Окупанти перебили та замінували газопровід на Харківщині - на 100 м газогону виявили 104 міни. ФОТОрепортаж

Росіяни замінували кожен метр газопроводів високого тиску у Балаклійській громаді, аби їх неможливо було відремонтувати

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АТ "Харківгаз".

Фахівці Харківгаз розпочали обстеження газопроводів середнього тиску в селі Червона Гусарівка Балаклійської громади. Діагностику проводять після перевірки трас розташування газових мереж саперами ДСНС.

Для обстеження перших 100 метрів газогону довелось знешкодити 104 міни.

Розмінування трас газопроводів високого тиску у Чкаловському дозволило виявити місця розриву труб. Окупанти перебили газопровід високого тиску та замінували його для неможливості проведення ремонту. Таким чином рашисти планували залишити людей без газу. Наразі газовики ремонтують пошкоджену агресором трубу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запорізькій області через ворожі обстріли залишилися без електропостачання понад 17 тисяч абонентів, без газу - понад 200 тисяч, - ОВА





