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Фонд Порошенка придбав для ЗСУ партію сучасних трейлерів для перевезення 60 тонних танків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Петро Порошенко у Великій Британії побував на військовому складі, звідки в Україну відправляють чергову партію техніки для ЗСУ, куплену спільно з волонтерами. Одна з позицій – найбільший танковий тягач Oshkosh.

Про це повідомляє пресцентр "Європейської солідарності, передає Цензор.НЕТ.

Фонд Порошенка придбав для ЗСУ партію сучасних трейлерів для перевезення 60 тонних танків 01

Порошенко пояснює: коли Україна отримає танки натівського зразка, то їх перевозити зможуть тільки такі потужні тягачі.

Фонд Порошенка придбав для ЗСУ партію сучасних трейлерів для перевезення 60 тонних танків 02

Кошти на одну з машин збирали волонтери на день народження п’ятого Президента, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

"Як ми і обіцяли – це те, що я чекав 26 вересня. Дякую Марині та Ірині Геращенко за таку ініціативу. Це те, про що мріють Збройні Сили України – найпотужніший, найбільший в світі і найновіший, який тільки можна знайти на складах довготривалого зберігання, крутий трак Oshkosh", – розповідає Порошенко.

Фонд Порошенка придбав для ЗСУ партію сучасних трейлерів для перевезення 60 тонних танків 03

"Машина має нульовий пробіг, нова, надійна, з дуже рідкісним трейлером-причепом. І робиться це все для перевезення танків і бронетехніки натівського зразка, вага яких перевищує 60 тон. Нагадаю: вага радянських танків, які стоять на озброєнні української армії, становить приблизно 40 тон. А вже німецькі танки, німецькі САУ – а я сподіваюся, у нас будуть і "Леопарди", і "Абрамси" – вони важать уже понад 60 тон. І поки що їх ніхто не здатен возити", – пояснює Порошенко.

Фонд Порошенка придбав для ЗСУ партію сучасних трейлерів для перевезення 60 тонних танків 04

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"Просто подивіться, який він величезний. Тут сидиш як у вертольоті. Висота становить декілька метрів. І тут все у дуже гарному стані. Тут є місця ще для 4-5 бійців, механіків або техніків", – показує Порошенко.

"Я вірю в те, що НАТО поставить нам танки. Я вірю в те, що вони будуть як американські, так і німецькі. І ми робимо все для того, щоб підготуватися", – пояснює п’ятий Президент.

14 вересня стало відомо, що Фонд Порошенка і ГО "Справа Громад" отримали експортні ліцензії Державного департаменту США на придбання двох танкових тягачів Oshkosh.


Фонд Порошенка придбав для ЗСУ партію сучасних трейлерів для перевезення 60 тонних танків 05

Фонд Порошенка придбав для ЗСУ партію сучасних трейлерів для перевезення 60 тонних танків 06

Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 60 тон. Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+70
Скумбрію по 8.
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07.10.2022 14:05
+53
Ось вам піар від зелених.
Дуже часто в марафоні крутять
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07.10.2022 14:17
+49
а особисто Зьо щось купило?
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07.10.2022 14:04
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"Кошти на одну з машин збирали волонтери на день народження п'ятого Президента"... Джерело: https://censor.net/ua/p3372141 Погано, що день народження тільки раз на рік
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07.10.2022 15:08 Відповісти
Все добре , він допомагає арміі і без дня народження!
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07.10.2022 15:17 Відповісти
ну і махіна... "Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams" - це що, підготовка до приймання Леопардів та Абрамсів? Бо, знаю, читав, навіть тут на сацйті, що міноборони закупає тягачі для танків, в т.ч. ті ж самі Ошкош
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07.10.2022 15:10 Відповісти
Ти бач, який "барига" і "мародер", вже пішов на англійські склади, тут все вичистив, так 73%?
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07.10.2022 15:29 Відповісти

Все що потрібно знати про популс під Охлократією.

Зе взять по надоїв По, ПО взять по надоїв Зе.

Простий розвід лохів
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07.10.2022 16:03 Відповісти
Случай, когда НЕспециалист комментирует, а журналисты не глядя подхватывают. Думаю что идея про "не могут возить" касается только пересечённой местности! Так то вполне справляется гражданская техника, в Латвии например транспортники уже натренировались!
Видео: "Американские танки «Абрамс» прибыли в Латвию в рамках операции «Атлантическая решимость»"
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07.10.2022 15:30 Відповісти
Нет, можно и на обычных тралах, но это - не та скорость движения даже по шоссе.
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07.10.2022 15:36 Відповісти
Соглашусь. Вес думаю сильно ограничивает скорость. Хотя по дороге от ЖД до полигона, что на видео и дорога узкая и так не разгонишься, а вот по трассе да, случись аварийная ситуация, простой тягач Абрамс наверное сомнёт весом.
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07.10.2022 15:47 Відповісти
Большой Президент в большом тягаче! Он и вытянет страну из зеленого болота!

