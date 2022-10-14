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Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У День захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський побував у реанімаційному та травматологічному відділеннях. Медики розповіли Президентові про характер травм, яких зазнали бійці, перебіг лікування та одужання.

Зокрема глава держави поспілкувався з пораненими воїнами та вручив їм державні нагороди за мужність і самовідданість, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Він також зустрівся з медичним персоналом військового шпиталю та вручив державні нагороди за самовідданість і професіоналізм, надання медичної допомоги й збереження життя людей в умовах воєнного стану.

З початку повномасштабного вторгнення РФ у цьому госпіталі створено дієву систему евакуації поранених на відповідне лікування. З кінця лютого медзаклад надає високоспеціалізовану допомогу пораненим, травмованим і хворим військовослужбовцям, з них понад 60% відновилися та повернулися до бойових підрозділів. Госпіталь постійно допомагає українським військовим, визволеним з полону. Також тут налагоджена дієва система психологічної реабілітації.

Також читайте: Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: запланували наступні кроки зі звільнення українських земель

Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 01
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 02
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 03
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 04
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 05
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 06
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 07
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 08
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 09
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 10
Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам 11

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Порох привозить машини на фронт за свій кошт, Зє привозить шматочки крашаного алюмінія в коробочках в госпіталь за державний кошт. Ще й лікарів в шеренгу в коридорі шикує.
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14.10.2022 17:16
+9
зелене падло..щоб воно шашликами вмилось
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14.10.2022 17:18
+9
А рейтинг "Блазня" і псувать нікому не треба - сам справляється!
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14.10.2022 17:54
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Порох привозить машини на фронт за свій кошт, Зє привозить шматочки крашаного алюмінія в коробочках в госпіталь за державний кошт. Ще й лікарів в шеренгу в коридорі шикує.
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14.10.2022 17:16 Відповісти
чоловік прийшов..наших на районі на добу відпустили помитись-поспати..а воно у бункері
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14.10.2022 17:20 Відповісти
А Ермак тоже присутствует. Как же без него?
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14.10.2022 19:01 Відповісти
Та без нього ніяк,він і пранкерам Вовану з Лексусом(типу послу Макфолу) такого наляпав,до речі як і Кулеба і Пашинський,такі посади і такі Лохи.
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14.10.2022 19:22 Відповісти
Бачив: коло ліжок - ні милиць ні палиць?! Бояться, щоб не огріли!
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14.10.2022 17:56 Відповісти
зелене падло..щоб воно шашликами вмилось
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14.10.2022 17:18 Відповісти
Хоть бы в пиксель оделся или в костюм... Пришел какой-то небритый бомж награждать героев... Воно реально тупе...
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14.10.2022 17:24 Відповісти
теж звернула на це увагу. не могло вже нагороди людям у пристойному вигляді вручити. а не як бомжара.
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14.10.2022 20:06 Відповісти
Боже, які ви огидні порохоботи
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14.10.2022 17:40 Відповісти
Ніщо так не псує рейтинг Пороха, як його фанати.
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14.10.2022 17:45 Відповісти
А рейтинг "Блазня" і псувать нікому не треба - сам справляється!
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14.10.2022 17:54 Відповісти
"Блазень" сьогодні Президент воюючої країни, тому краще прикуси і не транслюй теги кацапської пропаганди.
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14.10.2022 23:01 Відповісти
Од того, що я "прикушу" - він "Блазнем" буть не перестане Мавпа у королівській мантії так і залишається мавпою Як він казав: "Кожен з нас президент!"? Так от - президент зараз - не він, а УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД, який, всупереч всьому тому паскудству, що ця "мавпа на троні" натворила за три роки, має сили не тільки опираться агресору, але й перемагать його!
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14.10.2022 23:10 Відповісти
Якщо ти, звісно ж, не називаєш народом себе і купку тобі подібних, то мав би знати, що саме УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД його обрав своєю більшістю. 73% зебілів - так же ж ви кажете на свій УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД. Цей же ж народ дав оцінку його опоненту. Ти ще не передумав? Точно воює народ? Так от, доки ти тут сидиш днями сереш і руйнуєш країну з середини, український народ дійсно виборює перемогу.
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15.10.2022 00:17 Відповісти
Ти вислів "циганське золото" чув? Знаєш ЩО воно означає? От таке саме "циганське золото " ми зараз маємо на Банковій Одні "відосики" кожного вечора на двох десятках каналів А де РЕАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ "***********"? Звинувачення Європи, НАТО, США (і особисто Байдена), ООН, ПАРЕ, ЮНЕСКО, ЕС і Ліги сексуальних реформ у недостатній підтримці України? А що він сам зробив на цій посаді? Буковель топтав? Гроші державні розхвиськував куди попало, замість будувать танки та РСЗО - бо у нас війна іде! У мене вже "колекція" з "обзивачок", які йому народ придумав! 284 штуки - за три роки!!! Анекдотів про нього і його правління вже до сотні сторінок доходить! Ні у кого з президентів такого не було!
Так що не тужся - очкур репне!
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15.10.2022 04:12 Відповісти
Не пройшло і три роки, як нарешті Зеленський став заходити в госпіталі до поранених військових.... А то раніше все Буковелі та Буковелі....на військових часу не було....
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14.10.2022 18:17 Відповісти
Володимир Зеленський відвідав поранених захисників України
13 березня 2022 року
Зеленський відвідав поранених військових у госпіталі

Навіщо казати неправду, пані?
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14.10.2022 22:55 Відповісти
Довго шукав.... аж з 2019 року?
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15.10.2022 20:56 Відповісти
А ти не забувай, хто три роки жодного снаряда не закупив, вагнерівців здав і Чонгар розмінував!... Скільки б людей було врятовано і на скільки б було менше біженців! Не можна забувати й про гріхи!..
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14.10.2022 18:38 Відповісти
Не лише "не закупив", а саме знищив ракетну програму ...Коли підприємства ракетобудування перейшли на одноденний робочий тиждень ...

https://mind.ua/news/amp/20209812-pavlogradskij-himzavod-na-mezhi-zupinki-shcho-zagrozhue-vsij-raketnij-galuzi-zmi
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15.10.2022 21:13 Відповісти
А в цей час, Юсупова, збирає кошти на одяг для поранених .......а лікарі, під стінкою, це жесть....і байдуже що комусь саме зараз потрібна допомога, гідрант приїхав.....
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14.10.2022 19:29 Відповісти
афігєть. за яким хріном його пускають в реанімацію?? та ще й без маски?? туди близьких не пускають, а цьому опудалу все можна?
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14.10.2022 20:07 Відповісти
 
 