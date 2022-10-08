Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 6 жовтня зросла до 17 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на ранок 8 жовтня кількість загиблих унаслідок ракетних ударів російських окупантів по Запоріжжю вранці 6 жовтня досягла 17 осіб, серед них одна дитина.
Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Рятувальники повідомляють, що за першою адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблокували 13 загиблих осіб (з них 1 дитина), врятували шістьох людей, з яких чотирьох госпіталізували.
За другою адресою, з-під завалів чотириповерхового житлового будинку витягли чотирьох загиблих, врятовано 15 людей, з яких 8 госпіталізовано.
Загалом загинуло 17 осіб (з них 1 дитина та 1 особа померла в лікарні), врятовано 21 особу, з яких 12 госпіталізовано.
Аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованих житлових будинків тривають.
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