Фонд Порошенка придбав для ЗСУ партію сучасних трейлерів для перевезення 60 тонних танків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Петро Порошенко у Великій Британії побував на військовому складі, звідки в Україну відправляють чергову партію техніки для ЗСУ, куплену спільно з волонтерами. Одна з позицій – найбільший танковий тягач Oshkosh.
Про це повідомляє пресцентр "Європейської солідарності, передає Цензор.НЕТ.
Порошенко пояснює: коли Україна отримає танки натівського зразка, то їх перевозити зможуть тільки такі потужні тягачі.
Кошти на одну з машин збирали волонтери на день народження п’ятого Президента, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.
"Як ми і обіцяли – це те, що я чекав 26 вересня. Дякую Марині та Ірині Геращенко за таку ініціативу. Це те, про що мріють Збройні Сили України – найпотужніший, найбільший в світі і найновіший, який тільки можна знайти на складах довготривалого зберігання, крутий трак Oshkosh", – розповідає Порошенко.
"Машина має нульовий пробіг, нова, надійна, з дуже рідкісним трейлером-причепом. І робиться це все для перевезення танків і бронетехніки натівського зразка, вага яких перевищує 60 тон. Нагадаю: вага радянських танків, які стоять на озброєнні української армії, становить приблизно 40 тон. А вже німецькі танки, німецькі САУ – а я сподіваюся, у нас будуть і "Леопарди", і "Абрамси" – вони важать уже понад 60 тон. І поки що їх ніхто не здатен возити", – пояснює Порошенко.
"Просто подивіться, який він величезний. Тут сидиш як у вертольоті. Висота становить декілька метрів. І тут все у дуже гарному стані. Тут є місця ще для 4-5 бійців, механіків або техніків", – показує Порошенко.
"Я вірю в те, що НАТО поставить нам танки. Я вірю в те, що вони будуть як американські, так і німецькі. І ми робимо все для того, щоб підготуватися", – пояснює п’ятий Президент.
14 вересня стало відомо, що Фонд Порошенка і ГО "Справа Громад" отримали експортні ліцензії Державного департаменту США на придбання двох танкових тягачів Oshkosh.
Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 60 тон. Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams.
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Все що потрібно знати про популс під Охлократією.
Зе взять по надоїв По, ПО взять по надоїв Зе.
Простий розвід лохів
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P.S. А какие девчонки рядом с ним!
Единственное, на что эти твари способны, это преследовать наших патриотов, например генерала Марченко, который вопреки планам ***** и Дерьмака, отогнал дикую лаптекопытную орду от Николаева и не позволил захватить Одессу. Я надеюсь, что после победы над кацапией ЗЕбанутая срань ответит за все свои "подвиги", например, как они дали клманду разминировать 4 моста и 6 дамб в районе Чонгара, и после этого репоеды без единного выстрела заняли Херсон и область, захватили Запорожскую АЭС, дали, как мечтало *****, воду в Крым.
Ой горе..
«Порохоботи»; «Зеленські»; «ще якісь» давайте не створювати собі ГЕроїв, їх практично немає!!! Єдині герої це МИ-Український народ! Які і мають керувати, яким і належить Українські багацтва, як і говорить Конституція! Давайте вмикати мізки, читати Конституцію і розуміти хто і чим має керувати і володіти! А не хвалити одного чи другого ІДІОТА з яких за всі часи немає жодного толку окрім як ми платимо за все!
дякую
Ви знаєте, тут міг би бути пафосний текст про 200 вантажівок, які ви разом зі мною закупили для нашої армії, але зараз нам потрібна допомога.
Ці 200 потужних автомобілів стоять у Сполученому Королівстві. Раз на три-чотири дні лафет Марини переганяє 2 вантажівки в Україну, де вони отримують технічне обслуговування і передаються Збройним Силам. Проте ці темпи недостатні, ми дуже хочемо пришвидшити процес.
Ми дуже дякуємо тим волонтерам та водіям, які на зворотному шляху з Британії завантажують собі ці вантажівки і доставляють їх в Україну лише за пальне, але хочемо ще закликати кожного, якщо у вас є можливість допомогти доправити ці вантажівки в Україну, то напишіть ГО «Справа Громад». Давайте разом прискоримо забезпечення Збройних Сил усім необхідним.
Дуже дякую всім волонтерам, які зараз працюють над відправкою цих машин. Разом ми робимо неможливе.