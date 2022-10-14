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СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У ході стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині Служба безпеки виявила повний склад із ракетно-артилерійським озброєнням рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

Як зазначається у відомстві, серед виявленого – понад пів тисячі артснарядів та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган", а також понад сотню протитанкових керованих ракет і протитанкових мін.

Замаскований склад із ворожими боєприпасами був у приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка.

Наразі всі вилучені російські засоби ураження передано для потреб Збройних Сил України.

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Крім того, в результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили численні факти вбивств і катувань місцевих жителів під час тимчасової окупації району. Використовуючи масові розстріли і тортури, ворог намагався залякати людей і змусити їх "здавати" місця перебування учасників руху спротиву на півдні нашої держави.

"Встановлено, що загарбники не дозволяли мешканцям селища ховати вбитих і закатованих родичів на цвинтарі. Для цього люди мали використовувати подвір’я власних домоволодінь. Задокументовано факт викрадення мешканки селища, яку рашисти "звинуватили" у коригуванні артобстрілів по позиціях окупаційних угруповань", - ідеться в повідомленні.

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Також на території місцевого гаражного кооперативу виявлено вороже "СТО", до якого росіяни звозили викрадені у громадян автомобілі і розбирали їх на запчастини для подальшого вивезення до РФ.

СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 01
СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 02
СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 03
СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 04
СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 05
СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 06
СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 07
СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 08
СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області 09

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
за б\к - благодарочка. Скоро вернём.
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14.10.2022 17:09
+13
Почвари, скільки ж вони занапастили життів? Я досі не розумію чому ще живі ті хто спеціально здав південь. Як каже ПАДАЛЬяк: "ми не підривали інфраструктуру , бо думали що "росіяни" - люди. Ви вдумайтесь бл, вони так думали із-за цього загинули тисячі українців, а наприклад ця мерзота на 44 місці серед найвеличніших українців. Про шашличника навіть не пишу.
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14.10.2022 17:26
+4
Виявили? У будинку культури? Замаскований?
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14.10.2022 18:18
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за б\к - благодарочка. Скоро вернём.
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14.10.2022 17:09 Відповісти
СБУ береться за старе - на фото лише три тубуси з ракетами до ПТРК "Корнет" та ящик з підривачами до снарядів РСЗВ "Град"... Де ще 596 одиниць виявленого? Тьху, новина! Краще б не ганьбилися!
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14.10.2022 17:28 Відповісти
та да, и групповых фото с фамилиями нет, и вообще новость десятидневной давности - уже и половину этого б\к успели вернуть с процентами.
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14.10.2022 17:49 Відповісти
Журналістів вчать, що фоторяд повинен відповідати заголовкові або змісту новини. Щось не так? У цьому випадку я побачив жалюгідну спробу видати мишеня за тигра.
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14.10.2022 23:29 Відповісти
ну, мене СБУ не знайде, тому ось вам ще фото ракетами 9М28Ф з того ж складу. Може це вас заспокоїть
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14.10.2022 23:40 Відповісти
Оце нормальне фото. Що заважало розмістити його у фоторепортажі?.. Це риторичне запитання.
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15.10.2022 22:01 Відповісти
СБУ не дозволяє. )) Там ще цікавіші "артефакти" є.
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15.10.2022 22:09 Відповісти
Треба ж їм виправдовувати здоровенні зарплати в тилу, а їх ціла армія і по них не стряляють.
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14.10.2022 17:54 Відповісти
Тубусы - це що? Мухи?
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14.10.2022 17:23 Відповісти
Дуже великі для мухи можливо шмель
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14.10.2022 17:30 Відповісти
Тоді ще краще...
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14.10.2022 17:36 Відповісти
Вернуть кацапам своим ходом
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14.10.2022 17:24 Відповісти
Почвари, скільки ж вони занапастили життів? Я досі не розумію чому ще живі ті хто спеціально здав південь. Як каже ПАДАЛЬяк: "ми не підривали інфраструктуру , бо думали що "росіяни" - люди. Ви вдумайтесь бл, вони так думали із-за цього загинули тисячі українців, а наприклад ця мерзота на 44 місці серед найвеличніших українців. Про шашличника навіть не пишу.
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14.10.2022 17:26 Відповісти
треба і надалі "співпрацювати" з кацапськими прапорщиками.Вони ще більші склади залишать.
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14.10.2022 17:27 Відповісти
Пам'ятаю, десь у перші місяці було перехоплення, в якому рашистський папа радив рашистському синові як запчастини треба знімати з машин та переправляти на пе..растію. Сподіваюсь, що коли мокшандія виплатить контрибуцію Україні, той папа разом з сином будуть догризати свої останні полки з причини нестачі грошей.
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14.10.2022 18:03 Відповісти
Виявили? У будинку культури? Замаскований?
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14.10.2022 18:18 Відповісти
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14.10.2022 18:28 Відповісти
Подивиться, як поневічені людські автівки
В КОТРИЙ РАЗ ЗАКЛИКАЮ ДЕПУТАТІВ- повернить украінцам нульове розмитнення . Нехай самі купують в ЕС АВТО без переплат на кордоні і без українських АВТОБАРИГ ‼️‼️‼️
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14.10.2022 18:31 Відповісти
А з чого ж зеленi вiслюки харчуватися будут?
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14.10.2022 19:17 Відповісти
это все же тупо отбирать\возвращать и толпы на границе и кто не успел - тот опоздал и т.п. государство прям ненавидит народ. имхо, могли бы принять закон что каждый гражданин может ввести одно авто на какую-то там сумму без налогов что ли. было бы поприличней.
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14.10.2022 19:23 Відповісти
Крутий ленд-ліз.

"понад пів тисячі артснарядів та *********** до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган", а також понад сотню протитанкових керованих ракет і протитанкових ".

Вернуться рашистам скоро.
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14.10.2022 18:38 Відповісти
 
 