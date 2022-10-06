Наслідки російських обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Учора, 5 жовтня, загарбники з території Росії обстрілювали українське прикордоння із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Під ворожим вогнем опинилися території Есманьської, Середино-Будської громад Сумщини і Новгород-Сіверської та Семенівської громад Чернігівщини.
"Безпілотні літальні апарати ворога скинули 4 вибухові пристрої на територію Семенівської громади. Новгород-Сіверську громаду ствольна артилерія росіян обстріляла з району населеного пункту Случевськ - 15 прильотів", - йдеться у повідомленні.
По Середино-Будській громаді зі сторони населеного пункту Грудська російська армія била мінометами, зафіксовано 20 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне господарство.
"Прикордоння Есманьської громади потерпало від ворожого артобстрілу - 20 прильотів з боку російського села Круглая поляна. Складові Сил оборони продовжують захищати Україну від російських загарбників", - йдеться у повідомленні.
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