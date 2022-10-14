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У підвалі зруйнованої маріупольської лікарні з березня живуть люди похилого віку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупованому Маріуполі літні люди живуть у підвалі лікарні.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Приморський район. В підвалі зруйнованої лікарні залізничної дороги з березня досі мешкають 12 людей літнього віку. Виживають виключно через допомогу сусідів. Окупаційна влада просто не помічає подібних проблем, тому що в телевізор їх красиво не упакуєш", - зазначив він.

Також, за словами Андрющенка, за адресою вул. Кронштадтська 12, "цілий під'їзд змушено живе у підвалі та під'їзді".

"Квартири зруйновано вщент. А в той час в новий показовий квартал розподіляють наближених до окупаційної влади людей", - додав радник мера.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі люди досі мешкають у підвалах та готують на вулиці, – Андрющенко. ВIДЕО

У підвалі зруйнованої маріупольської лікарні з березня живуть люди похилого віку 01
У підвалі зруйнованої маріупольської лікарні з березня живуть люди похилого віку 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Ви не знаєте, чого вони хотіли. Це - просто старі безпомічні бабки. Які просто жили собі в Маріуполі, а потім росія вирішила їх врятувати. Навіть, якщо б вони особисто тягали боєкомплект для "Азову", це все одно не допомогло б. Весь південь України був зданий. За два тиждні росармія дійшла від Криму до Маріуполя. Подивться відстань на карті. Коли такі, як ви звинувачують у чомусь абсолютно незнайомих людей - це просто навішування ярликів і виправдання "зеленої" влади.
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14.10.2022 14:05
+10
Ети беспомащны бабки ходили на выбары и галасавали за ОПЗДжец и федорыча и прочих рыгов. Это такие же враги как и кацапы, и слуги нарита, по сути...
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14.10.2022 14:08
+10
Не знаю, я навіть їхнім (кацапським) стареньким такого не бажав би , а фашист для них чомусь я.
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14.10.2022 14:09
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вся ирония в том, что хотели колбасу по 2.20 а будут доживать как бомжи.
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14.10.2022 13:59 Відповісти
Ви не знаєте, чого вони хотіли. Це - просто старі безпомічні бабки. Які просто жили собі в Маріуполі, а потім росія вирішила їх врятувати. Навіть, якщо б вони особисто тягали боєкомплект для "Азову", це все одно не допомогло б. Весь південь України був зданий. За два тиждні росармія дійшла від Криму до Маріуполя. Подивться відстань на карті. Коли такі, як ви звинувачують у чомусь абсолютно незнайомих людей - це просто навішування ярликів і виправдання "зеленої" влади.
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14.10.2022 14:05 Відповісти
Ети беспомащны бабки ходили на выбары и галасавали за ОПЗДжец и федорыча и прочих рыгов. Это такие же враги как и кацапы, и слуги нарита, по сути...
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14.10.2022 14:08 Відповісти
по статистиці вся категорія 60 + в Маріку це затяті ватники - так що нічого їх жаліти. отримали що хотіли
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14.10.2022 14:34 Відповісти
Цих бабок можете не жалити, як мешканка Маріуполя вам це говорю. Вони ще в травні всі ВСУ фашистами називали. А подібні на них мене нацисткою називали за підтримку України((
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14.10.2022 14:43 Відповісти
Не жили никогда нормально-нечего и начинать.
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14.10.2022 14:03 Відповісти
И конечно эти бабки за Украину.
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14.10.2022 14:06 Відповісти
за хліб з маслом ці бабці. а з чиїх рук ...ну в чиїх знайдуть...
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14.10.2022 14:17 Відповісти
Не знаю, я навіть їхнім (кацапським) стареньким такого не бажав би , а фашист для них чомусь я.
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14.10.2022 14:09 Відповісти
І спробуйте їм натякнути хто винен, що вони зараз так живуть, відповідь одна - бандери і США. Зато серед своїх... Україна стільки років втратила на те, що дуже шкодувала вату на Донбасі.
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14.10.2022 14:47 Відповісти
Домбас был самым дотационным регионом, но пачимуто ********* щатхеры считали что кормят всю Украину
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14.10.2022 15:00 Відповісти
І скілки зараз живих цих самих шахтарів
руцкій мір і самоліквідація це синоніми.
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15.10.2022 00:10 Відповісти
"Як подивлюсь на Вас, кумонько, то мені так Вас жалко, так жалко. А як подумаю ... то так Вам і треба!"
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14.10.2022 14:48 Відповісти
Зато марьяна вышемирская которую спасли из розбомбленного роддома, и фото этой свиноматки увидели по всему миру, переобулась ****. И топит за ********. Вот её нужно вообще ******* кулаками по морде.
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14.10.2022 15:00 Відповісти
Ії в полоні добре обробили, щоб ти робив після "маніпуляцій" в кацапському полоні цікаво.
В полон до кацапів краще не потрапляти.
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15.10.2022 00:08 Відповісти
В я кому полоні. Подивись як ця **** живе, все, добровільно, і обізнано . Якщо був предмет "Українська мова" в школі, то знав би що правильно не "ії" - а "її".
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15.10.2022 16:41 Відповісти
Нащо, ти ж підредактуєш
Як що не в курсі то новина для тебе - все населення Маріуполя опинилось під кацапами.
Що окупація, що полон одне і теж.
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15.10.2022 20:25 Відповісти
Дякуючи Зе і Зе владі був зданий Маріупіль, південь України, ЗАЕС.
Вода у Крим не обговорювалась в Омані цікаво.
Просто знів мінний захист на вихід з Криму і вивів всі війська відтіля.
зеленський це робив при здоровому глузді, розуміючи наслідки.
80 000 загиблих серед мирного населення і яка вже нахрін різниця
процент вати - це не виправдовує кацапів і їх вбивства мирного
населення України.
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15.10.2022 00:06 Відповісти
 
 