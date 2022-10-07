УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6712 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Агресія Росії проти України
2 491 2
Запоріжжя (1442) обстріл (21411) рятувальники (130) ДСНС (4464)

До рятувально-аварійних робіт на місцях ракетних ударів у Запоріжжі залучили 96 добровольців, - ДСНС України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Другу добу рятувальники ДСНС спільно з комунальними службами продовжують аварійно-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів, що зруйнували житлові будинки в Запоріжжі 6 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ

"Сьогодні для допомоги профільним службам долучилися 96 добровольців. Ці люди пройшли навчання, які проводилися на базі Навчально-методичного центру ЦЗ і БЖД для членів добровільних формувань цивільного захисту, а сьогодні вже стали до роботи – допомагати професіоналам. Серед добровольців і колишні працівники Головного управління ДСНС та ветерани пожежної охорони", - йдеться в повідомленні.

До рятувально-аварійних робіт на місцях ракетних ударів у Запоріжжі залучили 96 добровольців, - ДСНС України 01
До рятувально-аварійних робіт на місцях ракетних ударів у Запоріжжі залучили 96 добровольців, - ДСНС України 02
До рятувально-аварійних робіт на місцях ракетних ударів у Запоріжжі залучили 96 добровольців, - ДСНС України 03
До рятувально-аварійних робіт на місцях ракетних ударів у Запоріжжі залучили 96 добровольців, - ДСНС України 04
До рятувально-аварійних робіт на місцях ракетних ударів у Запоріжжі залучили 96 добровольців, - ДСНС України 05
До рятувально-аварійних робіт на місцях ракетних ударів у Запоріжжі залучили 96 добровольців, - ДСНС України 06
До рятувально-аварійних робіт на місцях ракетних ударів у Запоріжжі залучили 96 добровольців, - ДСНС України 07
До рятувально-аварійних робіт на місцях ракетних ударів у Запоріжжі залучили 96 добровольців, - ДСНС України 08
До рятувально-аварійних робіт на місцях ракетних ударів у Запоріжжі залучили 96 добровольців, - ДСНС України 09
До рятувально-аварійних робіт на місцях ракетних ударів у Запоріжжі залучили 96 добровольців, - ДСНС України 10
До рятувально-аварійних робіт на місцях ракетних ударів у Запоріжжі залучили 96 добровольців, - ДСНС України 11
До рятувально-аварійних робіт на місцях ракетних ударів у Запоріжжі залучили 96 добровольців, - ДСНС України 12

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад тисячу вибухонебезпечних предметів знешкоджено на деокупованих територіях Харківщини, - ДСНС

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.10.2022 16:19 Відповісти
А пленные отдыхают...
показати весь коментар
07.10.2022 17:15 Відповісти
 
 