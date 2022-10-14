Вулична виставка "Полк Азов - Янголи Маріуполя" стартувала на Софійській площі у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 жовтня об 11:00 на Софійській площі у Києві відбулося відкриття вуличної виставки "Полк Азов - Янголи Маріуполя", присвяченої захисникам і захисницям із підрозділу "Азов" Національної гвардії України, які віддали свої життя, обороняючи Маріуполь від російських загарбників.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через значні випробування. Захисники України, патріоти, герої Нації гинуть за свободу і незалежність держави. Наш обов’язок – шанувати пам’ять про них", - повідомляють організатори виставки.

Упродовж місяця кожен охочий може прийти на Софійську площу у Києві і дізнатися більше про життєписи полеглих воїнів полку "Азов", найменшому з яких було 18 років, а найстаршому 63 роки.

Авторка ідеї виставки у Києві про героїв полку "Азов" - Віра Литвиненко, мати бійця полкової розвідки полку "Азов" Литвиненка Владислава з позивним "Вектор".

Виставка "Полк Азов - Янголи Маріуполя" складається з інформаційних планшетів, які містять портрет та текст про життєпис Героя.

Організатори виставки у м. Київ - Віра Литвиненко та родини загиблих воїнів Полку "Азов" за підтримки Міністерства у справах ветеранів України та Київської міської державної адміністрації.

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ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук