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Російські вертольоти випустили 18 ракет по території Сумщини, загинула людина, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

7 жовтня війська РФ обстріляли територію Сумської області з артилерії та вертольотів.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Російські вертольоти випустили 18 ракет по території Сумщини, загинула людина, - ОВА 01

"Росіяни випустили 84 боєприпаси по нашій території. З яких: міни, снаряди та 18 ракет, випущених з гвинтокрилів, з території РФ.

Під ворожим вогнем опинилися: Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади.

Російські вертольоти випустили 18 ракет по території Сумщини, загинула людина, - ОВА 02

Найбільше руйнувань у Краснопільській громаді. Пошкоджені будинки, залізничні колії. Також під час ранкового ракетного удару загинув 51 річний місцевий цивільний чоловік", - йдеться у повідомленні.

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Російські вертольоти випустили 18 ракет по території Сумщини, загинула людина, - ОВА 03
Російські вертольоти випустили 18 ракет по території Сумщини, загинула людина, - ОВА 04

Автор: Володимир Янченко
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Мразота кацапська , коли ж ви всі здохнете ??
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08.10.2022 00:25 Відповісти
Сумно. Сумно що гинуть люди. Сумна що політики й досі не спроможні вивезти людей у належне житло та умови з теріторії яка поблизу рашистів.
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08.10.2022 00:31 Відповісти
ответку нє ?
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08.10.2022 00:32 Відповісти
не догадались погранцам стингеры выдать?
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08.10.2022 04:34 Відповісти
А що робити з артою, яка лупить з рашки?
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08.10.2022 06:38 Відповісти
Кожен день (!) стріляють по Сумщині!!!!
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08.10.2022 06:25 Відповісти
А по території курщини нічого не прилітає
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08.10.2022 08:27 Відповісти
 
 