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"На Крымском мосту включили плановое отопление": реакція соцмереж на вибух поблизу Керчі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
8 жовтня вранці на Кримському мосту сталася пожежа внаслідок вибуху. У соцмережах креативно відреагували на цю подію.
На телеграм-каналі Цензор.НЕТ зібрали для вас найсвіжіші фотожаби (та 1 заява з минулого).
Топ коментарі
+49 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар08.10.2022 10:34
+32 Юрий Хорошунов
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+23 Ksenia VB
показати весь коментар08.10.2022 10:31
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Тобто міст
Під нев кацапа стояла
Під нев кацапа стояла
- Валер..так хочется к кофе тостик...горячий...
- мостик? горящий? та без проблем !!!
А про 200 км - ти прибрехав - тролику касапский.