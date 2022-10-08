Фонд Сергія Притули та школа Боривітер підготували перші випуски українських воїнів, зокрема за напрямками військовий зв’язок та керування цивільними БпЛА у військових умовах. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Фонд Сергія Притули та військова школа Боривітер підготували перші випуски українських воїнів за багатьма напрямками, в тому числі керування цивільними БпЛА у військових умовах, військовий зв’язок, системи управління боєм, військове управління.
Про це розповів шоумен та волонтер Сергій Притула, передає Цензор.НЕТ.
"Люблю таким похвалитися!!
Маємо результати першого місяця співпраці з Боривітер - військова школа, яка інтенсивно і цілком безоплатно займається підготовкою військовослужбовців України за багатьма напрямками, серед яких: керування цивільними БпЛА у військових умовах, військовий звʼязок, системи управління боєм, військове управління.
Звітую, і одразу кажу, що результатами надзвичайно потішений!!!
Цифри по програмам навчання наступні:
Військовий процес прийняття рішень і планування (MDMP) – двотижневий курс для 22 курсантів: командування та штабу підрозділу ССО.
Використання цивільних БпЛА у військових умовах – проведені навчання 220+ військових. Ця програма реалізовується школою завдяки співпраці з Мінцифрою та нашим фондом.
Використання DJI Matrice 300 у військових умовах – якісно підготували екіпажі для роботи (приблизна кількість 20 людей), також допомогли і з обладнанням.
Основи військового звʼязку – за місяць підготовлено 85 курсантів.
Радіоелектронна розвідка (РЕР) – проведено перший 2 тижневий курс. Підготували 4 екіпажі по 5 осіб, які вже працюють на позиціях.
Провели 3 інтенсиви по роботі та встановленню "ПК Кропива" (програма для артилеристів, допомагає точно наводитись на цілі) для 234 військових з різних підрозділів.
Військова топографія – випустили перший курс з 26 слухачів.
І це тільки початок, у Школи і у нашого Фонду великі плани, будуть додаватись нові напрямки і розширюватись курси по вже існуючим.
Наслідком будуть не тільки збережені життя наших військових, але й довша тривалість використання дороговартісних ґаджетів, які ми за ваші кошти закуповлюємо для українського війська!
А це вже про відповідальне ставлення до кожної копійки, яку ви віддаєте на підтримку Армії!
Як кажуть у Школі Боривітер – "Ворог більший, ми повинні бути ефективнішими!"
І ми будемо!!!
В тому числі і з вашою допомогою, бо всі навчальні програми можливі завдяки вашим пожертвам!
Зробити свій внесок можна тут:
https://prytulafoundation.org/uk/projects/boryviter" - прозвітува Притула.
Будь ласка, зачекайте...
Бажаєте допомогти? Переходьте на сторінку Юрій Бірюков. Там є усі необхідні реквізити..
-правильно он тоже клоун и тоже пздит деньги у почитателей
другий варіянт.
фундація притули платить школі, школа платить викладачам, викладачі навчають безоплатно військових.
тепер хотілося б зрозуміти що на вас вплинуло що ви назвали притулу мудаком.
Почніть збір коштів на
кіллера для відомої всім особи.
Народ готовий скинутись!!!
Фейерично.
"Памерещилось"?
чи мимо біг?
Но личный пиар делает на всем.
Волонтеры люди порядочные. Это они подставляют ВСУ своё плечо уже восьмой год.
Украина должна победить.
И я верю, что так оно и будет.
Но, Притулу я знаю только как телеведущего развлекательных шоу. Хотел бы ошибиться, но с ним в разведку я бы не пошёл».
А есть «личный интерес». Лавры лидера 95 квартала, вскружили голову Серожи П