Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини. Серед вбитих - дитина. ФОТОрепортаж

Поліцейські Донеччини задокументували 23 воєнних злочини Росії. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

Російські війська гатили по містах Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Часів Яр, Костянтинівка, Мар’їнка, смт Очеретине, Північне, Зайцеве, села Карлівка, Федорівка, Павлівка, Єлизаветівка, Торське, Новопіль.

"Ворог вдарив авіацією, ракетами, РСЗВ "Ураган", "Град", артилерією. У Павлівці під російськими "Градами" загинула дитина 2006 року народження, є поранені дорослі.

Зруйновано та пошкоджено 16 цивільних об‘єктів – 14 житлових будинків, амбулаторія, дитячий садок", - йдеться у повідомленні.

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