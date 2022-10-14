В окупованому Маріуполі українських підлітків намагаються завербувати у "неопіонерський путінюгенд", – Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Маріуполі російські окупанти намагаються завербувати підлітків у "неопіонерський путінюгенд".
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ
"Чергова спроби вербовки юнаків у неопіонерській путінюгент. Вчора підлітків примусово зігнали в школу №53 та демонстрували, який вишкіл мають "юнармійці" та дали тиждень "подумати" щодо вступу. Програма навчання ненавидіти з дитинства та вбивати українців в Маріуполі на марші", - написав радник мера.
Топ коментарі
+4 Urs
показати весь коментар14.10.2022 17:05
+4 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар14.10.2022 17:27
+2 Aleks Козаченко
показати весь коментар14.10.2022 18:07
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Urs
показати весь коментар14.10.2022 17:05 Відповісти Мені подобається 4
Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар14.10.2022 17:27 Відповісти Мені подобається 4
Яр Холодний
показати весь коментар14.10.2022 17:59 Відповісти Мені подобається 1
Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар14.10.2022 17:28 Відповісти Мені подобається 1
Don Bessam dc0e2bc1
показати весь коментар14.10.2022 17:49 Відповісти Мені подобається 1
Mamed Mamedov
показати весь коментар14.10.2022 17:53 Відповісти Мені подобається 1
Aleks Козаченко
показати весь коментар14.10.2022 18:07 Відповісти Мені подобається 2
afuster25
показати весь коментар14.10.2022 19:13 Відповісти Мені подобається 0
dmitrij suur
показати весь коментар15.10.2022 00:05 Відповісти Мені подобається 0
afuster25
показати весь коментар14.10.2022 19:11 Відповісти Мені подобається 0
Лютый Хемингуэй
показати весь коментар15.10.2022 00:50 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...