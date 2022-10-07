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"F#CK YOU PUTIN": глава Міноборони Чехії Чорнохова "привітала" Путіна з днем народження. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

7 жовтня міністр оборони Чехії Яна Чорнохова опублікувала фото, на якому вона одягнена у футболку з нецензурним написом, присвяченим російському диктатору Володимиру Путіну.

"Дякую своїм друзям з колекції "Подарунок Путіну" за подарунок для мене. Коли мені ще одягнути їхню футболку, як не 7 жовтня, і висловити свою громадянську позицію стосовно одного з найбільших злочинців нашої епохи. Ми скоро переможемо", – написала Чорнохова. коментарі до фото, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Футболку, яку одягла міністр оборони Чехії, прикрашено написом "F#CK YOU PUTIN".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Естонії Рейнсалу "привітав" Путіна з днем народження: "Сподіваюся, наступний він зустріне в ув’язненні за злочини проти людяності"

F#CK YOU PUTIN: глава Міноборони Чехії Чорнохова привітала Путіна з днем народження 01
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Топ коментарі
+87
кревативна міністр в Чехії... я її вже покохав...
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07.10.2022 18:43
+87
Вся Україна приєднується до "поздоровлення"...
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07.10.2022 18:44
+73
Яні Чорноховій-респектище...
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07.10.2022 18:44
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кревативна міністр в Чехії... я її вже покохав...
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07.10.2022 18:43 Відповісти
***** путлерастович , желаю , чтоб ты садист -педофил -террррист сгнил в страшных муках
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07.10.2022 19:12 Відповісти
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07.10.2022 19:52 Відповісти
А почему д'ерьмак ему не пожелал и его ОП⁉️
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07.10.2022 19:13 Відповісти
Не ви одиню
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07.10.2022 19:59 Відповісти
Закохався.

Покохав - то коли вона тобі дала.
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08.10.2022 03:49 Відповісти
Вся Україна приєднується до "поздоровлення"...
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07.10.2022 18:44 Відповісти
Надпис на футболці заліковий.Правда фотомонтажем перші два слова в кацапії постараються замінити.Може в чеських виразах є-хуйло? Тоді б ніхто б не зміг поміняти ні фразу,ні побажання-FUCK YOU ! *****!
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07.10.2022 19:40 Відповісти
Яні Чорноховій-респектище...
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07.10.2022 18:44 Відповісти
...зараз запарєбрікам начньоцца взрив лапатних пєрдаков...
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07.10.2022 18:45 Відповісти
Красуня!
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07.10.2022 18:44 Відповісти
Духовно.
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07.10.2022 18:45 Відповісти
Чекаємо 5а фото Земана в футболці з воєнним кораблем
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07.10.2022 18:45 Відповісти
Ага, і в червоних трусєлях
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07.10.2022 19:15 Відповісти
Костяной средний палец это намек ху.лу с того света.
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07.10.2022 18:46 Відповісти
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07.10.2022 18:46 Відповісти
Ванька-встанька Володька-зболотька, шо таке?
Приготуй собі пакет!
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07.10.2022 18:49 Відповісти
вован - в целофан !!! ))))
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07.10.2022 18:54 Відповісти
Підкинте Порошену ідею нових цукерок -- "Фофка в целофані" !!!
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07.10.2022 19:16 Відповісти
ну.... і хто оте дерьмо буду купувати? )))))
нє-нє... краще щось кумедніше...типу.... андон або тампон "вовка" в целофані )))))
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07.10.2022 19:31 Відповісти
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07.10.2022 21:34 Відповісти
"вот тебе большой мешок - упакуйся скрепышок"
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08.10.2022 01:49 Відповісти
Яна Чорнохова прям як Майор Чорнобаєв
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07.10.2022 18:46 Відповісти
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07.10.2022 18:48 Відповісти
Там не тільки пуйло їбанутий. Вони там усі їбануті.
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07.10.2022 18:53 Відповісти
Гармонійне суспільство ******** орків !
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07.10.2022 21:32 Відповісти
Нація ідійотів!
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07.10.2022 18:56 Відповісти
Тітка, твій ***@ський вилупок зараз в казані зі смолою в пеклі вариться і ху@ла до себе кличе
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07.10.2022 19:04 Відповісти
Дуже нагадує дописи ЗЄОПшної ботви, доречі.
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07.10.2022 19:33 Відповісти
Основная мысль - гробовые!
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07.10.2022 19:59 Відповісти
Чехи пам'ятають. Ну, і земан одумався. А як підтримував *****. Не перевдягнувся, а одумався. Дякую чехам за Томаша.
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07.10.2022 18:49 Відповісти
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07.10.2022 18:59 Відповісти
Дуже гарне привiтаннячко... Ми приеднуемось . Хай цей недобиток побачить поздоровлення , та окачуреться вiд злостi .
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07.10.2022 19:00 Відповісти
Она слишком хороша, что бы отфакивать этого плешивого упыря!
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07.10.2022 19:05 Відповісти
**********. Желаю долгих лет. В лагерях. И хорошего настроения
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07.10.2022 19:05 Відповісти
Умничка. А что там главзебил,который дал зелёный коридор под Киев и по чьему приказу запустили кацапье в херсонскую область?
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07.10.2022 19:07 Відповісти
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07.10.2022 19:08 Відповісти
Справжні чехи пам'ятають 1968...
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07.10.2022 19:13 Відповісти
Люблю чехов из за Гашека )
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07.10.2022 23:49 Відповісти
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07.10.2022 19:13 Відповісти
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07.10.2022 19:41 Відповісти
Зачот! Треба буде на G 20 всіх так вдіти...))))
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07.10.2022 19:16 Відповісти
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07.10.2022 19:21 Відповісти


