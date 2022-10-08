УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6583 відвідувача онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні
18 545 32
вибух (3766) Крим (12748) пожежа (3751) Керченський міст (363)

"На Крымском мосту включили плановое отопление": реакція соцмереж на вибух поблизу Керчі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

кримський,міст

8 жовтня вранці на Кримському мосту сталася пожежа внаслідок вибуху. У соцмережах креативно відреагували на цю подію.

На телеграм-каналі Цензор.НЕТ зібрали для вас найсвіжіші фотожаби (та 1 заява з минулого).

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+49
- доброе утро, родная...
- Валер..так хочется к кофе тостик...горячий...
- мостик? горящий? та без проблем !!!
показати весь коментар
08.10.2022 10:34
+32
Знімаю капелюха перед українською винахідливістю. Кацапи чекали ракетного удару, а тут таке... Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
показати весь коментар
08.10.2022 10:32
+23
Лупайте сю скалу.
Тобто міст
показати весь коментар
08.10.2022 10:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лупайте сю скалу.
Тобто міст
показати весь коментар
08.10.2022 10:31 Відповісти
Горіла моста палала
Під нев кацапа стояла
Під нев кацапа стояла
показати весь коментар
08.10.2022 11:30 Відповісти
Знімаю капелюха перед українською винахідливістю. Кацапи чекали ракетного удару, а тут таке... Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
показати весь коментар
08.10.2022 10:32 Відповісти
а це й були прльоти...два!
показати весь коментар
08.10.2022 10:34 Відповісти
самое прикольное со стороны Черного моря... а если точнее со стороны Турции.. похоже Эрдогану не понравился стол на ДР Путинав Москве...
показати весь коментар
08.10.2022 10:57 Відповісти
Плановое отопление, плавно перешло в затопление)
показати весь коментар
08.10.2022 10:33 Відповісти
- доброе утро, родная...
- Валер..так хочется к кофе тостик...горячий...
- мостик? горящий? та без проблем !!!
показати весь коментар
08.10.2022 10:34 Відповісти
Залужний знову мутить двіж ???
показати весь коментар
08.10.2022 10:51 Відповісти
Во всех ресторанах и караоке страны - самая востребованная композиция - Вадим Байков "Горят мосты".
показати весь коментар
08.10.2022 10:37 Відповісти
Херня якась! Зараз актуально и популярно,,Діп Перпл,,-,,Дим над водою,,!
показати весь коментар
08.10.2022 11:23 Відповісти
1000500%
показати весь коментар
08.10.2022 11:54 Відповісти
,, что тебе сниться, крейсер аврора--- ведь на подходе седьмое число... ,
показати весь коментар
08.10.2022 10:37 Відповісти
ты долбень безмоглый,на суще жд ветка простреливаеться только так ,основная артерия это мост и это была только пристрелка.
показати весь коментар
08.10.2022 10:39 Відповісти
Единственный не грамотный дегенерат тут ТЫ !!!! Ты долбень, карты железных дорог посмотри. Йовбак - правельный ник
показати весь коментар
08.10.2022 10:46 Відповісти
«Йовбак» - це такий діагноз. А чмошнік цей за Трампа активно вболіває, короче запорєбрік детектед.
показати весь коментар
08.10.2022 11:09 Відповісти
во ты дебил дебильный, война с 2014 чучело боневбігшее
показати весь коментар
08.10.2022 11:43 Відповісти
бидло безмозгле, Бидло!!!)) Підписуватись під коментарем , не обов'язково .. .
показати весь коментар
08.10.2022 10:46 Відповісти
Не дивуйтесь. Мадяри вони такі.
показати весь коментар
08.10.2022 10:50 Відповісти
Те, що ви підари.
показати весь коментар
08.10.2022 11:06 Відповісти
Какое ты конченое!!! почему ты у папы на трусах не высох дебилоид ??? Вот такие не высохшие на трусах и творят всякую дичь в мире. Такой же не высохший в кремле сидит
показати весь коментар
08.10.2022 11:46 Відповісти
Після взяття Херсона - ВХІД до Криму взятий під вогневий контроль хаймарсів.
А про 200 км - ти прибрехав - тролику касапский.
показати весь коментар
08.10.2022 10:54 Відповісти
Так, цей йовбак - кацапський троль, зареєстрований 04.10.22. Ця новина його сильно стурбувала, як путіноїда, ось він себе й видав
показати весь коментар
08.10.2022 11:19 Відповісти
А шо, мнє нравіцца такой мост... Кацапі, а вам ???
показати весь коментар
08.10.2022 10:50 Відповісти
Тут же питання не скільки в порушенні логістики Криму, бо міст рано чи пізно відновлять. Тут основний ефект в ударі по міжнародному іміджеві та у тому, щоб ткнути рашку мордою в лайно і показати всьому світомі, чого вартує дуте "вЯлічіє" рашки, її армія, ППО та її "мегапроєкти" із гівна і гілок😁😁😁
показати весь коментар
08.10.2022 11:20 Відповісти
Красівоє...(с)

показати весь коментар
08.10.2022 11:27 Відповісти
 
 