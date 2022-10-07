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Під час розбору завалів багатоквартирного житлового будинку в Бахмутському районі на Донеччині дістали тіло жінки, - ДСНС області. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Курдюмівці Бахмутського району на Донеччині рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу загарбниками багатоквартирного житлового будинку.

Про цеповідомляє ГУ ДСНС у Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

"О 09:40 під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці частково зруйнованого внаслідок обстрілу двоповерхового багатоквартирного житлового будинку в смт Курдюмівка Бахмутського району рятувальниками 22 державного пожежно-рятувального загону виявлено тіло жінки (анкетні дані встановлюються)", - йдеться у повідомленні.

Під час розбору завалів багатоквартирного житлового будинку в Бахмутському районі на Донеччині дістали тіло жінки, - ДСНС області 01
Під час розбору завалів багатоквартирного житлового будинку в Бахмутському районі на Донеччині дістали тіло жінки, - ДСНС області 02
Під час розбору завалів багатоквартирного житлового будинку в Бахмутському районі на Донеччині дістали тіло жінки, - ДСНС області 03

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Автор: Марина Макєєва
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