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На деокупованій Харківщині виявлено тіла двох закатованих чоловіків, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Харківській області правоохоронці знайшли тіла двох закатованих чоловіків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

На деокупованій Харківщині виявлено тіла двох закатованих чоловіків, - Нацполіція 01

Тіла вбитих людей знайшли на базі відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської ТГ. Їх руки були з’єднані кайданками. У загиблих наявні вогнепальні поранення голови.

На деокупованій Харківщині виявлено тіла двох закатованих чоловіків, - Нацполіція 02
На деокупованій Харківщині виявлено тіла двох закатованих чоловіків, - Нацполіція 03

Вік загиблих приблизно від 30 до 35 років. Вони були одягнуті в цивільний одяг. Тіла знаходилися у піщаній ямі розміром 2,5х2,5 метри глибиною 4 метри. Особи загиблих встановлюються.

На деокупованій Харківщині виявлено тіла двох закатованих чоловіків, - Нацполіція 04
На деокупованій Харківщині виявлено тіла двох закатованих чоловіків, - Нацполіція 05

За попередніми даними, на вказаній базі розміщувалися російські спецпризначенці у складі 250-350 осіб. Періодично відбувалася ротація.

На деокупованій Харківщині виявлено тіла двох закатованих чоловіків, - Нацполіція 06

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Автор: Володимир Янченко
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Нема слів як назвати цих двуногих нелюдів, і це ж вся країна така, за винятком деяких росіян, які засудили цих путінських рабів.
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05.10.2022 19:34 Відповісти
винятки підтвержують правило
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05.10.2022 19:54 Відповісти
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05.10.2022 20:08 Відповісти
ще одна жахлива трагедія. Нехай покояться з миром невинно убієнні....
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05.10.2022 22:02 Відповісти
Только тотальный геноцид над русскими спасет эту планету!!!
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06.10.2022 14:35 Відповісти
 
 