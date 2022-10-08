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Фонд Сергія Притули та школа Боривітер підготували перші випуски українських воїнів, зокрема за напрямками військовий зв’язок та керування цивільними БпЛА у військових умовах. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Фонд Сергія Притули та військова школа Боривітер підготували перші випуски українських воїнів за багатьма напрямками, в тому числі керування цивільними БпЛА у військових умовах, військовий зв’язок, системи управління боєм, військове управління.

Про це розповів шоумен та волонтер Сергій Притула, передає Цензор.НЕТ.

"Люблю таким похвалитися!!

Маємо результати першого місяця співпраці з Боривітер - військова школа, яка інтенсивно і цілком безоплатно займається підготовкою військовослужбовців України за багатьма напрямками, серед яких: керування цивільними БпЛА у військових умовах, військовий звʼязок, системи управління боєм, військове управління.

Звітую, і одразу кажу, що результатами надзвичайно потішений!!!

Цифри по програмам навчання наступні:

Військовий процес прийняття рішень і планування (MDMP) – двотижневий курс для 22 курсантів: командування та штабу підрозділу ССО.

Використання цивільних БпЛА у військових умовах – проведені навчання 220+ військових. Ця програма реалізовується школою завдяки співпраці з Мінцифрою та нашим фондом.

Використання DJI Matrice 300 у військових умовах – якісно підготували екіпажі для роботи (приблизна кількість 20 людей), також допомогли і з обладнанням.

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Основи військового звʼязку – за місяць підготовлено 85 курсантів.

Радіоелектронна розвідка (РЕР) – проведено перший 2 тижневий курс. Підготували 4 екіпажі по 5 осіб, які вже працюють на позиціях.

Провели 3 інтенсиви по роботі та встановленню "ПК Кропива" (програма для артилеристів, допомагає точно наводитись на цілі) для 234 військових з різних підрозділів.

Військова топографія – випустили перший курс з 26 слухачів.

І це тільки початок, у Школи і у нашого Фонду великі плани, будуть додаватись нові напрямки і розширюватись курси по вже існуючим.

Наслідком будуть не тільки збережені життя наших військових, але й довша тривалість використання дороговартісних ґаджетів, які ми за ваші кошти закуповлюємо для українського війська!

А це вже про відповідальне ставлення до кожної копійки, яку ви віддаєте на підтримку Армії!

Як кажуть у Школі Боривітер – "Ворог більший, ми повинні бути ефективнішими!"

І ми будемо!!!

В тому числі і з вашою допомогою, бо всі навчальні програми можливі завдяки вашим пожертвам!

Зробити свій внесок можна тут:

https://prytulafoundation.org/uk/projects/boryviter" - прозвітува Притула.

Фонд Сергія Притули та школа Боривітер підготували перші випуски українських воїнів, зокрема за напрямками військовий зв’язок та керування цивільними БпЛА у військових умовах 01
Фонд Сергія Притули та школа Боривітер підготували перші випуски українських воїнів, зокрема за напрямками військовий зв’язок та керування цивільними БпЛА у військових умовах 02
Фонд Сергія Притули та школа Боривітер підготували перші випуски українських воїнів, зокрема за напрямками військовий зв’язок та керування цивільними БпЛА у військових умовах 03
Фонд Сергія Притули та школа Боривітер підготували перші випуски українських воїнів, зокрема за напрямками військовий зв’язок та керування цивільними БпЛА у військових умовах 04
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Топ коментарі
+9
Перша Леді України придбала для ЗСУ тягач Oshkosh M107 разом з причепом Broshius LLT. А її чоловік знову "піариться".

Бажаєте допомогти? Переходьте на сторінку Юрій Бірюков. Там є усі необхідні реквізити..
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08.10.2022 00:28
+6
цивільні курсанти платять школі, школа платить викладачам, викладачі навчають платно цивільних курсантів.

другий варіянт.

фундація притули платить школі, школа платить викладачам, викладачі навчають безоплатно військових.

