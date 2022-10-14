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Завершено ексгумацію на місці масового захоронення військових ЗСУ в Лимані, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Слідчі поліції завершили ексгумацію на місці масового захоронення військових ЗСУ в Лимані (Донецька область).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Завершено ексгумацію на місці масового захоронення військових ЗСУ в Лимані, - Нацполіція 01

"Поліція вилучила з братської могили тіла 34 українських захисників. Тривають роботи з ексгумації ще понад 120 цивільних. Поліція встановлює обставини смерті кожної людини.

Тіла військових спрямовано до моргу. Після ідентифікації та встановлення причин смерті загиблих буде передано рідним для поховання", - йдеться у повідомленні.

Завершено ексгумацію на місці масового захоронення військових ЗСУ в Лимані, - Нацполіція 02
Завершено ексгумацію на місці масового захоронення військових ЗСУ в Лимані, - Нацполіція 03

Зараз поліцейські зосередили зусилля на ексгумації цивільних осіб із поховання, розташованого поруч із могилою військових.

Також читайте: У деокупованих Святогірську та Лимані виявлено місця масових поховань. Наймолодшій жертві лише рік, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Загалом з 29 вересня до сьогодні поліція виявила у визволених населених пунктах тіла 144 людей, які загинули під час окупації. З них 108 тіл було ексгумовано зі стихійних поховань, решту знайдено в будівлях і на вулицях. 85 загиблих - це цивільні мешканці, частина з них має ознаки насильницької смерті, зокрема осколкові поранення.

Завершено ексгумацію на місці масового захоронення військових ЗСУ в Лимані, - Нацполіція 04
Завершено ексгумацію на місці масового захоронення військових ЗСУ в Лимані, - Нацполіція 05

Поліцейські з’ясовують обставини смерті кожної людини. На сьогодні відібрано 44 зразки ДНК для проведення молекулярно-генетичної експертизи.

Наразі поліцейськими встановлено 35 поховань на деокупованій території. За добу поліція отримала інформацію про ще 4 місця поховання.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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14.10.2022 19:11
+15
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14.10.2022 19:18
+3
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.10.2022 19:55
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ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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14.10.2022 19:11 Відповісти
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14.10.2022 19:18 Відповісти
донецкие предатели сдавали местных патриотов и убивали военных. Пособники.
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14.10.2022 19:38 Відповісти
Предатель это категория без местожительства.
Да, на Донбассе их больше чем в Украине. Но ради тех патриотов, уроженцев Донбасса, что воюют в ЗСУ , не будем клеймить весь регион как "донецкие"
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14.10.2022 23:55 Відповісти
Вони не "уроженці" Донбасу - вони Українці.
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15.10.2022 00:18 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.10.2022 19:55 Відповісти
КОЛИ ДОНБАС ПРИПИНИТЬ БУТИ ДОНБАСОМ, А СТАНЕ УКРАЇНСЬКОЮ ТЕРИТОРІЄЮ,
ЦЕ СТНЕ СВЯТОМ ДЛЯ УКРАЇНИ.
Який Донбас - це просто Схід України.
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14.10.2022 23:53 Відповісти
Ну є Полісся, є Волинь та Слобожанщина та є Донбас, все це Україна
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14.10.2022 23:58 Відповісти
Нема Донбасу - був, та загув. Є схід України і майбутнє в якому Україна дасть цієй території нову назву, бо від старої назви смердить кацапськими онучами і руцкім міром.
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15.10.2022 00:00 Відповісти
Навіть якщо у ЗСУ, один воїн вважатиме себе уродженцем Донбасу, отже, Український Донбас жив!
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15.10.2022 00:12 Відповісти
донбас не гоніт порожняк ©️
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15.10.2022 00:17 Відповісти
 
 