"?
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05.10.2022 20:10 Відповісти
Чувак, поміняй кацапський нік. Бо в темноті тебе пристрілять свої.
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05.10.2022 20:19 Відповісти
треба востановити цей дрон
та відправити на москву

накшталт мацкалі переплутали ціль
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05.10.2022 20:17 Відповісти
Ізраіль обіцяв нам протидронові гвинтівки .
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05.10.2022 20:19 Відповісти
Угу, щас...
"...Глава Иммиграционного управления МВД Томер Москович заявил, что Израиль не должен открывать двери для беженцев, не имеющих еврейских корней.»..."
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05.10.2022 20:23 Відповісти
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05.10.2022 20:21 Відповісти
таня, а ти поматюкайся в москальському стилі, воно поможе
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05.10.2022 21:19 Відповісти
Та може, катерки зараз не потрібні, чи траулери-розвідники?
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05.10.2022 21:48 Відповісти
Конфісковати авто депутатів вЖОПУзж
зняти з них двигуни
зробиту такі дрони за відправити на Хремль
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05.10.2022 20:23 Відповісти
Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви ?
1. Провалилася наша розвідка. Під час служби в ППО Радянського Союзу я знав про виліт літака з бази НАТО, яка знаходилась за 1000 км. Знав, навіть, прізвище пілота.
2. Провалилась наша ППО. БПЛА летить повільно і гучно. Можна зателефонувати і підняти винищувачів.
3. Великі зауваження до роботи командування, мабуть, не чекали . РЛС бачить таку ціль на відстані 40-60 км. Оператор може і проспати.
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05.10.2022 20:25 Відповісти
РЛС не бачать ціль, яка летить занадто низько. Потрібні літаки типа АВАКС
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05.10.2022 21:14 Відповісти
Дивлячись яка РЛС, та з якої відстані.
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05.10.2022 21:50 Відповісти
Такі дрони можна і потрібно збивати загороджувальним вогнем кількох автоматів і кулеметів. Та де їх взяти, тероборону роззброїли, блокпости познімали.
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06.10.2022 00:27 Відповісти
пп.1 - може саме тому сесесере й повиздихав, раз все так добре було?

пп.2 - ага, підняли винищувачі і ті полетіли (певно розстрілювати з гармати?) 2м дрони уночі ...

пп.3 - ви 146% "мали справу" з РЛС, вірю.
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07.10.2022 11:50 Відповісти
Є протидронові гвинтівки -- може дадут.
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05.10.2022 20:31 Відповісти
блок управления изолирован, начнем слепить - будут усиять защиту - просто фольгой обмотать больше... Нужно более стратегический подход - закрытие периметра разведкой.
Но после вагнергейта взрывов складов и тд и тп - мы беззубые просто выполняем заказ на утилизацию. Сами гибнем - что бы не жалели москалей.
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05.10.2022 20:55 Відповісти
"1.Піднімати винищувач для збиття цього лайна- дорого і не доцільно."(С)
Легкомоторні двомістні літаки з встановленими на них кулеметами.
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05.10.2022 20:52 Відповісти
в нас і безпілотники виробляються приватними фірмами. Безпілотник-перехватчик.
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05.10.2022 21:23 Відповісти
"Легкомоторні двомістні літаки з встановленими на них кулеметами."

