На деокупованій Харківщині виявлено тіла двох закатованих чоловіків, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Харківській області правоохоронці знайшли тіла двох закатованих чоловіків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Тіла вбитих людей знайшли на базі відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської ТГ. Їх руки були з’єднані кайданками. У загиблих наявні вогнепальні поранення голови.





Вік загиблих приблизно від 30 до 35 років. Вони були одягнуті в цивільний одяг. Тіла знаходилися у піщаній ямі розміром 2,5х2,5 метри глибиною 4 метри. Особи загиблих встановлюються.





За попередніми даними, на вказаній базі розміщувалися російські спецпризначенці у складі 250-350 осіб. Періодично відбувалася ротація.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.