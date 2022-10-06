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Наслідки російських обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Учора, 5 жовтня, загарбники з території Росії обстрілювали українське прикордоння із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Під ворожим вогнем опинилися території Есманьської, Середино-Будської громад Сумщини і Новгород-Сіверської та Семенівської громад Чернігівщини.

Наслідки російських обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини 01
Наслідки російських обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини 02
Наслідки російських обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини 03
Наслідки російських обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини 04
Наслідки російських обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини 05
Наслідки російських обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини 06

"Безпілотні літальні апарати ворога скинули 4 вибухові пристрої на територію Семенівської громади. Новгород-Сіверську громаду ствольна артилерія росіян обстріляла з району населеного пункту Случевськ - 15 прильотів", - йдеться у повідомленні.

По Середино-Будській громаді зі сторони населеного пункту Грудська російська армія била мінометами, зафіксовано 20 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне господарство.

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"Прикордоння Есманьської громади потерпало від ворожого артобстрілу - 20 прильотів з боку російського села Круглая поляна. Складові Сил оборони продовжують захищати Україну від російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Маю надію, що по ту сторону кордону (у відповідь) вже заквітла бавовна.
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06.10.2022 12:06 Відповісти
 
 