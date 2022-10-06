Окупанти всю ніч били по Нікопольщині з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Росіяни усю ніч били по Нікопольщині з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під обстріл потрапили три громади - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Їх атакували 5 разів.

"Попередньо, люди не постраждали. У Нікополі зайнялася пожежа в оселі людей. Її уже приборкали. Пошкоджені десяток приватних будинків, підприємство та лінії електропередач. У Мирівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд. У Марганецькій триває обстеження території. Масштаби руйнацій уточнюються", - зазначив Резніченко.

У інших районах ніч минула без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.







