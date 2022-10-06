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Тіла окупантів досі валяються у визволеному Лимані. Бродячі пси і коти починають їх їсти, - журналістка Станко. ФОТО 18+

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Лимані на Донеччині досі валяються тіла росіян.

Про це пише у твіттері журналістка Анастасія Станко, інформує Цензор.НЕТ.

"Їх потрохи забирають, але не встигають так швидко. Місцеві кажуть, що цих мертвих (13 чоловік) вивантажили просто на вулиці біля будинку, поранених забрали і поїхали, коли втікали. Картина жахлива: бродячі пси і коти починають їх їсти", - зазначає вона.

Тіла окупантів досі валяються у визволеному Лимані. Бродячі пси і коти починають їх їсти, - журналістка Станко 01

Також читайте: Свині доїдають рештки російського окупанта у визволеному Лимані. ВIДЕО 18+

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+59
Дуже шкода котів та собак, яким доводиться їсти цю мерзоту
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06.10.2022 08:41
+38
Кацапам друг на друга просто насрать. Что уж говорить об их отношении к другим народам.
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06.10.2022 08:41
+33
Згорнути в якусь канаву і засипати хлоркою, щоб не смерділи "руським духом".
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06.10.2022 08:41
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І це вони кажуть що сваіх не бросають.
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06.10.2022 08:39 Відповісти
Это не бросили. Это отрицательно взяли)
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06.10.2022 08:42 Відповісти
То не бросили, то загубили, ІХ ТАМ НЄТ.
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06.10.2022 09:30 Відповісти
Кацапам друг на друга просто насрать. Что уж говорить об их отношении к другим народам.
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06.10.2022 08:41 Відповісти
або зневажаютьі ненавидять або бояться і ненавидять. Коли так, то най вже буде останнє.
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06.10.2022 20:28 Відповісти
Дуже шкода котів та собак, яким доводиться їсти цю мерзоту
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06.10.2022 08:41 Відповісти
свині які їли це, тепер прийдеться пристрелити і спалити, бо їх м"ясо вживати вже не можна. навіть псу би не дала.
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06.10.2022 20:29 Відповісти
Згорнути в якусь канаву і засипати хлоркою, щоб не смерділи "руським духом".
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06.10.2022 08:41 Відповісти
Или сбросить в Днепр вниз по течению и пусть плывут в Черное море, в Крым
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06.10.2022 09:02 Відповісти
Нє, цього не треба. Як ми тоді в Дніпрі та морі купатись будем....
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06.10.2022 09:16 Відповісти
В Дніпрі раки голодні сидять 😂
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06.10.2022 10:16 Відповісти
краще в якусь нелегальну шахту (копанку), яких у нас тисячі. Повну накидав - наступна пішла. потім породою засипали і чао бамбіно
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06.10.2022 09:19 Відповісти
Не можна. Грунтові води все рознесуть. Особливо не можна завалювати трупами шахти.
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06.10.2022 11:18 Відповісти
є шахти набагато глибше грунтових вод
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06.10.2022 15:14 Відповісти
Ну-да, потом , через тыщу, лет археологи будут репу чесать, мол, шо за, нах, .лядство какое-то в слое грунта нескольких миллионов лет.
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06.10.2022 11:42 Відповісти
краще закидати вапном, або спалити к чорту.
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06.10.2022 20:30 Відповісти
В скотомогильники їх скидати ...
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06.10.2022 09:31 Відповісти
скотомогильники це перші розповсюджувачі зарази, нам і від живих кацапів було багато біди, щоб ще від дохлих терпіти. Спалити їх, а рештки вапном присипати.
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06.10.2022 20:31 Відповісти
Ви представляєте скільки на це піде палива, на даний час дефіцитного? В яму, вапном і закопати ...
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07.10.2022 10:15 Відповісти
13 правильних кацапів на території України мають виглядать так.
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06.10.2022 08:42 Відповісти
и 13 белых лад не уходят к своим владельцам ))
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06.10.2022 08:45 Відповісти
між стіралкою і своїм вибір що викинути очевидний
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06.10.2022 08:45 Відповісти
Бедные коты с собаками теперь их придётся убить
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06.10.2022 08:45 Відповісти
Чому? Ви ж свиней їсте і вас нє прішлось убіть.
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06.10.2022 08:49 Відповісти
Під Мощуном після двох нападів зграй собак на саперів, їх вимушені були знищити. То вже не собаки.
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06.10.2022 09:00 Відповісти
Но кот же не нападет, который отведал мертвого кацапа
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06.10.2022 09:03 Відповісти
ну котам можна і щеплення після цього зробити
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06.10.2022 09:14 Відповісти
принаймні собак так - тому-що відвідали людського м'яса. а тримати вдома, чи тим більше лишати бродячу собаку, що відвідала людського м'яса дуже стрьомно. ви б дозволили своїй дитині підійти до такої тварини?
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06.10.2022 09:03 Відповісти
Не мелить херню.
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06.10.2022 09:05 Відповісти
Про яке людське м'ясо кацапів йдеться?

