П’яте зафрахтоване ООН судно із 30 тис. тонн пшениці для жителів Ефіопії вийшло з порту Чорноморська, - Мінінфраструктури. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Сьогодні балкер NEW ISLAND, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, вийшов з порту "Чорноморськ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерство інфраструктури України.
Як зазначається, на його борту 30 тис. тонн пшениці для жителів Ефіопії.
Балкер приєднався до каравану з двома іншими суднами, які вийшли з портів Одеса та Південний. Разом ці судна доправлять 56,6 тис. тонн пшениці та кукурудзи для країн Африки, Азії та Європи.
З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 6,4 млн тонн агропродукції.
Загалом з українських портів вийшли 285 суден з продовольством для країн Азії, Європи та Африки. Зокрема, 5 суден, які були зафрахтовані ВВП ООН, вивезли понад 150 тис. тонн української пшениці для Ефіопії, Афганістану та Ємену.
Будь ласка, зачекайте...
В документе, представленном на 51-й сессии Совета ООН по правам человека, они призвали "немедленно прекратить русофобскую истерию и преследования".
Соавторами совместного с Россией заявления стали Беларусь, Боливия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Эфиопия.
По словам дипломата, правительство Эфиопии прилагает значительные усилия для реализации программы экономической стратегии выхода на самообеспечение в плане продовольствия, принятой три года назад. В этом году страна произвела около 2,6 миллионов тонн зерна с использованием системы орошения в сезон засухи.
Посол сообщил, что благодаря усилиям правительства и помощи Африканского банка развития, Эфиопия уже в следующем году начнет экспортировать пшеницу и другие продукты питания в остальные африканские страны.
Алемайеху Тегену Аргау также отметил, что Эфиопия не зависит критически от поставок продовольствия из России или Украины, поскольку у страны нет текущих контрактов на поставки с этими странами. Однако "нынешняя ситуация повышает цены на пшеницу и другие продовольственные товары на международном рынке, так что если не прямым образом, то косвенно это повлияет на Эфиопию", - добавил посол."