Чому іранські дрони-камікадзе дісталися до Білої Церкви - думки фахівців. ФОТОрепортаж

Атака іранськими дронами-камікадзе міста Біла Церква вночі 5 жовтня викликала жваву дискусію в українському соціумі. Пропонуємо до уваги читачів думки деяких фахівців, які прокоментували цю атаку.

Як інформує Цензор.НЕТ, журналіст АрміяInform Сергій Місюра зазначив: "Головне, що побачив/знайшов по Білій Церкві та нічних дронах камікадзе: Перше фото самого двигуна. Я очікував, що він двотактний одноциліндровий, тому що схожий в польоті на мопед/бензокосу. А він виявився чотирьох циліндровий, але як відсутній глушак для збільшення дальності і потужності - ми його чуємо аж до 10 км.

Тому головне з нічних прильотів - ми вчимося. Повторення Миколаєва декілька місячної давнини вже не буде. На момент прильоту - усі були на вулиці, далеко від будівель. В результаті - ні одного загиблого! Одному солдату десь кирпичина відлетіла, але на швидкість руху це взагалі не впливає. Так, будівлям трохи прийдеться дах перебудувати, але головне - усі люди цілі!

На другому фото просто його зламки. Через які з двигуном ми дійшли висновку з фахівцями на місці - там усе іранське. Нічого російського. Велікая страна не може дрона з опозитним двигуном зробити))"

Також читайте: Атака дронами на Білу Церкву: пошкоджено три будівлі інфраструктури





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе, зафіксовано 6 вибухів, є постраждалий. ВIДЕО (оновлено)

Володимир Яценко зазначає: "Ворога треба знати в обличчя. Інженери нашої команди долучилися до препарування "нутрощів" "Шахіда". На фото пристрій цифрового радіозв’язку. Декілька цікавих висновків :

- ембарго на постачання високотехнологічних компонентів в Іран має великі дірки - на центральному процесорі хоч і затерте маркування але певні ознаки 100 відсодково вказують що це потужний чіп виробництва ALTERA/INTEL

- Пристрій спроектовано фахівцями, які проходили навчання у Сполучених Штатах. Кожний світовий центр проектування електронних приладів має свої ознаки (як у художників). Цікаво, що іранські студенти не можуть навчатися у США на пілотів, а от долучитися до новітніх технологій у сфері радіоелектроніки - залюбки.

Головне - тепер ми маємо натхнення і таланти зробити нашого "ДОВБУША" краще. Слава Україні!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Білу Церкву: БПЛА вилетіли з півдня, половину вдалося збити

Сергій Флеш пише: "Багато пишуть у приват: Чому ми не глушимо камікадзе?

Камікадзе летять згiдно координат зi супутників. В іранських дронах стоїть особлива антена супутникової навігації СRPA, яка дозволяє боротися з українськими перешкодами РЕБ та подміною супутникових координат.

Ця система може блокувати 1-2 сильних перешкоди вiд ЗСУ, а от три наших перешкоди вже дадуть якийсь результат.

Але:

1. Ми не можемо "закрити" всю країну, та всі військові об'єкти з розрахунку по три РЕБ на точку. Це фізично неможливо.

2. Так як CRPA антена відрізає всі перешкоди із землі, велику площу захистити не вийде навіть і з трьома РЕБ

3. Якщо при підльоті до військового об'єкту камікадзе "сліпне", він атакує випадковий об'єкт (може сарай, а може й школу). Тому не скрізь такі методи захисту є доцільними.

Рішення тільки в загороджувальних аеростатах з РЕБ, щоб перешкоди йшли на камікадзе зверху, але це трохи фантастично".

Також дивіться: Наслідки атаки дронами-камікадзе на Білу Церкву. ФОТОрепортаж







