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Маріуполь (2820) окупація (5860) піонер (7) підлітки (333) Андрющенко Петро (638)

В окупованому Маріуполі українських підлітків намагаються завербувати у "неопіонерський путінюгенд", – Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

маріуполь

У Маріуполі російські окупанти намагаються завербувати підлітків у "неопіонерський путінюгенд".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Чергова спроби вербовки юнаків у неопіонерській путінюгент. Вчора підлітків примусово зігнали в школу №53 та демонстрували, який вишкіл мають "юнармійці" та дали тиждень "подумати" щодо вступу. Програма навчання ненавидіти з дитинства та вбивати українців в Маріуполі на марші", - написав радник мера.

В окупованому  Маріуполі українських підлітків намагаються завербувати у неопіонерський путінюгенд, – Андрющенко 01
В окупованому  Маріуполі українських підлітків намагаються завербувати у неопіонерський путінюгенд, – Андрющенко 02
В окупованому  Маріуполі українських підлітків намагаються завербувати у неопіонерський путінюгенд, – Андрющенко 03

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
надеюсь, этого бородатого ****** уже идентифицировали.
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14.10.2022 17:05
+4
Ета лапатний путлєр-югєнт.Дуже шкода дітей...
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14.10.2022 17:27
+2
а родители этих детей куда смотрят?
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14.10.2022 18:07
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надеюсь, этого бородатого ****** уже идентифицировали.
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14.10.2022 17:05 Відповісти
Ета лапатний путлєр-югєнт.Дуже шкода дітей...
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14.10.2022 17:27 Відповісти
Барабанщика не вистачає: "Вступайте в "батальйон смерті"! Адже в "Гітлерюгенді" теж спочатку ставили в стрій, а потім посилали на танки з фаустпатроном!
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14.10.2022 17:59 Відповісти
мясармия
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14.10.2022 17:28 Відповісти
с этим надо шота делать...бо потом этот ********** дедушку ленина выкопает и в умань привезёт...
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14.10.2022 17:49 Відповісти
Это в моем, *****, дворе эта школа
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14.10.2022 17:53 Відповісти
а родители этих детей куда смотрят?
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14.10.2022 18:07 Відповісти
У телевiзор, а там тупiн
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14.10.2022 19:13 Відповісти
Если родители этих детей отдали их на убой, то это вечный позор, а смерть из детей будет на их совести
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15.10.2022 00:05 Відповісти
А на другому фото ідеологічний гуру?
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14.10.2022 19:11 Відповісти
жесть.. а бантіки білі тим баришням нащо поначіплювали. одне з автоматом, друге в бантіках
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15.10.2022 00:50 Відповісти
 
 