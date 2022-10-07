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війна (56641) Дніпропетровщина (2370) обстріл (21178) Резніченко (493) Нікополь (562)

Уночі по Нікополю прилетіли майже 40 російських снарядів, окупанти шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ шість разів ударили по Нікопольському району з РСЗВ та важкої артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів. Російські окупаційні війська шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії.

Попередньо, люди не постраждали.

У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.

У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій. Масштаби руйнувань уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах лунала сирена, але минулося без ворожих ударів і на цю хвилину спокійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти всю ніч били по Нікопольщині з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Уночі по Нікополю прилетіли майже 40 російських снарядів, окупанти шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко 01

Уночі по Нікополю прилетіли майже 40 російських снарядів, окупанти шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко 02

Уночі по Нікополю прилетіли майже 40 російських снарядів, окупанти шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко 03

Уночі по Нікополю прилетіли майже 40 російських снарядів, окупанти шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії, - Резніченко 04

Автор: Наталя Джума
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С-300 випало з причіпа посеред дороги де повно цивільних авто ...Телепні навіть прив'язати ракети не здатні

https://twitter.com/i/status/1578146098522509312
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07.10.2022 08:33 Відповісти
Відео ..Орки на підбитому БТР в'їхали в будинок їм хана бо там була засідка ...Орк просить нашого воїна добити його

https://twitter.com/i/status/1578126000805715968
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07.10.2022 08:36 Відповісти
Это же сколько нервов надо нашим пацанам чтобы сходу не добить этого орка. Или просто ногу по-живому отрезать
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07.10.2022 10:40 Відповісти
Русофашисти не зупиняться , якщо ми іх не зупинимо та не знищимо ,
бо керує цією ордою психічнохворий вилупок і злобний карлик 😡
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07.10.2022 08:38 Відповісти
местное дрг
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07.10.2022 08:38 Відповісти
 
 