Вночі?
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05.10.2022 21:56 Відповісти
А шо, у вас тепловизионных прицелов еще не изобрели?
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05.10.2022 22:28 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/Dornier_Do_215 Тоді ще приладів нічного бачення й тепловізорів не було
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05.10.2022 23:05 Відповісти
немає в нього камери - летить за ЖПС-координатами, сліпий.
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05.10.2022 22:03 Відповісти
а шо наші акустики мовчать, як риба об льод?..
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06.10.2022 00:00 Відповісти
Дрона можна завалити дроном... не бачу перешкод
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05.10.2022 20:43 Відповісти
это если бы те дроны были. вообще можно было дроны-перехватчики сделать с боеприпасом-парашютом, чтобы детали целые оставались.
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05.10.2022 20:49 Відповісти
А где закупленные французкие вертолеты-подлетел,багром зацепил и потащил.Или с "хорошего" растояния очередь дал.
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05.10.2022 20:44 Відповісти
если оно без глушителя орет и низко для радара летит то можно триангуляцию на звук делать... арта же плюс минус так же работает
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05.10.2022 20:44 Відповісти
Протидронові рушниці виробляються в Україні...правда ціна дорогувата, але вони є і за тиждень, може трохи більше, їх виготовляють під замовлення!
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05.10.2022 20:50 Відповісти
Прикольно такое понимать, да?
У нас все есть и сами учим иранских студентов платы паять...
Ляпота...
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05.10.2022 20:57 Відповісти
До дупи цім мопедам та рушниця. Там вузько направлена на супутник антена. Раджу читати не тільки заголовки.
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05.10.2022 21:36 Відповісти
Доброго вечора панове.
Відразу прошу вибачення за можливі з мого боку порушення чиїх то почуттів,поглядів,переконань.
У м.Харкові є Військовий університет повітряних сил ім.Кожедуба,також ХАІ,інтелектуальних потужностей цих двох закладів достатньо щоб килим-літак образувати й здати до виробництва,там є цілі наукові школи,які саме у напрямку,навігації,безпеки та автономії польотів працюють,а також у складанні алгоритмів автоматичного польоту з дотриманням таємності при обміні данних, також школа РЕБ.
Чи тоді все це фікція й наукові розробки це брехня та доїння держави,усі ці ктн,доктори,професори....
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05.10.2022 20:52 Відповісти
Вагнергейт с тобой не погодиться: можна БАГАТО, але Эрмак рішає інші замовлення. Сам знаю що наші школі Маска могли переплюнути при заінтересованості Держави. Але у нас її просто немає... Вона окупована і йде переварювання... Повільне але стабільне...
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05.10.2022 20:59 Відповісти
Я сам закончил ХАИ в конце 90-х, вполне мог бы работать в этой области, но в Украине это никому не было нужно.
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05.10.2022 22:08 Відповісти
не думаю,шо эта дрянь летела с передовой...
прилёт от луканоида...туда и приветы передавать.
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05.10.2022 20:52 Відповісти
Головна проблема - знайти його, збити уже не така проблема, щоб знайти по звуку - достатню китайського виробу за 3-30 долл. 2 тис км - потрібно 200-300 пунктів "прослуховування", тобто ціна питання - 10 тис долл - кріпіти на деревах стовпах по периметру нашої неньки.
Радіолюбителі можуть самі зробити - тільки позови.

АЛЕ МИ НЕ МАЄМО ДЕРЖАВИ. ТЕ ЩО НЕЮ ЗВЕТЬСЯ - ТО ВЖЕ ОЛІГАРХОВИЙ САДОК.
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05.10.2022 21:03 Відповісти
А якщо він летить вздовж доріг з інтенсивним рухом, не малій висоті? Як його відокремити від потоку транспорту?
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05.10.2022 22:05 Відповісти
Те трассы что уже имеют налет: через поля, болта, леса чтобы минимум увидели/услышали потому как 90% ночью.
Возле дорог его заметят с высокой вероятностью.

Есть много программ которые расшифровывают звук и сравнивают с заданным диапазоном. Если в каждом - тогда цена намного выше, можно через сим карту передавать сигнали, можно линию протащить укртелекомом за 3 суток 100 бригад.

Все сделать можно легко, МО отказалось создать периметр из наблюдательных пунктов для засечки ракет, а теперь и для отслеживания проникновения на нашу землю рашидов.


Подумайте: почему спутник который купили за деньги на Байрактар не просочился фактами сьемки в СМИ?
То то же... Современные технологии дают отслеживание с орбити даже летучих мышей или структуры недр глубиной до 100 км... Через осадки, дым, тучи и тд и тп. А дрон - это движок температурой в ренгеновском зрении 300+ градд, и движется не по дорогам не по изгибающейся поверхности...

