СБУ затримала "на гарячому" агента Росії, який розвідував позиції ЗСУ в Харківській області. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Агента Росії вдалося затримати під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових на Харківщині. У ході обшуку у чоловіка вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, в інтересах російських спецслужб діяв 18-річний мешканець Краснограду Харківської області. Він погодився на співпрацю з ворогом за грошову винагороду", - йдеться в повідомленні.
Чоловікові оголошено про підозру та обрано запобіжний захід вигляді тримання під вартою. Поплічнику ворога загрожує до 12 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+19 vsbu vsbu
показати весь коментар14.10.2022 13:19
+10 Алекс Ростиков
показати весь коментар14.10.2022 13:14
+8 Підлога Маккартні
показати весь коментар14.10.2022 13:18
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Любой украинец такую желтуху может на поток поставить.
Ти таке тупе що тільки зараз це взнав?
Де ти було чмо з 2014 го?
А ржешь ты хуже лаврова, не старайся
А ржу я с тупых дибилов пид-ов как ты.
Подходите к любому дому где стоят спутниковая антенна. Если многоквартирный дом то к какой квартире идёт кабель. Если частный вообще проще простого. И берете их на карандаш ✏️. При простой проверки документов спрашиваете что-то на немецком или французском может человек смотрит фильмы немецкие или французкие, этого никто не запрещает, а если он гАвАрит что ему челюсть не позволяет на другом языке ,проверяете телефон. И там 100% можно найти как минимум на пятерочку ,а там может и корректировки и т д.и т п. Ну не могут москали без российского телевидения.
.... Те что интернетом пользуются это уже умные(таких редкость).