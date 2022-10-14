СБУ виявила склад російської зброї на визволеній території Херсонської області. ФОТОрепортаж

У ході стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині Служба безпеки виявила повний склад із ракетно-артилерійським озброєнням рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

Як зазначається у відомстві, серед виявленого – понад пів тисячі артснарядів та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню "Град" і "Ураган", а також понад сотню протитанкових керованих ракет і протитанкових мін.

Замаскований склад із ворожими боєприпасами був у приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка.

Наразі всі вилучені російські засоби ураження передано для потреб Збройних Сил України.

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Крім того, в результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили численні факти вбивств і катувань місцевих жителів під час тимчасової окупації району. Використовуючи масові розстріли і тортури, ворог намагався залякати людей і змусити їх "здавати" місця перебування учасників руху спротиву на півдні нашої держави.

"Встановлено, що загарбники не дозволяли мешканцям селища ховати вбитих і закатованих родичів на цвинтарі. Для цього люди мали використовувати подвір’я власних домоволодінь. Задокументовано факт викрадення мешканки селища, яку рашисти "звинуватили" у коригуванні артобстрілів по позиціях окупаційних угруповань", - ідеться в повідомленні.

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Також на території місцевого гаражного кооперативу виявлено вороже "СТО", до якого росіяни звозили викрадені у громадян автомобілі і розбирали їх на запчастини для подальшого вивезення до РФ.



















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