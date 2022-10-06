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Минулої доби рашисти вбили чотирьох мирних жителів Донеччини. У визволених містах виявлено 10 тіл цивільних, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої доби окупанти вбили чотирьох мирних жителів на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних! За 5 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини - 3 у Торському та 1 у Зарічному. Крім того, ще 10 цивільних, убитих росіянами під час окупації, виявили у щойно визволених містах: 5 у Святогірську та 5 у Лимані", - йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, ще 3 людини за вчора отримали поранення.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За всі злочини на нашій землі росіяни будуть відповідати!", - резюмує очільник регіону.

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Минулої доби рашисти вбили чотирьох мирних жителів Донеччини. У визволених містах виявлено 10 тіл цивільних, - ОВА 01

Автор: Ірина Дашківська
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