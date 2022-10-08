Російські вертольоти випустили 18 ракет по території Сумщини, загинула людина, - ОВА. ФОТО

7 жовтня війська РФ обстріляли територію Сумської області з артилерії та вертольотів.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни випустили 84 боєприпаси по нашій території. З яких: міни, снаряди та 18 ракет, випущених з гвинтокрилів, з території РФ.

Під ворожим вогнем опинилися: Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади.

Найбільше руйнувань у Краснопільській громаді. Пошкоджені будинки, залізничні колії. Також під час ранкового ракетного удару загинув 51 річний місцевий цивільний чоловік", - йдеться у повідомленні.

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