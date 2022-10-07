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Один з колишніх лідерів Партії регіонів Добкін виїхав підтримати ЗСУ на фронт та знявся на українському танку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі появилися фото та відео Михайла Добкіна у формі ЗСУ. Як відомо, колишній глава Харківської ОДА в минулому мав проросійські погляди.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розповсюджуються у мережі.
Добкін...— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) October 6, 2022
От тут навіть я підвис...
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Топ коментарі
+53 Drbest Good
показати весь коментар07.10.2022 04:13
+52 Rostyslav Komarnytsky
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+51 Ольга Зелко 0ed7d459
показати весь коментар07.10.2022 06:37
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https://glavred.info/ukraine/10029401-nadel-by-formu-berkuta-dobkin-sdelal-skandalnoe-zayavlenie-o-maydane.html
В качестве защитников родины вы этих людей видеть не хотите.
В праве изменить свои взгляды вы им тоже отказываете.
Из страны уехать им запрещено.
А что в таком случае прикажете делать таким людям в демократическом государстве, которое гарантирует всем гражданам равные права ???
Або хай допомагає ЗСУ, нормально так допомагає, бо грошенят у нього до хріна і більше.
А оці бали-карнавали, купив бабушкє батон і пачку мівіни - таке проканає для хохлів-виборців опезеже і зегнід, але не для українців, що дивляться смерті у вічі кожен день, але не відступають. Тому й відповідна реакція.
В демократичній державі таким як мішадобкін місце виключно у тюрмі.
Апостол Матфей был мытарем. Пацаны, а не пора ли спалить Евангелие от Матфея как перекрасившегося предателя?
Да ещё и побежал в московскую церковь. А когда мы уже конкретно погнали кацапье, он вдруг прозрел и Типа бросил своих москвичей. В цій потворі Воплощаетесь самое худшее что может быть в человеке.
Бридко навіть дивитися на цю пику. Мразь.
Реально, в этом сорте гамна никто разбираться не желает.
Риторичне запитання
Всіх членів ОПЗЖ назавжди відсторонити від будь якої політичної діяльності
Повна люстрація їх статків нехай Добкін пояснюю звідки внього всі мільйони
Якщо Ляшко з Добкіним воюють це добра справа АЛЕ ВОНА не знімає відповідальності за незаконне збагачення та іншу незаконну діяльність
Ахметову привіт з його волонтеркою котрий привів Януковича до влади
СУКИ І ***** КЛЯТІ