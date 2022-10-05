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"Корабель для України" з гуманітарною допомогою від Франції прибув до Румунії. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Сьогодні, 5 жовтня 2022 року до румунського порту Констанца прибув один з найбільших за обсягом вантажів гуманітарної допомоги Україні від уряду Франції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Корабель для України з гуманітарною допомогою від Франції прибув до Румунії 01

Вантаж з понад тисячу тон складається з пожежно-рятувальних та медичних автомобілів, які дозволяють проводити обстеження в польових умовах, аварійно-рятувального та захисного спорядження, медикаментів, наборів продуктів харчування та аварійно-ремонтного обладнання. Також, для тимчасової заміни мостових переходів передані понтонні мости довжиною понад 200 метрів.

Корабель для України з гуманітарною допомогою від Франції прибув до Румунії 02
Корабель для України з гуманітарною допомогою від Франції прибув до Румунії 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція передасть Україні понад 1000 тонн гуманітарних вантажів

Корабель для України з гуманітарною допомогою від Франції прибув до Румунії 04

Офіційна передача вантажу Україні заплановано на 9 жовтня 2022 року у м. Сучава, гуманітарні грузи будуть доставлені до Харківської, Чернігівської, Запорізької та Одеської областей.

Корабель для України з гуманітарною допомогою від Франції прибув до Румунії 05

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
ермак уже первый в очереди , пару лямов в карман положить никогда не поздно.
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05.10.2022 21:38
+14
В ОПі вже долоньки спітніли.
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05.10.2022 21:42
+13
Дякуемо,Францiя !!!
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05.10.2022 22:14
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ермак уже первый в очереди , пару лямов в карман положить никогда не поздно.
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05.10.2022 21:38 Відповісти
Точно, у Ермака слюни до колен повисли. Уже подсчитывает навар, ****.
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05.10.2022 22:03 Відповісти
Дальше ссыкотно было.
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05.10.2022 21:39 Відповісти
Здесь, как говорил классик, тот случай, когда лучше перебздеть, чем недобздеть.
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08.10.2022 03:26 Відповісти
шо, топили бы французский балкер?
ну-ну...
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08.10.2022 04:42 Відповісти
Чітай - https://www.ukr.net/ua/news/video/Okupanti_obstriljali_port_v_Mariupoli_pidbili_inozemne_sudno-52697693.html
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08.10.2022 08:08 Відповісти
Вообще то новость шесть месяцев как протухла. Кроме того Мариуполь давно оккупирован вместе с застрявшими там в порту мелкими иностранными балкерами под либерийскими и прочими вануатскими флагами, которые время от времени горят или подвергаются ограблениям кадыровцами, если там еще осталось что грабить.
Одесса не оккупирована. Просто французский флаг зассал, опасаясь быть втянутым в конфликт, если вдруг прилетит какая-нибудь "герань". Тогда Франции уже надо было говорить что-то конкретное, а не мямлить в стиле шольца.
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08.10.2022 17:17 Відповісти
Вообще то ты спрашивал - обстреляют или не обстреляют. Есть риски, рашисты обстреливали, судовладельцы это знают. Стань судовладельцем - та хоть по минному полю гарцуй на своей лодке, но сам, без экипажа. Да и есть такое правило(регистр) - Ллойда, где всё записано.
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08.10.2022 17:59 Відповісти
если шо - это был не вопрос. Просто очень кратко обрисовал не очень вероятную встречу гопника и сцыкуна.
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08.10.2022 19:33 Відповісти
А сам то ты кто - первый или второй. Да и нахрен этот диалог, если у тебя ни ответственности ни корабля нет, соответственно. Так шоб во рту не застоялось.
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08.10.2022 19:49 Відповісти
45°10'43,39" с. ш., 30°55'30,54" в. д.
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09.10.2022 00:20 Відповісти
похоже у румынов свято...
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05.10.2022 21:41 Відповісти
В ОПі вже долоньки спітніли.
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05.10.2022 21:42 Відповісти
Слава богу, соображают, и говорят, когда корабль уже пришвартовался.

Кацапы могут всегда напасть в крысу якобы на мине подорвался, которую они сами с катера и закинули. На гуманитарный груз нападут еще жестче, они же террористы самые обычные и террором пытаются выиграть войну (не обвиняю их, это рабочая стратегия слабых и неумелых вояк, просто факт констатирую).
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05.10.2022 21:43 Відповісти
Их не надо обвинять.
Просто банально резать как свиней.
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05.10.2022 22:12 Відповісти
Угу. Ждём в АТБ.
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05.10.2022 21:46 Відповісти
Залишилося доставити в Запоріжжя.....
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06.10.2022 06:56 Відповісти
Моя дорога Франція, це дуже добре.
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05.10.2022 21:47 Відповісти
Было бы лучше если бы сухогруз привез артиллерийский дивизион и зенитный. Гуманитарный смысл был бы на порядок большим...
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05.10.2022 21:49 Відповісти
Посмотрите внимательно на фото. Там в глубине трюма за пожарками видны ракеты.
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07.10.2022 22:01 Відповісти
Там еще и клоун с шариковым носом бегает.
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07.10.2022 22:04 Відповісти
Не хаймарси звісно, але дуже потрібні речі. Французам подяка!
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05.10.2022 22:00 Відповісти
Щиро дякуемо Франции.И надеемся ,что под мудрым руководством Дермака,не разворуется в первый день
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05.10.2022 22:09 Відповісти
все розписано
продукти в АТБ
промтовари в епіцентр
що зкиздити не можна, може попаде по адресу
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05.10.2022 22:09 Відповісти
Дякуемо,Францiя !!!
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05.10.2022 22:14 Відповісти
Французи препливли у Румунію, бо знають, що якщо препливуть до Одеси то банда зеленського вкраде не тільки гуманітарну допомогу а ще і корабель
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05.10.2022 22:22 Відповісти
Свято наближаєтся. Не вагонами едиными…
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05.10.2022 23:00 Відповісти
Везуть у Запоріжжя.
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06.10.2022 02:10 Відповісти
Арестович вчора з ефір з готеля вів, видно з Єрмаком вмісті
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06.10.2022 09:02 Відповісти
А Одессі вже продають пожарні машини об'ява на ОЛХ, хто не віре
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06.10.2022 09:35 Відповісти
вагонами пи...дити оп вже вміє.Тепер буде вчитися пи...дити кораблями
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06.10.2022 10:36 Відповісти
 
 