тепер хотілося б зрозуміти що на вас вплинуло що ви назвали притулу мудаком.
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08.10.2022 01:34
+5
Звернення до Сергія Притули:
Почніть збір коштів на
кіллера для відомої всім особи.
Народ готовий скинутись!!!
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08.10.2022 00:44
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Перша Леді України придбала для ЗСУ тягач Oshkosh M107 разом з причепом Broshius LLT. А її чоловік знову "піариться".

Бажаєте допомогти? Переходьте на сторінку Юрій Бірюков. Там є усі необхідні реквізити..
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08.10.2022 00:28 Відповісти
Добре , що у Маричкі гроші є. Хай купляє щє.
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08.10.2022 02:17 Відповісти
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08.10.2022 02:21 Відповісти
в каком то роде да - подсказать в каком или сам догадаешься?
-правильно он тоже клоун и тоже пздит деньги у почитателей
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08.10.2022 02:37 Відповісти
Там не зовсім так - Петро ж казав - ваш міліон і мій міліон, і все купимо. І головне - люди дають. Довіряють Порошенко. А зелені знов мільярди планують на асфальт, замість зимового одягу, ПНБ 4-го покоління, аптечок натівских.....
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08.10.2022 02:56 Відповісти
У тебе щось з пам'яттю стало. Притула ніколи не був "зеленим". Він був у "Голосі" Вакарчука. Потім створив свою політичну партію. І на наступних виборах, після війни , ми побачимо хто, скільки , та кому народ довіряє.
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08.10.2022 06:51 Відповісти
Я про владу.
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08.10.2022 08:04 Відповісти
А шо зелені вже в минулому. Дай Бог.
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08.10.2022 08:27 Відповісти
цивільні курсанти платять школі, школа платить викладачам, викладачі навчають платно цивільних курсантів.

другий варіянт.

фундація притули платить школі, школа платить викладачам, викладачі навчають безоплатно військових.

тепер хотілося б зрозуміти що на вас вплинуло що ви назвали притулу мудаком.
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08.10.2022 01:34 Відповісти
Невіглас.
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08.10.2022 02:20 Відповісти
Щось мені здається що ти порохобот .
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08.10.2022 01:36 Відповісти
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08.10.2022 02:24 Відповісти
а почём билборды и за какие деньги?насобирал?
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08.10.2022 02:25 Відповісти
Звернення до Сергія Притули:
Почніть збір коштів на
кіллера для відомої всім особи.
Народ готовий скинутись!!!
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08.10.2022 00:44 Відповісти
той, хто замість байрактара придбав супутник, зараз хвалиться тім, що допомагає вивчати цивільні дрони.
Фейерично.
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08.10.2022 01:58 Відповісти
Хвалиться? З чого ти узяв?
"Памерещилось"?
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08.10.2022 02:23 Відповісти
Статтю читав?
чи мимо біг?
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08.10.2022 18:35 Відповісти
Молодець Притула. Головне без випєндрьожа , та без фото з фейсом на цілий екран. Як це ********** робити деякі.
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08.10.2022 02:28 Відповісти
Он, канешно, маладец.

Но личный пиар делает на всем.

Волонтеры люди порядочные. Это они подставляют ВСУ своё плечо уже восьмой год.
Украина должна победить.
И я верю, что так оно и будет.

Но, Притулу я знаю только как телеведущего развлекательных шоу. Хотел бы ошибиться, но с ним в разведку я бы не пошёл».
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08.10.2022 05:26 Відповісти
А шо там притулинский супутнык на который собирали всем миром? Он есть или его можно увидеть только во сне?
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08.10.2022 06:45 Відповісти
Він на орбіті, з землі його не видно.
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08.10.2022 06:52 Відповісти
Господи, все не так нашим людям. Ну нехай собі піариться, аби діло робив
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08.10.2022 07:29 Відповісти
Marie, так в том то и дело, что Дел НЕТ!

А есть «личный интерес». Лавры лидера 95 квартала, вскружили голову Серожи П
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08.10.2022 18:11 Відповісти
 
 