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Окупанти всю ніч били по Нікопольщині з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни усю ніч били по Нікопольщині з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під обстріл потрапили три громади - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Їх атакували 5 разів.

"Попередньо, люди не постраждали. У Нікополі зайнялася пожежа в оселі людей. Її уже приборкали. Пошкоджені десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач. У Мирівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд. У Марганецькій триває обстеження території. Масштаби руйнацій уточнюються", - зазначив Резніченко. 

У інших районах ніч минула без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.

Окупанти всю ніч били по Нікопольщині з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, - Резніченко 01
Окупанти всю ніч били по Нікопольщині з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, - Резніченко 02
Окупанти всю ніч били по Нікопольщині з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, - Резніченко 03
Окупанти всю ніч били по Нікопольщині з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, - Резніченко 04

Автор: Ірина Дашківська
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Яка була відповідь, Рєзніченко?
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06.10.2022 08:17 Відповісти
Так это и есть их стратегия. Бить по мирным людям, чтобы заставить нас воевать по их сценарию, держать там войска для ответа, атаковать уже готового к обороне врага, который отстрелялся и ушел. Так поступать категорически нельзя. Единственный выход: стиснуть зубы, принимать прилеты без единой эмоции, воевать так, как это максимально выгодно с военной точки зрения, бить туда, где будет максимальный ущерб технике, квалифицированному персоналу или же закрепление успеха при помощи прорыва. Прилетов будут еще тысяч штук, это наказание стране за распродажу оружия и наплевательское отношение к армии и Янукович тут далеко не главный виновник чудовищно убогих условий службы в нулевых-14 годах, воровства тотального и безразличия двух десятков миллионов граждан к политической жизни, не вмешивающихся в политику и не требующих политиков держать сильную армию, имея такого врага прямо под боком.
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06.10.2022 09:07 Відповісти
Я так понимаю, в вопросе к Резниченко смысл был другой. Где наш симметричный ответ по ИХНЕЙ територрии? Стиснув зубы терпеть, исходя из твоего коммента, и смотреть как убивают вокруг тебя твоих близких и знакомых это точно не вариант.
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06.10.2022 09:34 Відповісти
он как раз и верно сказал, нельзя лупить по Белгороде смерчами. Орком станешь. А так как вас через пипетку кормят как диких котят, у вас выбора нет, как быть людьми и терпеть пока не победите.
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06.10.2022 10:06 Відповісти
Кто будет праздновать эту нашу победу, если мы все будем в могиле.
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06.10.2022 10:09 Відповісти
Странные у тебя советы. То есть если кто то будет насиловать твою жену, то бить топором насильника ты не будешь-ты же не кровожадный орк. Наказать его таким же образом, тихо подобравшись сзади с растегнутой ширинкой тоже не будешь-ты же не гомосек. Просто подождешь, и когда он кончит, будешь наслаждаться его усталостью. Ты ЭТО нам предлагаешь?
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06.10.2022 10:14 Відповісти
ми завжди були людьми і вибір у нас теж був, ми обрали людьми залишитися.
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06.10.2022 20:39 Відповісти
Теперь у кремлевского карлика одна мечта. Так как он проигрывает он поставил последнюю задачу -побольше убивать. Теперь для него все украинское- это мишень. . И дети и женщины и старики. Тоесть все подряд. Он окончательно поевратился в дьявола..
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06.10.2022 09:07 Відповісти
від самого початку русскіє вбивають дітей і жінок, палять школи і шпиталі, розграбовують музеї, бо у них завжди була така ціль, і з чортами вони теж вже давно.
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06.10.2022 20:40 Відповісти
 
 