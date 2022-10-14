Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Бахмутський район цілий день був під вогнем, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Ворожі снаряди армії РФ травмували цивільних мешканців і зруйнували оселі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, окупанти вдарили по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, Костянтинівка, смт Очеретине, селах Бердичі, Дружба, Карлівка, Новий Комар.

"Армія РФ атакувала мирне населення з ракетних систем та артилерії. Знищено та пошкоджено 20 цивільних об‘єктів - 15 житлових будинків, шахта, технікуми, приміщення гірничо-рятувальної частини. Вдень російська війська накрили вогнем Красногорівку. Пошкоджено 6 приватних будинків, є поранені", - йдеться у повідомленні.

Під артилерійським обстрілом майже весь день перебував Бахмутський район. Внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджено вісім приватних та один багатоквартирний будинок, об’єкти інфраструктури. Травмовано місцевих мешканців.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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