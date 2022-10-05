"Корабель для України" з гуманітарною допомогою від Франції прибув до Румунії. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Сьогодні, 5 жовтня 2022 року до румунського порту Констанца прибув один з найбільших за обсягом вантажів гуманітарної допомоги Україні від уряду Франції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Вантаж з понад тисячу тон складається з пожежно-рятувальних та медичних автомобілів, які дозволяють проводити обстеження в польових умовах, аварійно-рятувального та захисного спорядження, медикаментів, наборів продуктів харчування та аварійно-ремонтного обладнання. Також, для тимчасової заміни мостових переходів передані понтонні мости довжиною понад 200 метрів.
Офіційна передача вантажу Україні заплановано на 9 жовтня 2022 року у м. Сучава, гуманітарні грузи будуть доставлені до Харківської, Чернігівської, Запорізької та Одеської областей.
Будь ласка, зачекайте...
ну-ну...
Одесса не оккупирована. Просто французский флаг зассал, опасаясь быть втянутым в конфликт, если вдруг прилетит какая-нибудь "герань". Тогда Франции уже надо было говорить что-то конкретное, а не мямлить в стиле шольца.
Кацапы могут всегда напасть в крысу якобы на мине подорвался, которую они сами с катера и закинули. На гуманитарный груз нападут еще жестче, они же террористы самые обычные и террором пытаются выиграть войну (не обвиняю их, это рабочая стратегия слабых и неумелых вояк, просто факт констатирую).
Просто банально резать как свиней.
продукти в АТБ
промтовари в епіцентр
що зкиздити не можна, може попаде по адресу