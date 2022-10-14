7 640 18
У підвалі зруйнованої маріупольської лікарні з березня живуть люди похилого віку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Маріуполі літні люди живуть у підвалі лікарні.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Приморський район. В підвалі зруйнованої лікарні залізничної дороги з березня досі мешкають 12 людей літнього віку. Виживають виключно через допомогу сусідів. Окупаційна влада просто не помічає подібних проблем, тому що в телевізор їх красиво не упакуєш", - зазначив він.
Також, за словами Андрющенка, за адресою вул. Кронштадтська 12, "цілий під'їзд змушено живе у підвалі та під'їзді".
"Квартири зруйновано вщент. А в той час в новий показовий квартал розподіляють наближених до окупаційної влади людей", - додав радник мера.
Топ коментарі
+19 Галя Гусенко
показати весь коментар14.10.2022 14:05
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар14.10.2022 14:08
+10 Сергей Пасько 5c19f8a4
показати весь коментар14.10.2022 14:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
руцкій мір і самоліквідація це синоніми.
В полон до кацапів краще не потрапляти.
Як що не в курсі то новина для тебе - все населення Маріуполя опинилось під кацапами.
Що окупація, що полон одне і теж.
Вода у Крим не обговорювалась в Омані цікаво.
Просто знів мінний захист на вихід з Криму і вивів всі війська відтіля.
зеленський це робив при здоровому глузді, розуміючи наслідки.
80 000 загиблих серед мирного населення і яка вже нахрін різниця
процент вати - це не виправдовує кацапів і їх вбивства мирного
населення України.