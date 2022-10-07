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Добкін (347) ЗСУ (5730)

Один з колишніх лідерів Партії регіонів Добкін виїхав підтримати ЗСУ на фронт та знявся на українському танку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі появилися фото та відео Михайла Добкіна у формі ЗСУ. Як відомо, колишній глава Харківської ОДА в минулому мав проросійські погляди.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розповсюджуються у мережі.

Один з колишніх лідерів Партії регіонів Добкін виїхав підтримати ЗСУ на фронт та знявся на українському танку 01

Один з колишніх лідерів Партії регіонів Добкін виїхав підтримати ЗСУ на фронт та знявся на українському танку 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добкін: В Україні ми - політики, а в Росії ми - г#вно, колаборанти

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+53
На украинский танк забрался, ****?!

Форму ВСУ одел, ***** Кремлевская!

Ты думаешь, что харьковчане забыли как в 2014 ты с Керенском на митинге на центральной площади под русскими флагами кричал - Путин введи?!

Ты думаешь, что люди забыли тебя в майке «Береута» Януковича ?

Ты думаешь, что этим маскарадом сегодня ты можешь перечеркнуть всю грязь и предательство Украины, что ты творил всю свою жизнь?

Нет, дарагой.
Ответишь за все.
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07.10.2022 04:13
+52
У кожного свій шлях до вчення Степана Андрійовича! 😁
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07.10.2022 00:43
+51
краще подумайте,що цей захисник сам є тією свинособакою.Він ,що не знав до чого це призведе його діяльність.В 2014 не розвиднілось йому.Звав рашку ,з короваєм би путіна зустрічав ,але щось пішло не так.... мишаня вумний і ніс повітру тримає...Це дякуючи йому Харків розбомблений ,тисячі загиблі,тисячі по світу прихисток шувають...А ви тут перед ним кланяться зібрались..
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07.10.2022 06:37
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Боровской р-н, недалеко от Харькова!!! Спит не как все где придется, а ездит в теплую постель на домашнюю виллу, которую построил за спиз# еные деньги и пиариться на освобожденных ЗСУ территориях на Мерсе с охраной. Скоро Голобородько его губернатором сделает, за заслуги на фронте. Он всех гнид, которые остались в Украине, на работу к себе пристраивает
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07.10.2022 08:54 Відповісти
Цинізм зашкалює...
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07.10.2022 08:55 Відповісти
Это он у бабушки продукты отбирает ?
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07.10.2022 08:55 Відповісти
Принаймні не втік як Мураев.
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07.10.2022 09:00 Відповісти
Краще б втік.
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07.10.2022 17:50 Відповісти
Для нього вся ця війна - тематична вечірка. То він у ватніку з колорадкою призиває путіна, то в костюмі попа тіпа молиться, то в кепці з червоно-чорним прапором, тепер уже вояка... Може він магазин карнавальних костюмів вже відкриє, цей пристосуванець?
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07.10.2022 09:10 Відповісти
Ось в цьому наша проблема. Один відосик ,пару слів на камеру і гімно яке називає Україну порноакторкою яка бере з усіх боків - уже президент. Так і з цією мерзотою.
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07.10.2022 09:26 Відповісти
+++++
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09.10.2022 07:24 Відповісти
"Надел бы форму Беркута": Добкин сделал скандальное заявление о Майдане

https://glavred.info/ukraine/10029401-nadel-by-formu-berkuta-dobkin-sdelal-skandalnoe-zayavlenie-o-maydane.html