Потому я уверен что помощь нам технологической ни ЕС ни США не дают только (75-90%) из-за оккупации Держави олігархами. Ермак и прочие - работники по удержанию на плаву и выполнения заказов войны. Что у нас - что в Московии. Чего нация к войне с Орками не начала готовится после о.Тузлы? Да потому что СМИ из нас делают стадо. Вы например знаете сколько градов взорвалось при "поджогах" наших мест хранения... И при ком... А его теперь привозносят как антиЗе... а зе был выбран как антиПо... Стадо одним словом... Или "считают" верно...
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05.10.2022 23:43 Відповісти
Потрібна розгалужена мережа вуличних мікрофонів підєднаних до одного сервера (налаштованих на звук двигуна і направлених вгору, встановлених на вежах мобільних операторів разом з антенами глушіння сигналів ГЛОНАСС та GPS)
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07.10.2022 02:55 Відповісти
Тероборона должна слушать небо по направлениям.

И потом встречать на самолетах Сельхозавиации с Максимами...
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05.10.2022 21:14 Відповісти
Маленькие копеечные вертолетики, типа на которых австралийцы бычков пасут. Один пилот, а второй с сачком ловит дроны.
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05.10.2022 21:56 Відповісти
Окрім використання проти наземних цілей, SRC Inc. написала програмне забезпечення для об'єднання Switchblade 300 зі сторонніми датчиками, щоб мати можливість перехоплювати ворожі БПЛА. Switchblade використовується разом з існуючими радарами та системами придушення СВУ, які можуть буксуватись Хаммерами. Перехоплення ворожого безпілотника відбувається в кілька етапів: якщо безпілотник проходить повз винищувачів - перехоплювачів, або розмір дрона занадто малий, щоб вони його могли знищити, його починають уловлювати РЛС; після виявлення, застосовуються методи радіоелектронної боротьби, щоб розірвати канал дрону зв'язку з оператором; якщо дрон не піддається РЕБ, запускається Switchblade, щоб фізично перехопити та знищити його.
Switchblade 300 - це вирішення питання боротьби з іранськими дронами - дешево та результативно. Взагалі-то важливі об'єкти можна прикрити зенітними кулеметами ДШК, яких ще повинно бути на складах багато, тільки станків наробити під них.
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05.10.2022 22:04 Відповісти
Если у нас есть рабочий процессор ALTERA/INTEL, то как минимум можно считать CPU ID (serial number), обратиться к производителю и проследить путь партии проданных процессоров. Может помочь выйти на цепочки поставки процессоров Ирану. Думаю, ЦРУ в этом должно быть заинтересовано не меньше, чем СБУ и ГУР.
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05.10.2022 22:04 Відповісти
Якщо саме ЦРУ і поставляло то що ?
Геополітика вона така.
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05.10.2022 23:26 Відповісти
Зчитати і (якщо офіційні канали не зацікавить) опублікувати.

Хтось та й пошукає і знайде - і на ЦРУ знайдеться свій розслідувач. Не сподобається демократам - передати республіканцям. Така вона - правильна "система важелів і противаг" у демократичному суспільстві.
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07.10.2022 11:59 Відповісти
ЦРУ виконує свою програму, довготривалу, це не ручне сбу при Зе, тому як що копнути то багато неприємного вскриється. Наприклда у паРаща залишилось працювати більше тисячі американських компаній , окрім лісозаготовлі і корисних копален, це не напряму про ЦРУ, а про інтереси Америки. Нажаль в інтересах США не винищувати паРашу, а тільки змінити там владу, хоча то вони замріїлись, недоімперія повинна бути знищена.
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07.10.2022 14:33 Відповісти
Он наса співпрацює показово з орками... це не просто так.
Навіть якщо не розірвали программ - могли попросити "зачекати" до нормалізації відношень. Але....