Вони ж потвори
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06.10.2022 10:14 Відповісти
хочь на щось вони згодились!
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06.10.2022 08:46 Відповісти
То добре.
Але погано те, що зашкварена мерзотниця Станко починає набирати "вагу".
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06.10.2022 08:48 Відповісти
А що накоїла Станко?зздається
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06.10.2022 08:51 Відповісти
Ще у 14 їздила до ДНР,брала інтерв'ю у "ополчєнцев"...
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06.10.2022 08:55 Відповісти
Куди брала?
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06.10.2022 09:00 Відповісти
Дякую.Пригадав ніби це вона працювала на Громадському ТВ у Скрипіна.
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06.10.2022 10:15 Відповісти
А я думаю, чого такі гидкуваті відчуття після статті.

"Тіла валяються, коти їдять..."

Після деокупації ж більше роботи нема окрім це біосміття прибирати. Розмінування, допомога мирному населенню та відбиття нових атак орків має почекати. Сарказм.
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06.10.2022 09:22 Відповісти
Чого ви цих тварюк жалієте ??? Пожалійте краще наших собак за цей біомусор . Вони знали що йдуть подихати в УКРАЇНУ !!!
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06.10.2022 08:53 Відповісти
Ці, котрих з'їдять свині, собаки, коти, не попадуть в статистику втрат(не встигають підрахувати)
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06.10.2022 08:53 Відповісти
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06.10.2022 08:54 Відповісти
Треба поховати, ми ж не расєяні.
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06.10.2022 08:57 Відповісти
нехай цю наволоч дикий кабан ховає! ми їх сюди не запрошували
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06.10.2022 09:00 Відповісти
Не встигають, поїдь допоможи.
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06.10.2022 09:01 Відповісти
Ага, нема чим більше займаться, як орків ховать.
В купу, облить розпалювачем і хай горить ясно.
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06.10.2022 09:59 Відповісти
На всіх війнах для таких робіт використовують полонених. Не зрозуміло чому наші так не роблять.
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06.10.2022 11:21 Відповісти
Вы такой швыдкый , як кацапский электровеник. Тре ж бо каждого дохлого кацапа задокументировать, шобы ластоногой свиноматке с пантами хоть рожки да ножки достались.
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06.10.2022 11:45 Відповісти
Наскільки не підводить пам*ять -в армійських підрозділах були похоронні команди.Але у керівництва кацапів-загиблих нема,тому і таких команд нема.Ми почнем хоронити-кацапи в ООН піднімуть хай,що Україна приховує ,в тому числі,сліди військових злочинів.І тут же Папа Римський,і Амнесті Інтернешл...І як знайти вихід,ну хоч би не так смерділо,і трупна отрута...
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06.10.2022 11:57 Відповісти
А наши находят, вонючие рефрижераторы-вагоны спихивают за поребрик, шобы у нас не смердiло. Та кацапы не теряются нагнали крематориев на колесах(а-ля "Освенцим") к тем вагонам... даже в Беларуси , по глухим ЖД перегонам делают свое скрепное дело, мол, ничто не забито, никто не забит-S (после хаймерсов).
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06.10.2022 12:21 Відповісти
Слава ЗСУ!
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06.10.2022 08:58 Відповісти
Найбільший магазин кішкачих кормів 😂
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06.10.2022 10:25 Відповісти
Красивоє, ЗСУ не тільки показують дохлих кацапів, але й дають погризти котикам 😂
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06.10.2022 10:29 Відповісти
Картина жахлива: как раз картина красивая, а вот запах, да, жахливий
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06.10.2022 09:06 Відповісти
труп врага всегда хорошо пахнет!
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06.10.2022 09:17 Відповісти
А шо ви хотіли, це ж Станко, вона гніда ватна ще та.

