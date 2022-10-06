31 423 78
Тіла окупантів досі валяються у визволеному Лимані. Бродячі пси і коти починають їх їсти, - журналістка Станко. ФОТО 18+
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Лимані на Донеччині досі валяються тіла росіян.
Про це пише у твіттері журналістка Анастасія Станко, інформує Цензор.НЕТ.
"Їх потрохи забирають, але не встигають так швидко. Місцеві кажуть, що цих мертвих (13 чоловік) вивантажили просто на вулиці біля будинку, поранених забрали і поїхали, коли втікали. Картина жахлива: бродячі пси і коти починають їх їсти", - зазначає вона.
Топ коментарі
+59 Mykola Trofimenko a12d9878
показати весь коментар06.10.2022 08:41
+38 Garry Grant
показати весь коментар06.10.2022 08:41
+33 Белла Богун
показати весь коментар06.10.2022 08:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вони ж потвори
Але погано те, що зашкварена мерзотниця Станко починає набирати "вагу".
"Тіла валяються, коти їдять..."
Після деокупації ж більше роботи нема окрім це біосміття прибирати. Розмінування, допомога мирному населенню та відбиття нових атак орків має почекати. Сарказм.
В купу, облить розпалювачем і хай горить ясно.
Але до речі я теж вважаю що це жахливо, що наші рідненькі котики й собачки вимушені жерти це гівно. Так можна й отруїтися...
Не хочется уезжать...
Зараза
бо ті харошиє русскіє ****** - триндять і триндять замість брати лопати та зішкрібати своє гівно з нашого асфальту.