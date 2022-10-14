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На Закарпатті затримали двох "водолазів", які через річку хотіли перетнути кордон України з Угорщиною. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На березі Тиси військовослужбовці відділу прикордонної служби "Вилок" Мукачівського загону затримали двох громадян України, які незаконно намагались перетнути кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МВС.

На Закарпатті затримали двох водолазів, які через річку хотіли перетнути кордон України з Угорщиною 01

"Близько 2-ї години ночі під час патрулювання прикордонний наряд помітив неподалік від кордону невідомих осіб, які мали намір переплисти через річку Тиса, щоб дістатися сусідньої Угорщини.

Чоловіків затримали, обидва вони були одягнені у гідрокостюми. Особисті речі, телефон та змінний одяг спритники ретельно замотали скотчем. Шукаючи мілководдя у стрімкій та повноводній Тисі, правопорушники ледь не потонули", - йдеться у повідомленні.

На Закарпатті затримали двох водолазів, які через річку хотіли перетнути кордон України з Угорщиною 02

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Зазначається. що на затриманих склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, за вчинення якого передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

На Закарпатті затримали двох водолазів, які через річку хотіли перетнути кордон України з Угорщиною 03
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Топ коментарі
+11
Ось і создать я Українська флотілія. Їх зразу на три роки служби.
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14.10.2022 16:07
+7
На ластах зекономили, от і попалися морські котики
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14.10.2022 16:11
+6
В спецназ их, в морские свинки.
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14.10.2022 16:28
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Ось і создать я Українська флотілія. Їх зразу на три роки служби.
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14.10.2022 16:07 Відповісти
Уходили в Венгрию после подрыва моста ....
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14.10.2022 17:11 Відповісти
После того, как из великого комбинатора графа Монте-Кристо не вышло, он был ограблен при переходе румынской границы
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14.10.2022 17:19 Відповісти
На ластах зекономили, от і попалися морські котики
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14.10.2022 16:11 Відповісти
В спецназ их, в морские свинки.
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14.10.2022 16:28 Відповісти
Це не водолази, це - "бобри". А ще є "верблюди", однак вони бояться води і топають горами.
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14.10.2022 16:35 Відповісти
А зачем им сменная одежда? вот, пусть так и ходят. Надо, отобрать у них документы, телефоны, сменную одежду и выкинуть обратно в реку. Или можно обменять - взять документы, телефоны и сменную одежду, а взамен дать по 3 кирпича, примотать скочем и выкинуть их обратно в реку.
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14.10.2022 16:57 Відповісти
кто ж пограничную реку вброд переходит, любая пограничная собака срисует. Переходить надо по дну на глубине - грузы на пояс, трубка, одетая на шноркель, привязана к куску покрашенного пенопласта, замаскированного под кусок дерева.
Тут только за тупость надо давать от двух лет + незаконное пересечение границы в военное время.
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14.10.2022 16:58 Відповісти
Этих дезертиров нужно по Европам ловить и высылать.В Чехии сбежавших закарпатцев толпы.Каждый день их вижу.
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14.10.2022 17:07 Відповісти
не факт. можливо вони і були там до війни, працювали. а ти що там робиш?
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16.10.2022 10:17 Відповісти
чи ти не закарпатець і тебе це не стосується?
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16.10.2022 10:18 Відповісти
Я не закарпатец,в Чехии живу.К сожалению,я снят с воинского учета по состоянию здоровья.
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11.11.2022 18:01 Відповісти
водолазів? тоді на кримський міст
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14.10.2022 17:16 Відповісти
Мені цікаво вони місцеві чи ні бо переплисти гірську річку і літом може закінчитися епік фейлом .
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14.10.2022 20:10 Відповісти
 
 