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Рашисти обстріляли Дніпропетровщину із різної зброї. У Синельниківському районі поранено чоловіка, пошкоджено промпідприємство, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти вночі обстрілювали територію Дніпропетровщини із різної зброї.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни усю ніч атакували область з різної зброї…Наші захисники з повітряного командування "Схід" після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе. У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні. Понівечені промислове підприємство та оселі людей", - зазначає очільник регіону.

За його словами, Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували "Градами", важкою артилерією та дронами.

Попередньо, люди не постраждали.

"У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач", - резюмує Резніченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська усю ніч обстрілювали Нікопольщину "Градами" і важкою артилерією, є поранений, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Рашисти обстріляли Дніпропетровщину із різної зброї. У Синельниківському районі поранено чоловіка, пошкоджено промпідприємство, - ОВА 01
Рашисти обстріляли Дніпропетровщину із різної зброї. У Синельниківському районі поранено чоловіка, пошкоджено промпідприємство, - ОВА 02
Рашисти обстріляли Дніпропетровщину із різної зброї. У Синельниківському районі поранено чоловіка, пошкоджено промпідприємство, - ОВА 03

Автор: Ірина Дашківська
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