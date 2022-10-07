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У Лимані виявлено близько 200 одиночних та одну братську могилу, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Лимані та Святогірську розпочали ексгумацію та перезахоронення загиблих і померлих під час окупації.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"У Лимані наразі відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил. За попередньою інформацією, це - одиночні могили, де поховані цивільні. На іншій ділянці - братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні. Точну кількість ще доведеться встановити. Зараз правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації. Прошу усіх утриматися від коментарів стосовно кількості захоронених людей та причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів.

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У Святогірську міському кладовищі перезахоронили 21 тіло - цивільні, загиблі в окупації. Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях. Усі тіла з числа перезахоронених сьогодні, ідентифіковані та належним чином предані землі. Хай спочивають з миром - рашисти будуть покарані за кожне зруйноване, понівечене і забране ними людське життя", - розповів він.

У Лимані виявлено близько 200 одиночних та одну братську могилу, - ОВА 01
У Лимані виявлено близько 200 одиночних та одну братську могилу, - ОВА 02
У Лимані виявлено близько 200 одиночних та одну братську могилу, - ОВА 03
У Лимані виявлено близько 200 одиночних та одну братську могилу, - ОВА 04
У Лимані виявлено близько 200 одиночних та одну братську могилу, - ОВА 05
У Лимані виявлено близько 200 одиночних та одну братську могилу, - ОВА 06
У Лимані виявлено близько 200 одиночних та одну братську могилу, - ОВА 07
У Лимані виявлено близько 200 одиночних та одну братську могилу, - ОВА 08
У Лимані виявлено близько 200 одиночних та одну братську могилу, - ОВА 09
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Топ коментарі
+12
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07.10.2022 20:57
+10
Маска треба запросить на розкопки братьских могил
ПРОПОНУЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ особисто подзвонити Маску і запросити . І щоб ця розмовА була в присутності журналистів у прямому єфіри
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07.10.2022 21:11
+7
І ще Нобелівський комитет повним составом запросити до раскопок
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07.10.2022 21:13
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07.10.2022 20:57 Відповісти
Ич, які ми розумні!
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07.10.2022 21:23 Відповісти
то пішов би і навчив, як гинути війську правильно. певно для пуйла працюєш?
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07.10.2022 21:33 Відповісти
Маска треба запросить на розкопки братьских могил
ПРОПОНУЮ ЗЕЛЕНСЬКОМУ особисто подзвонити Маску і запросити . І щоб ця розмовА була в присутності журналистів у прямому єфіри
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07.10.2022 21:11 Відповісти
І ще Нобелівський комитет повним составом запросити до раскопок
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07.10.2022 21:13 Відповісти
A kak eto mogli zdelat esli prezident strani vetot den vsex priglasil zarit shashlik, i ne ponikavat?
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07.10.2022 21:17 Відповісти
в спам, орк
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07.10.2022 21:39 Відповісти
Ошибаешься, никто тут такую моду, как ты сказал, даже близко не то, что не взял, а и даже о таком не подумал. Ты случаем не москаль?
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07.10.2022 21:54 Відповісти
А, регистрация 14.08.22 - ПНХ каZап!
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07.10.2022 21:57 Відповісти
отсюда вывод - идите в ЗСУ и будет вам счастье
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07.10.2022 22:49 Відповісти
 
 