Але до речі я теж вважаю що це жахливо, що наші рідненькі котики й собачки вимушені жерти це гівно. Так можна й отруїтися...
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06.10.2022 10:17 Відповісти
Всі ці трупи становлять реальну небезпеку для людей, які там поряд живуть. Хоча б дезинфектантом їх облили мнс чи санепілслужба як не встигають зарити в землю.
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06.10.2022 11:26 Відповісти
Только начинают их есть, потому что сначала должен улетучиться русский дух.
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06.10.2022 09:14 Відповісти
Але ж безхатнім тваринам теж треба якось виживати...
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06.10.2022 09:27 Відповісти
А я думаю є в цьоому якась справедливість... Жили собі ці котики-песики біля господаря... Мали харч-увагу... А тут приперлась ця нечисть... Людей-господарів закошмарили-розігнали... Домівки-господарства понищили... От і самі стали кормом для тварин..
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06.10.2022 09:38 Відповісти
Ну то' хай полонені трохи попрацюють. Порадіють, що живі залишились
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06.10.2022 09:46 Відповісти
Трупи окупантів мають бути утилізовані! Засипати в траншеї, заморозити, передати кацапам - все що завгодно аби прибрати з українських міст і сіл і не отруювати середовище. І щоб жодного сліду від них не лишалось!
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06.10.2022 09:50 Відповісти
Дуже файно.
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06.10.2022 09:50 Відповісти
Так хорошо в Лимане было, по-домашнему.
Не хочется уезжать...
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06.10.2022 09:51 Відповісти
Сгрести ьбульдозерами и лопатами и сжечь найух без дискуссий.
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06.10.2022 10:04 Відповісти
Руzкие ето не люди. Они даже не животные. Ето болезнь
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06.10.2022 10:04 Відповісти
💯👍

Зараза
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06.10.2022 10:30 Відповісти
Кацапи своїх "не кидають"! Тепер свині і собаки їдять свинособак.
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06.10.2022 10:07 Відповісти
Аби тваринки не потруїлися.
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06.10.2022 10:11 Відповісти
ЗСУ постачає свіженьких кацапів
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06.10.2022 10:31 Відповісти
Да и хер с ними, с русскими.
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06.10.2022 10:53 Відповісти
Станко карму виправляє? Чи вона там шпигункою для кацапів підробляє?
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06.10.2022 11:05 Відповісти
Потерь нет!
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06.10.2022 11:08 Відповісти
Колись думав,що дебілів-біля 20%,а тепер переконаний їх 85%і більше.
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06.10.2022 11:28 Відповісти
80% из 35% , которые по зебильи, ладнi заглянуть пыне в моргала(калька с наших последних электоральных перегонов).
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06.10.2022 12:17 Відповісти
нехай арестович та геращенко звернуться до своїх братів по крови російських лібералів щоб ті створили асенізаційну бригаду і прибирали за собою це лайно з нашої країни.

бо ті харошиє русскіє ****** - триндять і триндять замість брати лопати та зішкрібати своє гівно з нашого асфальту.
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06.10.2022 12:51 Відповісти
Кацапня перетворила на пекло наше життя, як і життя тварин. Які дуже лякаються вибухів, отримують каліцтва та голодують. Шкода, що захисники тварин у світі захищають тільки тих, хто і так непогано живе, а чомусь зовсім не згадують про захист тварин в Україні .
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06.10.2022 20:38 Відповісти
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06.10.2022 22:26 Відповісти
 
 