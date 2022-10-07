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Наслідки обстрілу Запоріжжя російськими окупантами: Загинули 12 осіб, госпіталізовано 12 громадян. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Минулої доби поліцейські зафіксували 9 ворожих ударів по території Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОВА із посиланням на дані Нацполіції.

"Цієї ночі окупанти нанесли ще два удари дронами-камікадзе. Вогневої атаки зазнали житлова, цивільна та критична інфраструктура центру міста. Під вогнем окупантів опинилися приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, магазини, медичні та освітні установи, зупинка громадського транспорту та інші інфраструктурні об’єкти", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлено інформацію щодо 12 загиблих. Ще 12 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста, серед них – дві дитини. На місцях влучань продовжують працювати поліцейські, рятувальники та спеціалісти профільних служб.

"Окрім обласного центру, під вогневою атакою російський військ перебували також населені пункти Пологівщини. Зафіксовані обстріли з РСВЗ та артилерії в Оріхові, Гуляйполі та прилеглих селах.

Цієї ночі російські загарбники вперше застосували проти мирного населення Запоріжжя безпілотні летальні апарати – зруйновано два об’єкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, це були БПЛА "Shahed-136".

Запорізька поліція закликає всіх громадян бути уважними та пильними! Якщо ви почули у небі гуркіт, схожий на звук мотора мопеда чи бензопили, негайно прямуйте до укриттів та дотримуйтеся заходів особистої безпеки", - додали в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Наслідки обстрілу Запоріжжя російськими окупантами: Загинули 12 осіб, госпіталізовано 12 громадян 01
Наслідки обстрілу Запоріжжя російськими окупантами: Загинули 12 осіб, госпіталізовано 12 громадян 02
Наслідки обстрілу Запоріжжя російськими окупантами: Загинули 12 осіб, госпіталізовано 12 громадян 03
Наслідки обстрілу Запоріжжя російськими окупантами: Загинули 12 осіб, госпіталізовано 12 громадян 04
Наслідки обстрілу Запоріжжя російськими окупантами: Загинули 12 осіб, госпіталізовано 12 громадян 05

Автор: Богдан Гуньковський
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тула, воронєж, курск, засранск... требують відповіді, вимагають ракет.
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07.10.2022 12:48 Відповісти
Три житлові багатоповерхівки, дитячий садок та нежитлова будівля: у міськраді розказали, які об'єкти постраждали від ранкового ракетного удару (07.10.2022)

Сьогодні, 6 жовтня, близько десятої години ранку ворожа ракета приземлилася поряд з одним з багатоповерхових будинків міста у Шевченківському районі. За наявною на цей момент інформацією, у цьому багатоповерховому будинку пошкоджені балкони та вибито вікна. За попередніми даними є одна поранена людина. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. У двох розташованих поряд будинках також вибито вікна. Постраждали вікна у двох дитячих садках та одній нежитловій будівлі. Розташовані неподалік інформаційні центри при школах готові приймати людей і надавати їм необхідну допомогу», - зазначають у міськраді.


http://1news.zp.ua/rashisty-nanesli-ocherednoj-raketnyj-udar-po-zaporozhyu-povrezhdena-mnogoetazhka-est-postradavshij-foto-video
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07.10.2022 13:17 Відповісти
Нашим важко чомусь вистежити пускові установки від с300 і завдати по ним удар з HIMARS. Чи проблеми з відстежуванням з супутника пускових установок, чи дальності HIMARS на вистачає, що дістати їх, а точку у схоже на таку ціль немає можливості витрачати. Звісно, що підводять нові пускові і для запусків в режимі земля земля висока кваліфікація і тривале навчання непотрібне, але поки щось зі знищенням пускових проблема. Радари за допомогою HARM то знищують, але це не вирішує питання самих пускових і машин управління, які цілими лишаються, бо HARM тільки на радар наводиться.
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07.10.2022 13:17 Відповісти
Где спутник Притулы?
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07.10.2022 13:51 Відповісти
Ни куя ,защиты нет, как и Никополь ,красивейший город Запорожье , не спутники не куютники, результат на лицу, невинные люди гибнут.
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07.10.2022 14:42 Відповісти
весь захист як був під Київом так там і лишається.
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07.10.2022 17:34 Відповісти
 
 