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07.10.2022 09:37 Відповісти
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1065909684870291456
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07.10.2022 09:38 Відповісти
на гиляку суку
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07.10.2022 11:22 Відповісти
Вирішив, що настав час зняти кіно для нащадків, а то і орден отримать та палковніка, а чим він гірший за люсю? Дешеві піарщики
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07.10.2022 09:40 Відповісти
Перерождение человека после того как бывшие друзья чуть не за.....ли.
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07.10.2022 09:40 Відповісти
Форма чистенькая, берцы нулячие, чёто я не верю
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07.10.2022 09:40 Відповісти
Не понимаю некоторых комментаторов.
В качестве защитников родины вы этих людей видеть не хотите.
В праве изменить свои взгляды вы им тоже отказываете.
Из страны уехать им запрещено.
А что в таком случае прикажете делать таким людям в демократическом государстве, которое гарантирует всем гражданам равные права ???
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07.10.2022 09:42 Відповісти
Його дом - тюрма. Але нажаль не при цій владі.
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07.10.2022 10:36 Відповісти
Мабуть, нажаль, ще не народились ті, за чієї влади це здійснилося б.
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07.10.2022 17:18 Відповісти
Веревка, мыло... Или монастырь. А вообще то, что- только пришел северный зверек- шляпу перевернул, власть типа поменялась, да? И его радостно простили и все забыли?
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08.10.2022 10:22 Відповісти
Так судите, если преступник или лишите гражданства и выдворите из страны - в чём проблема ?
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08.10.2022 16:21 Відповісти
ПШНХЙ, рускій
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08.10.2022 13:20 Відповісти
А, по-моєму, цей Добкін просто їбанутий на всю голову.
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09.10.2022 13:11 Відповісти
Хай їбашить кацапів. Так, щоб це бачили інші люди.
Або хай допомагає ЗСУ, нормально так допомагає, бо грошенят у нього до хріна і більше.
А оці бали-карнавали, купив бабушкє батон і пачку мівіни - таке проканає для хохлів-виборців опезеже і зегнід, але не для українців, що дивляться смерті у вічі кожен день, але не відступають. Тому й відповідна реакція.
В демократичній державі таким як мішадобкін місце виключно у тюрмі.
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09.10.2022 13:29 Відповісти
Так он как манекен с витрины, пылинки нет , нах ,эти понты..
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07.10.2022 09:44 Відповісти
Еврейська хуцпа в виконанні дупкіна.
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07.10.2022 10:34 Відповісти
Крассавчег. Везде успел. С монашеством христианским подвязал, Мойша? Кто у него пиаром занимается? Уволил бы сразу
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07.10.2022 10:48 Відповісти
Люди добрі, невже хто з досвідчених людей повірить що це падло, которе - смердюча допа, перевзувся в буквальному сенсі? Таких кончених покидьків перевзутися заставляють лише обставини що загрожують його статкам нажитих "непосильною" працею. Прийде час і ця потвора буде достойно оцінена українцями.
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07.10.2022 14:30 Відповісти
Человек с головой может менять свои взгляды под влиянием РЕАЛЬНОСТИ. Только идиот может требовать неизменности.
Апостол Матфей был мытарем. Пацаны, а не пора ли спалить Евангелие от Матфея как перекрасившегося предателя?
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07.10.2022 11:02 Відповісти
Я ещё готов принять Вилкула, который в первый же день вторжения стал на защиту Украины. Когда ещё не фига не было понятно, когда колоны русни шли маршем на кривой рог. И человек хоть и поздно, но успел. А эта шваль, такая же как и Рабинович решили спрятаться за религию.
Да ещё и побежал в московскую церковь. А когда мы уже конкретно погнали кацапье, он вдруг прозрел и Типа бросил своих москвичей. В цій потворі Воплощаетесь самое худшее что может быть в человеке.
Бридко навіть дивитися на цю пику. Мразь.
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08.10.2022 08:18 Відповісти
Із Вілкулдом - теж обережніше ...
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08.10.2022 11:15 Відповісти
100відсотків бреше
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10.10.2022 07:58 Відповісти
вот п№дор рашисткий и никто ему @бало не начистит
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07.10.2022 11:07 Відповісти
***! пацани як таке можливо! невже всі забули хто це такий і що він 8 місяців назад говорив про Україну? його місце тільки на москаляку на гиляку
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07.10.2022 11:12 Відповісти
у "мудрого наріда" пам"ять коротка, потім ще й виберуть оцю москальську падлоту керувати країною далі, ще й в дупу його цьомати будуть... не здивуюсь, якщо воно ще й УБД отримає, бо воно ж на танку знялося... а воно ж москалоту в Харкові чекало, з патріотами харківськими боролося та все своє жалгідне життя працювало за 30 москальських *********.
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07.10.2022 11:35 Відповісти
Так таки виберуть. Чи Ви думаєте, що він то все із патріотизму робить? Мішка далекоглядний, "мода" змінилася, в майбутньому ці фотки стануть в нагоді.
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07.10.2022 17:30 Відповісти
Подумав, а чим я гірше Колі Катлєти? Піду, пропіарюсь, як я на фронтах кантужений. Модньо сфотькаюсь.
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07.10.2022 12:10 Відповісти
Ляшко, бздобкін, скоро мертвечук приїде селфітись із ЗСУ. Слуги ж плідно співпрацюють із депутатами ЖОПи. Хто там казав, що так як до війни більше не буде?
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07.10.2022 13:09 Відповісти
в кінці березня в одному київському ресторані ввечері Добкін мило вечеряв з керівником правого сектору Львівської області, де продажний керівник обіцяв йому повну підтримку за фінансову винагороду
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07.10.2022 13:10 Відповісти
Ребята, потеряйте его где нибудь там?!
Реально, в этом сорте гамна никто разбираться не желает.
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07.10.2022 13:55 Відповісти
Добкіни ідуть слідом за росіянським військовим кораблем.
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07.10.2022 14:12 Відповісти
А брата чого із собою не взяв?
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07.10.2022 14:14 Відповісти
Для тих у кого пам'ять в міліметр..Добкін і Кернес готують «народну гвардію» проти «неофашистів»

