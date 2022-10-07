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П’яте зафрахтоване ООН судно із 30 тис. тонн пшениці для жителів Ефіопії вийшло з порту Чорноморська, - Мінінфраструктури. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Сьогодні балкер NEW ISLAND, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, вийшов з порту "Чорноморськ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерство інфраструктури України.

Як зазначається, на його борту 30 тис. тонн пшениці для жителів Ефіопії.

Балкер приєднався до каравану з двома іншими суднами, які вийшли з портів Одеса та Південний. Разом ці судна доправлять 56,6 тис. тонн пшениці та кукурудзи для країн Африки, Азії та Європи.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 6,4 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшли 285 суден з продовольством для країн Азії, Європи та Африки. Зокрема, 5 суден, які були зафрахтовані ВВП ООН, вивезли понад 150 тис. тонн української пшениці для Ефіопії, Афганістану та Ємену.

Дивіться також: 6 суден із українською агропродукцією вийшли з портів Великої Одеси, - Мінінфраструктури України. ФОТО

П’яте зафрахтоване ООН судно із 30 тис. тонн пшениці для жителів Ефіопії вийшло з порту Чорноморська, - Мінінфраструктури 01

П’яте зафрахтоване ООН судно із 30 тис. тонн пшениці для жителів Ефіопії вийшло з порту Чорноморська, - Мінінфраструктури 02

Автор: Наталя Джума
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а что там с габоном который рашку поддерживает ? тоже кормим ?
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07.10.2022 11:48 Відповісти
навіщо нам взагалі ці щоденни новини ні про що?... краще лише три цифри раз на місяць: кількість відвантаженого, сума валютної виручки, яка надійшла до України (на перелік конкретних отримувачів навіть не сподіваюсь), а пізніше, але дуже бажано, - скільки податків сплачено з цих операцій...
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07.10.2022 11:56 Відповісти
те що є експорт - то є добре. бо фермери отримані гроші пускають на закупівлю необхідного для отримання наступного врожаю, побутові потреби, зарплати тощо і все це дасть мультиплікативний ефект вцілому для всієї нашої економіки.
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07.10.2022 12:42 Відповісти
Одиннадцать стран выступили 3 октября в Женеве с совместным заявлением, в котором осуждается дискриминация русских и русскоязычных жителей, развязанная властями ряда стран в последние месяцы.
В документе, представленном на 51-й сессии Совета ООН по правам человека, они призвали "немедленно прекратить русофобскую истерию и преследования".
Соавторами совместного с Россией заявления стали Беларусь, Боливия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Эфиопия.
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07.10.2022 13:35 Відповісти
Дива. "14 июн. 2022 г. Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау заявил, что страна в 2022 году удовлетворила внутренний запрос на зерно, в 2023 году планирует начать экспорт в другие страны континента.
По словам дипломата, правительство Эфиопии прилагает значительные усилия для реализации программы экономической стратегии выхода на самообеспечение в плане продовольствия, принятой три года назад. В этом году страна произвела около 2,6 миллионов тонн зерна с использованием системы орошения в сезон засухи.
Посол сообщил, что благодаря усилиям правительства и помощи Африканского банка развития, Эфиопия уже в следующем году начнет экспортировать пшеницу и другие продукты питания в остальные африканские страны.
Алемайеху Тегену Аргау также отметил, что Эфиопия не зависит критически от поставок продовольствия из России или Украины, поскольку у страны нет текущих контрактов на поставки с этими странами. Однако "нынешняя ситуация повышает цены на пшеницу и другие продовольственные товары на международном рынке, так что если не прямым образом, то косвенно это повлияет на Эфиопию", - добавил посол."
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07.10.2022 13:41 Відповісти
Нахріна їх підгодовувати? Щоб збільшувати кількість голодуючих завтра?
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07.10.2022 14:49 Відповісти
але ж українці самі очікують, щоб їм допомагали інші країни, правда? від гуманітарної допомоги ми не відмовляємось)
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08.10.2022 12:55 Відповісти
а в нас запасів продовольством вистачає? хочеться, щоб принаймні в тилових містах було зроблене все для запобігання гуманітарної кризи
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08.10.2022 12:54 Відповісти
Еще очень большой вопрос в цене этого самого продовольствия. Цена на яйца уже 100 грн. А если нефтепродукты вырастут опять, посевная удорожает, значит и хлеб и все остальное тоже будет снова расти
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10.10.2022 00:24 Відповісти
 
 