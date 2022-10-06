УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11936 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Допомога Україні
10 550 16
Іспанія (603) допомога (5096)

Іспанія передає ЗСУ партію позашляховиків, карети швидкої допомоги та 5 тонн медикаментів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Міністерство оборони Іспанії відправили в Україну вісім позашляховиків, дві карети швидкої допомоги та п’ять тонн медикаментів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Іспанія передає ЗСУ партію позашляховиків, карети швидкої допомоги та 5 тонн медикаментів 01

Ця допомога через 4-5 днів сушею прибуде в Польщу, а потім попрямує в Україну. Найближчими днями Іспанія обіцяє передати ще 12 вантажівок: їх морем привезуть у близьку до України країну, а потім - відправлять безпосередньо в Україну.

Іспанія передає ЗСУ партію позашляховиків, карети швидкої допомоги та 5 тонн медикаментів 02

У Міноборони Іспанії також повідомили, що їхні літаки вже здійснили 31 рейс, доставляючи допомогу Україні та вивозячи на лікування поранених військових.

Також читайте: Іспанія відправила в Україну літак із медичними матеріалами

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
В Запоріжжя тільки нічого не передавайте. Там баба губата з ОГА все краде.
показати весь коментар
06.10.2022 22:42
+18
Королева Летиция в украинской вышиванке , ВИВАТ , КОРОЛЕВА!!!

показати весь коментар
06.10.2022 23:41
+12
Дякуємо Іспанці!!!!
показати весь коментар
07.10.2022 00:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Запоріжжя тільки нічого не передавайте. Там баба губата з ОГА все краде.
показати весь коментар
06.10.2022 22:42 Відповісти
А де ж немає такої баби яка нічого не краде?
показати весь коментар
07.10.2022 17:15 Відповісти
Дякуємо, хоч і передача від країни на рівні наших волонтерів), але все одно, дякуємо
показати весь коментар
06.10.2022 22:44 Відповісти
Испния рулит?
показати весь коментар
06.10.2022 22:47 Відповісти
Чому машини досі називають каретами?
показати весь коментар
06.10.2022 22:48 Відповісти
А чому англійці досить зовуть легкові машини та вагони "колісницями"?

car (n.)

c. 1300, "wheeled vehicle," from Anglo-French carre, Old North French carre, from Vulgar Latin *carra, related to Latin carrum, carrus (plural carra), originally "two-wheeled Celtic war chariot," from Gaulish karros, a Celtic word (compare Old Irish and Welsh carr "cart, wagon," Breton karr "chariot"), from PIE *krsos, from root *kers- "to run."

Доречи, карета - це демінутив від "карри".
показати весь коментар
06.10.2022 23:01 Відповісти
*досить -> доси
показати весь коментар
06.10.2022 23:02 Відповісти
кару мне, кару!
показати весь коментар
06.10.2022 23:03 Відповісти
Ми не англійці.
показати весь коментар
06.10.2022 23:08 Відповісти
Але традиція є традицією, се-е-ер.
показати весь коментар
06.10.2022 23:21 Відповісти
а военной техники???
показати весь коментар
06.10.2022 23:00 Відповісти
Есть мнение, что кузовщина разработана в стиле неоренесссанс.
показати весь коментар
06.10.2022 23:02 Відповісти
Баба губата в Запоріжжі все заглотата... Селікон-матеріал майбутнього...
показати весь коментар
06.10.2022 23:21 Відповісти
Королева Летиция в украинской вышиванке , ВИВАТ , КОРОЛЕВА!!!

показати весь коментар
06.10.2022 23:41 Відповісти
Дякуємо Іспанці!!!!
показати весь коментар
07.10.2022 00:00 Відповісти
 
 