Фонд Порошенка придбав для ЗСУ партію сучасних трейлерів для перевезення 60 тонних танків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Порошенко у Великій Британії побував на військовому складі, звідки в Україну відправляють чергову партію техніки для ЗСУ, куплену спільно з волонтерами. Одна з позицій – найбільший танковий тягач Oshkosh.

Про це повідомляє пресцентр "Європейської солідарності, передає Цензор.НЕТ.

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Порошенко пояснює: коли Україна отримає танки натівського зразка, то їх перевозити зможуть тільки такі потужні тягачі.

Кошти на одну з машин збирали волонтери на день народження п’ятого Президента, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

"Як ми і обіцяли – це те, що я чекав 26 вересня. Дякую Марині та Ірині Геращенко за таку ініціативу. Це те, про що мріють Збройні Сили України – найпотужніший, найбільший в світі і найновіший, який тільки можна знайти на складах довготривалого зберігання, крутий трак Oshkosh", – розповідає Порошенко.

"Машина має нульовий пробіг, нова, надійна, з дуже рідкісним трейлером-причепом. І робиться це все для перевезення танків і бронетехніки натівського зразка, вага яких перевищує 60 тон. Нагадаю: вага радянських танків, які стоять на озброєнні української армії, становить приблизно 40 тон. А вже німецькі танки, німецькі САУ – а я сподіваюся, у нас будуть і "Леопарди", і "Абрамси" – вони важать уже понад 60 тон. І поки що їх ніхто не здатен возити", – пояснює Порошенко.

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"Просто подивіться, який він величезний. Тут сидиш як у вертольоті. Висота становить декілька метрів. І тут все у дуже гарному стані. Тут є місця ще для 4-5 бійців, механіків або техніків", – показує Порошенко.

"Я вірю в те, що НАТО поставить нам танки. Я вірю в те, що вони будуть як американські, так і німецькі. І ми робимо все для того, щоб підготуватися", – пояснює п’ятий Президент.

14 вересня стало відомо, що Фонд Порошенка і ГО "Справа Громад" отримали експортні ліцензії Державного департаменту США на придбання двох танкових тягачів Oshkosh.









Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 60 тон. Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams.