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газопровід (376) мінування (1159) Харківщина (4286)

Окупанти перебили та замінували газопровід на Харківщині - на 100 м газогону виявили 104 міни. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни замінували кожен метр газопроводів високого тиску у Балаклійській громаді, аби їх неможливо було відремонтувати

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АТ "Харківгаз".

Фахівці Харківгаз розпочали обстеження газопроводів середнього тиску в селі Червона Гусарівка Балаклійської громади. Діагностику проводять після перевірки трас розташування газових мереж саперами ДСНС.

Для обстеження перших 100 метрів газогону довелось знешкодити 104 міни.

Розмінування трас газопроводів високого тиску у Чкаловському дозволило виявити місця розриву труб. Окупанти перебили газопровід високого тиску та замінували його для неможливості проведення ремонту. Таким чином рашисти планували залишити людей без газу. Наразі газовики ремонтують пошкоджену агресором трубу.

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Окупанти перебили та замінували газопровід на Харківщині - на 100 м газогону виявили 104 міни 01
Окупанти перебили та замінували газопровід на Харківщині - на 100 м газогону виявили 104 міни 02
Окупанти перебили та замінували газопровід на Харківщині - на 100 м газогону виявили 104 міни 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
Це методи терористичних угрупувань. В цивілізованому світі, на жаль, цього ще до кінця не розуміють.
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06.10.2022 02:04
+16
XDDDD

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06.10.2022 05:32
+15
В Україні загинуло 60к росіян. Це 120к очей. Діаметр ока - 24мм, що дає нам ~ 2.880км якщо очи викласти в ряд. Державний кордон України - 5618км. А це значить, що вже можна викласти Україну очима москалів в масштабі 1:200 Дякую.
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06.10.2022 03:26
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Це методи терористичних угрупувань. В цивілізованому світі, на жаль, цього ще до кінця не розуміють.
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06.10.2022 02:04 Відповісти
Чисто по-братски.
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06.10.2022 02:11 Відповісти
хєр більше позбираєш білих та маслят у світлих соснових борах під Ізюмом
мама роспоаідала як вони у 60-х у Занках під Харківом поїхали збирати зібрали повні кошики і вийшли на знак «обережно міни»
це й нас жде
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06.10.2022 02:35 Відповісти
Чого це "жде"? Ми ВЖЕ це бачимо! Навкруги Чернігова одні таблички стоять! А "недоганяючі" - кишки на деревах розвішують! Минулого тижня з Шестовиці четверо по гриби поїхали На табличку "Обережно! Міни!" наплювали Наїхали легковиком на протитанкову міну Чотири трупи!
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06.10.2022 05:03 Відповісти
А чого ви чекали від варварів? І все одно на звільнених територіях знаходяться пацюкі, які жалкують, що москалів запекли як бульбу, ну не можуть жити без пляшки в дупі, отаке поголів'я худоби...
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06.10.2022 02:50 Відповісти
Когда уже будем домбить Белгород?
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06.10.2022 03:08 Відповісти
В Україні загинуло 60к росіян. Це 120к очей. Діаметр ока - 24мм, що дає нам ~ 2.880км якщо очи викласти в ряд. Державний кордон України - 5618км. А це значить, що вже можна викласти Україну очима москалів в масштабі 1:200 Дякую.
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06.10.2022 03:26 Відповісти
Побачити Україну такби мовити очима москаля
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06.10.2022 04:29 Відповісти
XDDDD

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06.10.2022 05:32 Відповісти
Вчіться.

Потім не повинно бути жалю до гоблінів інакше програємо. А нам ще силою брати контрибуцію у вигляді не тільки їх ресурсів але й територій.
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06.10.2022 04:00 Відповісти
тоді не можна слухати усіляких там лібералів і ліваків, які завжди "жаліють" усіляких виродків, мовляв їм би гроші, освіту, трішечки любові і ах, ще шанс і ще шанс, ну а чого би і не дати, якщо не за свій кошт. І вже стільки разів наривалися люди що та фігня - вона не працює, і все одно ведуться, ще якась падла дорікне що хрестианін завжди має пробачати своєму кривднику. А більшість людей Біблію не читали і не знають, що пробачають тільки коли пробачення просять. А щоб його випросити то цілий квест треба пройти, а ось так ніхто ні за чим не шкодує, не каявся, не виправлявся а ми його пробачаємо то не по-христанські, то по-дурацкі.
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06.10.2022 21:04 Відповісти
А нефтепровод *дружба* который ведет в венгрию они не взорвали и не заминировали?
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06.10.2022 10:06 Відповісти
 
 