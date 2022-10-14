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війна (56882) Зеленський (17522) рейтинг (697) Залужний (621)

Зеленський та Залужний увійшли до десятки видатних українців усіх часів. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увійшли до десятки видатних українців усіх часів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на результати проєкту "Народний ТОП", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Зеленський та Залужний увійшли до десятки видатних українців усіх часів 01
Зеленський та Залужний увійшли до десятки видатних українців усіх часів 02

Як зазначається, лідером рейтингу "Народний ТОП" вчергове став Тарас Шевченко (63,9%). До першої п’ятірки найвидатніших українців також увійшли Володимир Зеленський (29,8%), Леся Українка (19,6%), Богдан Хмельницький (17,3%) та Степан Бандера (12,8%). Також в десятці "Народного ТОПу" Михайло Грушевський (11,6%), Iван Франко (10,1%), Iван Мазепа (8,8%), В’ячеслав Чорновіл (8,7%) та Валерій Залужний (7,7%).

"До другої десятки увійшли Григорій Сковорода (6,7%), Василь Стус (3,4%), Володимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрий (2,5%), Леонід Кравчук (2,5%), Іван Сірко (2,4%), Віталій Кличко (2,2%), Олександр Усик (2,2%), Андрій Шевченко (1,8%) та Петро Сагайдачний (1,8%)", - свідчать результати проєкту.

В третій десятці: Роман Шухевич (1,7%), Леонід Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Іван Котляревський (1,4%), Ліна Костенко (1,3%), Ігор Сікорський (1,2%), Петро Порошенко (1,2%), Михайло Коцюбинський (1,1%), Микола Амосов (0,9%) та Павло Скоропадський (0,9%).

Також читайте: Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem Post. ФОТО

Всього респонденти вказали 148 імен. Разом з тим близько 8% опитаних не змогли назвати (згадати) жодного видатного українця.

За допомогою відкритого питання респонденти, не отримуючи жодних списків чи підказок, називали імена відомих особистостей, котрих вони вважають достойними цього рейтингу.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+81
Це хто таку дурню наробив?
Хіба можна порівняти Зеленського і Шевченка???
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14.10.2022 11:44
+53
А чого Zе не перший? Шо, рейтингісти, постіснялися вже й так набрехати?
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14.10.2022 11:45
+37
Постіснялись.
Не розумію для чого ці рейтинги.
Чому опитують якихось людей, які не знають історії, але чули якісь прізвища.
Така похабщина і плювок в обличчя всім достойникам.
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14.10.2022 11:47
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от як би батько Хмель чи пан Бандера могли так грати на роялі як поважний президент, то безумовно вони б очолили рейтінг імені Зеленського,, дивно як Шевченко утримався, мабуть респонденти опитування плутають Андррія і Тараса
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14.10.2022 14:05 Відповісти
Дивина та й годі, кого опитували і де і хто це склав.
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14.10.2022 14:07 Відповісти
Зміниться президент, зміниться і "народний топ"..
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14.10.2022 14:08 Відповісти
Діма30,е ні,не зміниться.Це не лікується...
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14.10.2022 16:23 Відповісти
Дивно, що в списку немає Арестовича і Єрмака, а Подоляк є.
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14.10.2022 14:20 Відповісти
Наявність у рейтингу політичних діячів на кшталт Зеленського, Кравчука, Ющенка, Порошенка, ..., заштатних віршувальників типу Тичини, а також літературних персонажів і зовсім одіозних осіб, як то Л. Брєжнєв(51) - перетворює це опитування у нікчемне по суті.
Іноді краще нічого не проводити, ніж видавати "на гора" подібну ахінею. ІМХО.
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14.10.2022 14:27 Відповісти
Я протестую! Чому Подоляк є, а Арестовича нема?
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14.10.2022 14:33 Відповісти
Навіщо ото херню виставляти !
Кожна розумна людина побачить, що рейтинг скрадали у офісі
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14.10.2022 16:07 Відповісти
А що там робить Тарас Бульба? І чому один без синів?
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14.10.2022 14:47 Відповісти
Дійно, дивно. Адже Бульба - це літературний персонаж. Це показує повну профанацію. цього рейтингу.
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14.10.2022 15:32 Відповісти
Клоунада, а не рейтинг!!!!!
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14.10.2022 14:47 Відповісти
Слабак Порох. А вот Зеленський ещё очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією The Jerusalem Post. Джерело: https://censor.net/ua/p3369468
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14.10.2022 14:48 Відповісти
От, не поталанило Пороху - не євреєм народився! Вся "впливовість" Зеленського полягає у тому, що він, формально, є Верховним Головнокомандувачем армії, яка дає просратися, формально, "другій армії світу". Ну, ще, як хуцпіст, має певний вплив на деяких європейських лідерів, але не на Ізраїль, не на США (там Блінкен - єврей) і не на ***** - той сам хуцпіст.
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14.10.2022 17:47 Відповісти
Оманский Осел может войти только в десятку Наркоманов, Уклонистов, Предателей, Брехунов, Тупиц и т.д
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14.10.2022 15:01 Відповісти
Все "фількіна грамота" Кали людина взагалі не може назвати прізвище видатногоукраїнця,то який же "кваліфікований" рейтинг. Це гидко.
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14.10.2022 15:12 Відповісти
Українські рейтинги і опитування зазвичай замовні і запродані. Їх незграбно використовують з метою впливу на суспільну думку.
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14.10.2022 15:25 Відповісти
Фейковий рейтинг, я не знаю, хто в таку дурню вірить. Просто соромноза країну.
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14.10.2022 15:30 Відповісти
Дааа... "рейтинг", вартий 95-го кварталу...
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14.10.2022 15:40 Відповісти
Ага. Нагадує нещодавній кацапсьий "реферндум" на окупованих териоріях, 99,9%.
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14.10.2022 17:16 Відповісти
********* кОмпани представляет, ***
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14.10.2022 18:09 Відповісти
тут даже комментировать нечего, прогнивший насквозь "Рейтинг" решил сбить бабла перед своей кончиной...
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14.10.2022 20:13 Відповісти
Ой, а шо нєтак? Шо мудрий нарід не подобається в дзеркало дивитися? Компанія погана що показала вам ваше лице? Там було відкрите питання, назвіть трьох найвидатніших українців всіх часів. Нарід наговорив. А тепер живіть з цим.
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14.10.2022 23:24 Відповісти
Ну совсем не скромный чувак. Ну я конечно ожидал удар, но такой силы ... Я просто упал на пол в конвульсиях )))))
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14.10.2022 23:26 Відповісти
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