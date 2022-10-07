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"F#CK YOU PUTIN": глава Міноборони Чехії Чорнохова "привітала" Путіна з днем народження. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
7 жовтня міністр оборони Чехії Яна Чорнохова опублікувала фото, на якому вона одягнена у футболку з нецензурним написом, присвяченим російському диктатору Володимиру Путіну.
"Дякую своїм друзям з колекції "Подарунок Путіну" за подарунок для мене. Коли мені ще одягнути їхню футболку, як не 7 жовтня, і висловити свою громадянську позицію стосовно одного з найбільших злочинців нашої епохи. Ми скоро переможемо", – написала Чорнохова. коментарі до фото, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Футболку, яку одягла міністр оборони Чехії, прикрашено написом "F#CK YOU PUTIN".
Топ коментарі
+87 Панас Стець
показати весь коментар07.10.2022 18:43
+87 Роман Романченков
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+73 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар07.10.2022 18:44
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Покохав - то коли вона тобі дала.
Ванька-встанькаВолодька-зболотька, шо таке?
Приготуй собі пакет!
нє-нє... краще щось кумедніше...типу.... андон або тампон "вовка" в целофані )))))
В Москву поздравить Путина с днем рождения приехали лично президент Казахстана Токаев, президент Азербайджана Алиев, премьер-министр Армении Пашинян, президент Беларуси Лукашенко, президент Таджикистана Рахмон, президент Туркменистана Бердымухамедов, президент Узбекистана Мирзиеев.
ПТН - ПШН !
По этому поводу вспоминается шариковский тост: - "Желаю, чтобы все!"
Скажи, шо красуня! Навідміну від тебе, сцикуна.