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07.10.2022 14:17 Відповісти
Якщо вбивця врятує дівчинку на пішохідному переході від машини йому можно пробачити вбивство ?
Риторичне запитання
Всіх членів ОПЗЖ назавжди відсторонити від будь якої політичної діяльності
Повна люстрація їх статків нехай Добкін пояснюю звідки внього всі мільйони
Якщо Ляшко з Добкіним воюють це добра справа АЛЕ ВОНА не знімає відповідальності за незаконне збагачення та іншу незаконну діяльність
Ахметову привіт з його волонтеркою котрий привів Януковича до влади
СУКИ І ***** КЛЯТІ
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07.10.2022 14:29 Відповісти
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07.10.2022 15:18 Відповісти
Розповсюджуйте -
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07.10.2022 15:19 Відповісти
Більш тупого рига важко знайти

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07.10.2022 15:20 Відповісти
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07.10.2022 15:21 Відповісти
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07.10.2022 15:24 Відповісти
А что эпопея с поповством в московской церкви уже закончилась? Теперь в как бы в ВСУ подался? Пора делать отдельное подразделение радикально - региональных депутатов. Ляшко, Добкин ... .
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07.10.2022 17:31 Відповісти
На передок ган#дона треба відправити. А ще краще- слідом за гепою.
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07.10.2022 18:09 Відповісти
Добкин оправдал действия Лукашенко и похвалил ОМОН за «спасение Беларуси» Добкин публично поддержал Александра Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд. Кроме того, скандальный украинский политик оправдал действия белорусских силовиков, которые жестоко разгоняли протесты против власти. И Призвал россию помочь ОМОНОМ с дубинками. Что касается действий ОМОНа, причастного к насилию над митингующими, некоторые из которых погибли, то их Добкин также всецело оправдал, заявив, что поведение силовиков было обусловлено необходимостью защиты государства.
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07.10.2022 19:28 Відповісти
"Почему именно лица партии ПРасов самые дебильные, и кретинистые чем другие? проклятие Богов?" === Боги ни при чем. Дело в том, что с 1917 г. началась обратная человеческая эволюция, которая длилась три поколения в совке, а потом еще одно поколение на бандитском Донбассе. Результат эксперимента на лицо ...или, вернее, на лицах "ПРоФФесионалов".(С)
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07.10.2022 19:30 Відповісти
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07.10.2022 19:46 Відповісти
йому б до кернеса попiарится
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07.10.2022 21:56 Відповісти
Тварюка
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07.10.2022 22:23 Відповісти
«Миша, с такой рожей тебе денег не дадут»- (кернес с Того Света).
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08.10.2022 01:46 Відповісти
Здесь явно поработали сценаристы кв95. - такой же дешовый понт. Вот если бы его танк сбил, как у одного актера, тогда бы -да, а так - нет.
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08.10.2022 03:16 Відповісти
І ніхто не пристрелив цю свинособаку?
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08.10.2022 10:30 Відповісти
Подонство не лікується.
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11.10.2022 13:10 Відповісти
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