Наслідки обстрілу Запоріжжя російськими окупантами: Загинули 12 осіб, госпіталізовано 12 громадян. ФОТОрепортаж

Минулої доби поліцейські зафіксували 9 ворожих ударів по території Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОВА із посиланням на дані Нацполіції.

"Цієї ночі окупанти нанесли ще два удари дронами-камікадзе. Вогневої атаки зазнали житлова, цивільна та критична інфраструктура центру міста. Під вогнем окупантів опинилися приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інші інфраструктурні об’єкти", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлено інформацію щодо 12 загиблих. Ще 12 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста, серед них – дві дитини. На місцях влучань продовжують працювати поліцейські, рятувальники та спеціалісти профільних служб.

"Окрім обласного центру, під вогневою атакою російський військ перебували також населені пункти Пологівщини. Зафіксовані обстріли з РСВЗ та артилерії в Оріхові, Гуляйполі та прилеглих селах.

Цієї ночі російські загарбники вперше застосували проти мирного населення Запоріжжя безпілотні летальні апарати – зруйновано два об’єкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, це були БПЛА "Shahed-136".



Запорізька поліція закликає всіх громадян бути уважними та пильними! Якщо ви почули у небі гуркіт, схожий на звук мотора мопеда чи бензопили, негайно прямуйте до укриттів та дотримуйтеся заходів особистої безпеки", - додали в ОВА.

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