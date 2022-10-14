Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 жовтня, о 10:00 на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася спільна молитва за Україну, український народ та всіх, хто захищає країну від ворога.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, молебень відбулась в Екуменічному храмі Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників

На знак пам’яті про загиблих захисників України після молитви об 11:00 відбулося покладання квітів до портретів Героїв Небесної Сотні.

Організаторами заходу стали Національний музей Революції Гідності, ГО "Родини Небесної Сотні" та Київська Трьохсвятительська духовна семінарія УГКЦ за участі КП УЗН Печерського району м. Києва.

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ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук