На Закарпатті затримали двох "водолазів", які через річку хотіли перетнути кордон України з Угорщиною. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На березі Тиси військовослужбовці відділу прикордонної служби "Вилок" Мукачівського загону затримали двох громадян України, які незаконно намагались перетнути кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МВС.
"Близько 2-ї години ночі під час патрулювання прикордонний наряд помітив неподалік від кордону невідомих осіб, які мали намір переплисти через річку Тиса, щоб дістатися сусідньої Угорщини.
Чоловіків затримали, обидва вони були одягнені у гідрокостюми. Особисті речі, телефон та змінний одяг спритники ретельно замотали скотчем. Шукаючи мілководдя у стрімкій та повноводній Тисі, правопорушники ледь не потонули", - йдеться у повідомленні.
Зазначається. що на затриманих склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, за вчинення якого передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
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Тут только за тупость надо давать от двух лет + незаконное пересечение границы в военное время.