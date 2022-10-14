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Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Сон кремлівського курдупеля
Читайте на "Цензор.НЕТ": Метою Росії має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України, - Медведєв
Мінськ-3
Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск про припинення фінансування Starlink в Україні: Слідуємо рекомендації посла Мельника
Відповідь путіну
Ліки від росіян
Десь у бункері
Тупикова гілка еволюції
Цель достигнута
Дивіться, русаки, як треба мости будувати...
Перші хвилини після російської атаки на українські міста
...але це ще не все...
Частичная могилизация
Більше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+39 Владислав Васильченко
показати весь коментар14.10.2022 21:02
+31 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар14.10.2022 21:01
+26 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар14.10.2022 20:54
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Люди в Украине делятся на тех, кто скидывает донаты, и на тех, кто их собирает. И еще на тех, у кого есть часы за 300к грн, и на тех, у кого нет.
https://zakupka.com/p/1295428541-chasy-omega-seamaster-professional-black-mehanika-klass-aaa/?e=1&i=KoAjMRimu0nUQ769k338iF2CpV3yEYD9Tr04P8t7n_rr4Ed7I34BJlUlnB2Q_4WK4HCsF9fmPnbRsZiXNpiIFUfKKeEYRV9iOQbmIVKbUNpHusJSPByh9m1IkmaVcQsXJSxr794uIixGqv8hc1T6SqjtF8FDnt7V9pbTtI1Xia6sluqin3WKNRHE4UvFdAV7&gclid=CjwKCAjwtKmaBhBMEiwAyINuwLKcGDVQ1Fra4Qu5kZDlcH_U8-ipb8nzpoMWIrPq6ZN8kYB94mSS_hoClhcQAvD_BwE
_ Ну что, граждане убийцы насильники людоеды и наркоторговцы! Кто сегодня готов защищать рубежи России? На сегодня наряды:
Переноска снарядов под обстрелом "укропов" - пять человек!
Атака укропского блок-поста - десять человек!
Бросок под "укропский" танк со связкой гранат - три человека!
Закрытие грудью амбразуры - один человек!