Один з колишніх лідерів Партії регіонів Добкін виїхав підтримати ЗСУ на фронт та знявся на українському танку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мережі появилися фото та відео Михайла Добкіна у формі ЗСУ. Як відомо, колишній глава Харківської ОДА в минулому мав проросійські погляди.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розповсюджуються у мережі.

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