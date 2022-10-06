Тіла окупантів досі валяються у визволеному Лимані. Бродячі пси і коти починають їх їсти, - журналістка Станко. ФОТО 18+

У Лимані на Донеччині досі валяються тіла росіян.

Про це пише у твіттері журналістка Анастасія Станко, інформує Цензор.НЕТ.

"Їх потрохи забирають, але не встигають так швидко. Місцеві кажуть, що цих мертвих (13 чоловік) вивантажили просто на вулиці біля будинку, поранених забрали і поїхали, коли втікали. Картина жахлива: бродячі пси і коти починають їх їсти", - зазначає вона.

Також читайте: Свині доїдають рештки російського окупанта у визволеному Лимані. ВIДЕО 18+