P.S. А какие девчонки рядом с ним!
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07.10.2022 15:32 Відповісти
ну яка ж класна в наших союзників техніка, будь що, Oshkosh, CAT aбo Harley Davidson
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07.10.2022 15:33 Відповісти
Респект!
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07.10.2022 15:39 Відповісти
Сывочолому респект и уважуха.
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07.10.2022 15:50 Відповісти
ничего личного, но заблюреные данные как правило легко восстанавливаются, хотя, кому они в принципе нужны
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07.10.2022 15:57 Відповісти
от жеж Порошенко вже слів не вистачає-піариться і піариться. то зброя, то ліки, то всюдихіди, то дрони, а зараз оцю махіну і все це для ЗСУ. от барига. ніт щоб як зе кожен день на марафоні відосики показував.
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07.10.2022 16:00 Відповісти
молодець порох звичайно шо купив один! ошкош з танковозом. але ж є неточності у текст)))) хто прочитає заголовок буде думати що такі дофіга купив))))) без піару ні кроку((((
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07.10.2022 16:05 Відповісти
А шо купила ЗЕбанутая срань для наших ВСУ?
Единственное, на что эти твари способны, это преследовать наших патриотов, например генерала Марченко, который вопреки планам ***** и Дерьмака, отогнал дикую лаптекопытную орду от Николаева и не позволил захватить Одессу. Я надеюсь, что после победы над кацапией ЗЕбанутая срань ответит за все свои "подвиги", например, как они дали клманду разминировать 4 моста и 6 дамб в районе Чонгара, и после этого репоеды без единного выстрела заняли Херсон и область, захватили Запорожскую АЭС, дали, как мечтало *****, воду в Крым.
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07.10.2022 16:16 Відповісти
А боневтік оманський особисто придбав для українського війська дулю з маком.
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07.10.2022 16:18 Відповісти
Барыга, ты что творишь?????? Так и до инфаркта довести зеленую плесень можно.
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07.10.2022 16:23 Відповісти
Велика подяка вам, пане Гетьману!
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07.10.2022 16:30 Відповісти
Та ні, Гетьмани, які боролися за Україну у всі часи діфйсно думають, кому у 2019 році віддали булаву?
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07.10.2022 21:23 Відповісти
Адреси назви фондів..
Ой горе..
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07.10.2022 17:20 Відповісти
Люблю коли порох підпалює ср@ки зелебобам!
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07.10.2022 17:48 Відповісти
Америка відправила на реалізацію -утилізацію два види танків десь до 60 штук. Цікаво куди. А Порошенко як завжди респект і шана. Хоч і на дієті,але куплю завтра торт Київкий від Рошен.
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07.10.2022 18:35 Відповісти
Аби не від асфальту,пеньок подоляка
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07.10.2022 21:16 Відповісти
зеля ану росповідай шо ти придбав для ЗСУ разом зі свїми подельниками.
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07.10.2022 19:36 Відповісти
Порохоботики ніяк не нарадуються одному з тих, хто петляв у владі з усіма політичними силами які були при владі за всю історію Незалежності! Постійно будучи в «одній лодці» з тою мразотою яка нищила і розвалювала Україну! Хтось скаже це не так? То пропишіть запити в Гугл про П О П. там багато цікавої інформації, чи хтось по сьогоднішній день вірить, що люди міняються, стають чесними та працюють у владі заради народу?! Тепер за якісь міфічні кошти купує все для армії, цікаво, що за гроші і звідки? На скільки знаю фонд точно не поповнюється багато грошима простих людей чи бізнесу, та закордонними грантами. Скоріш за все П О дістає офшори з підкилимна, оплачуючи те, щоб залишитись на волі і обов'язково одною ногою у владі. Влада для них це безмірний гаманець свого бізнесу! Скажіть? Хто знає скільки заводів у П О? Скільки будується? Скільки земель Га? Скількибуло створено дотаційних фондів бізнесу з держави для ПО за всі роки? Хтось знає? Скільки державних кредитів виділено для бізнесу ПО за всі часи і з якими відсотками? Ще багато питань можу задати, тільки відповіді шокують!!! Хтось думає, що це мега успішний супер бізнесмен? Ні нажаль..! (( бізнес у ПО завжди ріс тільки коли він одною ногою при владі, або двома!
«Порохоботи»; «Зеленські»; «ще якісь» давайте не створювати собі ГЕроїв, їх практично немає!!! Єдині герої це МИ-Український народ! Які і мають керувати, яким і належить Українські багацтва, як і говорить Конституція! Давайте вмикати мізки, читати Конституцію і розуміти хто і чим має керувати і володіти! А не хвалити одного чи другого ІДІОТА з яких за всі часи немає жодного толку окрім як ми платимо за все!
дякую
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07.10.2022 22:31 Відповісти
загуглити можна все; тільки проблема в тому, що ти позбирав з гугля і висрав тут побрехеньки. Якщо відповідей на свої ж запитання не знаєш - нехрен в шок падати від придуманого.
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08.10.2022 02:13 Відповісти
Петро Порошенко, телеграм:
Ви знаєте, тут міг би бути пафосний текст про 200 вантажівок, які ви разом зі мною закупили для нашої армії, але зараз нам потрібна допомога.
Ці 200 потужних автомобілів стоять у Сполученому Королівстві. Раз на три-чотири дні лафет Марини переганяє 2 вантажівки в Україну, де вони отримують технічне обслуговування і передаються Збройним Силам. Проте ці темпи недостатні, ми дуже хочемо пришвидшити процес.
Ми дуже дякуємо тим волонтерам та водіям, які на зворотному шляху з Британії завантажують собі ці вантажівки і доставляють їх в Україну лише за пальне, але хочемо ще закликати кожного, якщо у вас є можливість допомогти доправити ці вантажівки в Україну, то напишіть ГО «Справа Громад». Давайте разом прискоримо забезпечення Збройних Сил усім необхідним.
Дуже дякую всім волонтерам, які зараз працюють над відправкою цих машин. Разом ми робимо неможливе.
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08.10.2022 11:41 Відповісти
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