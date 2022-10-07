До рятувально-аварійних робіт на місцях ракетних ударів у Запоріжжі залучили 96 добровольців, - ДСНС України. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Другу добу рятувальники ДСНС спільно з комунальними службами продовжують аварійно-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів, що зруйнували житлові будинки в Запоріжжі 6 жовтня.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні для допомоги профільним службам долучилися 96 добровольців. Ці люди пройшли навчання, які проводилися на базі Навчально-методичного центру ЦЗ і БЖД для членів добровільних формувань цивільного захисту, а сьогодні вже стали до роботи – допомагати професіоналам. Серед добровольців і колишні працівники Головного управління ДСНС та ветерани пожежної охорони", - йдеться в повідомленні.
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Jimmy Hill
показати весь коментар07.10.2022 16:19 Відповісти Мені подобається 2
Dmitry MG
показати весь коментар07.10.2022 17:15 Відповісти Мені подобається 1
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