Читаємо Тайная история американской империи. Экономические убийцы и правда о глобальной коррупции, Джон Перкинс
щоб розуміти в якой ми халепі.
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05.10.2022 23:49 Відповісти
Все было давно придумано, только быстрее сейчас надо это делать

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05.10.2022 22:15 Відповісти
Вже Пороха зрадником не вважають за підриви кацапськими дронами артскладів в Богданівці і нших
Ну що, робимо свої дрони камікадзе і поїхали в турне - артсклади Тули, Воронежа, Астрахані, Москви вже зачекалися.
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05.10.2022 23:29 Відповісти
так зрадник 144 реформ чи ні?
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05.10.2022 23:50 Відповісти
Зебіли і вважали.
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05.10.2022 23:58 Відповісти
В минулому відмінку, тобто вже не вважають? Але питання стосувалось саме вас а не стада. Яке стадо - зрозуміло.
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06.10.2022 00:53 Відповісти
Не вважають, бо бачать що Порох нормальний і патріот України, навіть ті хто його ненавидить особисто.
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06.10.2022 16:52 Відповісти
Цікавий факт. Цей дрон чути за десяток км, швидкість невелика і висота. А тероборону роззброїли і похерили блокпости, якраз напередодні появи у кацапів цих дронів. Якось асоціюється з розмінованим Чонгаром. Все дуже вчасно для рашистів, адже ці дрони можна збивати організованим загороджувальним вогнем з кількох автоматів і кулеметів.
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06.10.2022 00:21 Відповісти
Я не спеціаліст тому не судіть жорстко але аргументовано заперечте чи поправте:

Чому не можна наздогнати Шахід-136 на вертольоті або тихохідному літаку (як кукурузник) і розстріляти його як візуальну ціль із кулемета, летючи близько за ним , над ним або паралельним курсом? Так як збивали повільні літаки в 2 світову війну
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06.10.2022 04:43 Відповісти
Вдень - теоретично не проблема. Але (принаймні у цьому випадку) зграя летіла уночі.

Уночі, та під час комендантського часу, в Україні ж ніхто не спить, всі надворі звук мопедів вислуховують, вірно?
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07.10.2022 12:06 Відповісти
Зрадники на Банковій вже замахали. По шию в українській крові
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06.10.2022 04:59 Відповісти
Шановний вибачте непрофесіонала: Чому не можна наздогнати Шахід-136 на вертольоті або тихохідному літаку (як кукурузник) і розстріляти його як візуальну ціль із кулемета, летючи за ним , над ним або паралельним курсом? Так як збивали літаки в 2 світову війну

05.10.2022 22:45 Відповісти Видалити
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06.10.2022 05:00 Відповісти
Див. вже відповідав вище.
Плюс на додачу: як на звук з гелікоптера чи тихохідного літака бодай напрямок на таку "мопедну" ціль визначити?
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07.10.2022 12:09 Відповісти
Они шумные. Помните, во времена второй мировой были посты с рупорами - АКУСТИЧЕСКИЕ системы слушать самолёты. Может нужно создать систему АКУСТИЧЕСКОЙ ПВО (что существенно дешевле и проще РЛС)?
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06.10.2022 10:33 Відповісти
Неплохо бы клепать свои дроны-истребители.
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06.10.2022 21:37 Відповісти
Для захисту від повільно літаючих дронів в Україні можна створити розгалужену мережу вуличних мікрофонів (налаштованих на звук двигуна і направлених вгору, встановлених на вежах мобільних операторів разом з антенами глушіння сигналів ГЛОНАСС та GPS). Ці мікрофони повинні бути під'єднані через локальну мережу до одного серверу. По рівню сигналу і характеру його зміни, програмне забезпечення серверу може розрахувати напрямок руху цих дронів що дасть час для підготовки ППО. Тим більше що ці дрони до Білої Церкви летіли через половину України.
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07.10.2022 02:44 Відповісти
Зе влада це тільки популізм, як до діла - скандал на скандалі.
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07.10.2022 14:28 Відповісти
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