В Москву поздравить Путина с днем рождения приехали лично президент Казахстана Токаев, президент Азербайджана Алиев, премьер-министр Армении Пашинян, президент Беларуси Лукашенко, президент Таджикистана Рахмон, президент Туркменистана Бердымухамедов, президент Узбекистана Мирзиеев.
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07.10.2022 19:17 Відповісти
Все пiвденне пiдбрюшшя зiбралось ,нема ще тiльки iрану...
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07.10.2022 19:29 Відповісти
все дерьмо в сборе. Не хватает маска и ким чен ыра
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07.10.2022 20:20 Відповісти
Киргиз куди подівався? чи шляхетно послав, туди, куди й чешська міністерка?
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07.10.2022 21:26 Відповісти
В нашого такої нема?
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07.10.2022 19:20 Відповісти
Наш ще косоворотку не зносив.
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07.10.2022 19:34 Відповісти
Я про її колегу, міністра оборони
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07.10.2022 20:10 Відповісти
Наш до цапськи солдатів записує звернення, мабуть іщєт мір в глазах
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07.10.2022 20:15 Відповісти
Чому б і ні, зради тут нема
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07.10.2022 20:23 Відповісти
Бо ви не розумієте цапів. Цим пи продемонстрували свою слабкість, а слабких бьють, отже резніков змотивував цапів йти до нас. Дуже дякую.
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07.10.2022 20:31 Відповісти
присоединяюсь
ПТН - ПШН !
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07.10.2022 19:27 Відповісти
Каппер,ПШН-це Пашинян?Ти з Арменії?В Україні пишуть-ПТН ПНХ !!!
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07.10.2022 19:43 Відповісти
Будь проклят БЕСпутин антихрист люциферович. Ада тебе вечного и жаркого. Аминь.
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07.10.2022 19:32 Відповісти
😘
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07.10.2022 19:32 Відповісти
Холєра, наше Військо повернуло сміливість та впевненість не лише українцям, а й багатьом людям з инших країн Європи.
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07.10.2022 19:38 Відповісти
Охраной путлера изъяты у посетителей, кот. сегодня поздр. нац-****** с его посл. юбилеем: 3 серебр. табакерки, 4 тяжелых золотых портсигара, 6 шелк. шарфов, 1 канделябр, 2 подушки, 5 тесных шейных платков, 1 импортный самозавязывающийся галстук, подарочный набор чая «А-ЛЯ-ЛИТВИНЕНКО» в коробке из красного дерева, мешок сахара «РЯЗАНСКИЙ БОЕВОЙ», красивая бутылка иностр. ликера «NOVITCHOK», стильные кружевные муж. трусы со странной пропиткой (афродизиак?), эксклюз. портфель из натур. кожи с готическим тиснением "Graf von Stauffenberg", 4 упаковки разл. ароматного фрукт. мыла с 4-мя бонусными кусками веревки по 2 метра, слегка просроченные батон сов. «КОЛБАСЫ по 2,20» и эскимо 1987г. выпуска, комплект для купания в аквадискотеке с зашитым в шов мал. источником больш. тока, набор «ЮНЫЙ ХИМИК» (с красив. баночками рицина, стрихнина, мельдония и полония), 386 трофейных бандеровских деревянных «ХАЙМЕРСОВ» (лично от Шойгу!), 2 набора дисков с песнями Кобзона + раритетный пригласит. билет на его посл. концерт в кремле, много прижизн. изданий и послежизненных фотографий Жириновского, Хусейна, Муссолини, Гитлера, Милошевича, Чаушеску, большой посмертный фотопортрет М.КАДДАФИ в полный рост в дорогой золотой раме и 3-литровая банка крысиного яда с красивой этикеткой...
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07.10.2022 19:40 Відповісти
Моя ж ти киця 😻
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07.10.2022 20:13 Відповісти
Яка гарна жінка.
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07.10.2022 20:23 Відповісти
Симпотяга))))
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07.10.2022 20:25 Відповісти
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07.10.2022 21:23 Відповісти
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07.10.2022 21:38 Відповісти
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07.10.2022 21:43 Відповісти
С днём "рождения", *****!
По этому поводу вспоминается шариковский тост: - "Желаю, чтобы все!"
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07.10.2022 22:11 Відповісти
Как тєбє такоє, Ілон Маск!?

Скажи, шо красуня! Навідміну від тебе, сцикуна.
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07.10.2022 22:29 Відповісти
Яні Чорноховій - глибока повага. Гарна та розумна жінка.
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07.10.2022 22:30 Відповісти
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07.10.2022 22:48 Відповісти
Яка файна жiнка!
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07.10.2022 23:48 Відповісти
💙💛МОЛОДЕЦЬ💙💛 ПРИВІТАННЯ 👍💪🤝😁🥳
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08.10.2022 03:58 Відповісти
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08.10.2022 08:01 Відповісти
 
 