524 0
Минулої доби рашисти вбили чотирьох мирних жителів Донеччини. У визволених містах виявлено 10 тіл цивільних, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої доби окупанти вбили чотирьох мирних жителів на Донеччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія вбиває цивільних! За 5 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини - 3 у Торському та 1 у Зарічному. Крім того, ще 10 цивільних, убитих росіянами під час окупації, виявили у щойно визволених містах: 5 у Святогірську та 5 у Лимані", - йдеться у повідомленні.
За словами Кириленка, ще 3 людини за вчора отримали поранення.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За всі злочини на нашій землі росіяни будуть відповідати!", - резюмує очільник регіону.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...