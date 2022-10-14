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Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 14 жовтня, о 10:00 на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася спільна молитва за Україну, український народ та всіх, хто захищає країну від ворога.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Як зазначається, молебень відбулась в Екуменічному храмі Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників

На знак пам’яті про загиблих захисників України після молитви об 11:00 відбулося покладання квітів до портретів Героїв Небесної Сотні.

Організаторами заходу стали Національний музей Революції Гідності, ГО "Родини Небесної Сотні" та Київська Трьохсвятительська духовна семінарія УГКЦ за участі КП УЗН Печерського району м. Києва.

Також читайте: Алею пам’яті захисників України відкриють у Києві 14 жовтня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 01
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 02
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 03
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 04
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 05
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 06
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 07
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 08
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 09
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 10
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 11
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 12
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 13
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 14
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 15
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 16
Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві 17

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук 

Автор: Ірина Дашківська
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приєднуюсь в душі і прилюдно.. кожен день і кожен вечір.. Господи Храни наших хлопців !
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14.10.2022 13:19 Відповісти
Вічна пам'ять героям Низький уклін
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14.10.2022 13:27 Відповісти
Т.Г. Шевченко "Заповіт"

"Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори -
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... А до того -
Я не знаю бога."
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14.10.2022 13:35 Відповісти
Вiчная пам"ять нашим захисникам, що полягли за други своя, за нарiд наш, за Державу Украъна.
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14.10.2022 14:24 Відповісти
 
 