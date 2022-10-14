В окупованому Маріуполі українських підлітків намагаються завербувати у "неопіонерський путінюгенд", – Андрющенко. ФОТО

У Маріуполі російські окупанти намагаються завербувати підлітків у "неопіонерський путінюгенд".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Чергова спроби вербовки юнаків у неопіонерській путінюгент. Вчора підлітків примусово зігнали в школу №53 та демонстрували, який вишкіл мають "юнармійці" та дали тиждень "подумати" щодо вступу. Програма навчання ненавидіти з дитинства та вбивати українців в Маріуполі на марші", - написав радник мера.







Читайте також на "Цензор.НЕТ": У підвалі зруйнованої маріупольської лікарні з березня живуть люди похилого віку. ФОТО