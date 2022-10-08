"На Крымском мосту включили плановое отопление": реакція соцмереж на вибух поблизу Керчі. ФОТО

8 жовтня вранці на Кримському мосту сталася пожежа внаслідок вибуху. У соцмережах креативно відреагували на цю подію.

На телеграм-каналі Цензор.НЕТ зібрали для вас найсвіжіші фотожаби (та 1 заява з минулого).