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Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 17 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 8 жовтня кількість загиблих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по Запоріжжю вранці 6 жовтня досягла 17 осіб, серед них одна дитина.

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Рятувальники повідомляють, що за першою адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблокували 13 загиблих осіб (з них 1 дитина), врятували шістьох людей, з яких чотирьох госпіталізували.

За другою адресою, з-під завалів чотириповерхового житлового будинку витягли чотирьох загиблих, врятовано 15 людей, з яких 8 госпіталізовано.

Загалом загинуло 17 осіб (з них 1 дитина та 1 особа померла в лікарні), врятовано 21 особу, з яких 12 госпіталізовано.

Аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованих житлових будинків тривають.

Також читайте: Кількість загиблих у результаті ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня досягла 14 людей, – міськрада

Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 17 осіб, - ДСНС 01

Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 17 осіб, - ДСНС 02

Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 17 осіб, - ДСНС 03

Автор: Наталя Джума
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