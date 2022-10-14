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СБУ затримала "на гарячому" агента Росії, який розвідував позиції ЗСУ в Харківській області. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

сбу

Агента Росії вдалося затримати під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових на Харківщині. У ході обшуку у чоловіка вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, в інтересах російських спецслужб діяв 18-річний мешканець Краснограду Харківської області. Він погодився на співпрацю з ворогом за грошову винагороду", - йдеться в повідомленні.  

Чоловікові оголошено про підозру та обрано запобіжний захід  вигляді тримання під вартою. Поплічнику ворога загрожує до 12 років позбавлення волі.

СБУ затримала на гарячому агента Росії, який розвідував позиції ЗСУ в Харківській області 01
СБУ затримала на гарячому агента Росії, який розвідував позиції ЗСУ в Харківській області 02

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+19
Знаю що говорю: хлопці вивчайте звязки цих підарів, там буде купа цікавого, родичі, знайомі, хронологія подій, коріння
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14.10.2022 13:19
+10
На палю та усі справи ...
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14.10.2022 13:14
+8
***, 18 лет, а такой *******
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14.10.2022 13:18
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На палю та усі справи ...
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14.10.2022 13:14 Відповісти
Чергова дурна ублюдіна...
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14.10.2022 13:14 Відповісти
От ******* виховала сімейка... Всіх в каталажку та на розмінування!
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14.10.2022 13:15 Відповісти
***, 18 лет, а такой *******
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14.10.2022 13:18 Відповісти
18 років потворі...
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14.10.2022 13:19 Відповісти
Знаю що говорю: хлопці вивчайте звязки цих підарів, там буде купа цікавого, родичі, знайомі, хронологія подій, коріння
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14.10.2022 13:19 Відповісти
виколіть очі -відрубайте руки ноги-собаки подякують
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14.10.2022 13:21 Відповісти
утырка подвесить за известное место и пусть стучит ***** морзянкой...
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14.10.2022 13:22 Відповісти
Ну теперь похудеешь жопастик..
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14.10.2022 13:23 Відповісти
Статья ни о чем..... Фактов нет.... Фото замылено..... Изъяли содержимое моей сумки....
Любой украинец такую желтуху может на поток поставить.
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14.10.2022 13:23 Відповісти
Путін *****, рускій.
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14.10.2022 13:49 Відповісти
Ой ржу не могу!!!!
Ти таке тупе що тільки зараз це взнав?
Де ти було чмо з 2014 го?
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14.10.2022 14:26 Відповісти
Жосче надо, ты же российское
А ржешь ты хуже лаврова, не старайся
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14.10.2022 15:48 Відповісти
Тогда ты ты крыса тыловая. И не тебе мне указывать что делать.
А ржу я с тупых дибилов пид-ов как ты.
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15.10.2022 01:14 Відповісти
18 років, дадуть 12, разом 30... Вийде, "население" обере презом. Або під заставу "самий гуманний" відпустить, мамочка поплаче і відпустять.
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14.10.2022 13:31 Відповісти
кацапская гнида
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14.10.2022 13:32 Відповісти
Цуценя ****** !!!
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14.10.2022 13:32 Відповісти
в СІЗО надіюсь його навчать як Батьківщину любити
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14.10.2022 13:35 Відповісти
Простой пример как найти предателя. Не благодарите.
Подходите к любому дому где стоят спутниковая антенна. Если многоквартирный дом то к какой квартире идёт кабель. Если частный вообще проще простого. И берете их на карандаш ✏️. При простой проверки документов спрашиваете что-то на немецком или французском может человек смотрит фильмы немецкие или французкие, этого никто не запрещает, а если он гАвАрит что ему челюсть не позволяет на другом языке ,проверяете телефон. И там 100% можно найти как минимум на пятерочку ,а там может и корректировки и т д.и т п. Ну не могут москали без российского телевидения.
.... Те что интернетом пользуются это уже умные(таких редкость).
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14.10.2022 13:38 Відповісти
 
 