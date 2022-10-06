Іспанія передає ЗСУ партію позашляховиків, карети швидкої допомоги та 5 тонн медикаментів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Міністерство оборони Іспанії відправили в Україну вісім позашляховиків, дві карети швидкої допомоги та п’ять тонн медикаментів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Ця допомога через 4-5 днів сушею прибуде в Польщу, а потім попрямує в Україну. Найближчими днями Іспанія обіцяє передати ще 12 вантажівок: їх морем привезуть у близьку до України країну, а потім - відправлять безпосередньо в Україну.
У Міноборони Іспанії також повідомили, що їхні літаки вже здійснили 31 рейс, доставляючи допомогу Україні та вивозячи на лікування поранених військових.
Топ коментарі
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car (n.)
c. 1300, "wheeled vehicle," from Anglo-French carre, Old North French carre, from Vulgar Latin *carra, related to Latin carrum, carrus (plural carra), originally "two-wheeled Celtic war chariot," from Gaulish karros, a Celtic word (compare Old Irish and Welsh carr "cart, wagon," Breton karr "chariot"), from PIE *krsos, from root *kers- "to run."
Доречи, карета - це демінутив від "карри".