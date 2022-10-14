УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15307 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фоторепортаж Фотошопи політиків
22 735 19
Медведєв (1765) політика (3364) путін (21449) фотожаба (12813) Шойгу (576)

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Сон кремлівського курдупеля

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метою Росії має стати повноцінний демонтаж політичного режиму України, - Медведєв

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Мінськ-3

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск про припинення фінансування Starlink в Україні: Слідуємо рекомендації посла Мельника

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Відповідь путіну

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Ліки від росіян

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Десь у бункері

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Тупикова гілка еволюції

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Цель достигнута

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Дивіться, русаки, як треба мости будувати...

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Перші хвилини після російської атаки на українські міста

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

...але це ще не все...

Сон кремлівського курдупеля, ліки від росіян, тупикова гілка еволюції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Частичная могилизация

Більше фотошопів дивіться тут
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+39
показати весь коментар
14.10.2022 21:02
+31
навагоднее абращение пресидента расии....
показати весь коментар
14.10.2022 21:01
+26
показати весь коментар
14.10.2022 20:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тупо й несмішно
показати весь коментар
14.10.2022 20:49 Відповісти
смотри смешной квартал и наслаждайся!
показати весь коментар
14.10.2022 20:56 Відповісти
ти таке руськоязичне..мову вивчай, курка.
показати весь коментар
14.10.2022 21:20 Відповісти
@krtmn79

Люди в Украине делятся на тех, кто скидывает донаты, и на тех, кто их собирает. И еще на тех, у кого есть часы за 300к грн, и на тех, у кого нет.

показати весь коментар
15.10.2022 06:29 Відповісти
Ноликом не ошибся, балабол? 3 749 грн
https://zakupka.com/p/1295428541-chasy-omega-seamaster-professional-black-mehanika-klass-aaa/?e=1&i=KoAjMRimu0nUQ769k338iF2CpV3yEYD9Tr04P8t7n_rr4Ed7I34BJlUlnB2Q_4WK4HCsF9fmPnbRsZiXNpiIFUfKKeEYRV9iOQbmIVKbUNpHusJSPByh9m1IkmaVcQsXJSxr794uIixGqv8hc1T6SqjtF8FDnt7V9pbTtI1Xia6sluqin3WKNRHE4UvFdAV7&gclid=CjwKCAjwtKmaBhBMEiwAyINuwLKcGDVQ1Fra4Qu5kZDlcH_U8-ipb8nzpoMWIrPq6ZN8kYB94mSS_hoClhcQAvD_BwE
показати весь коментар
15.10.2022 20:19 Відповісти
так, что касается россии, все тупо, и скорее является диагнозом, чем смешно...
показати весь коментар
14.10.2022 20:59 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2022 20:54 Відповісти
Виступає Пригожин у тюрмі:

_ Ну что, граждане убийцы насильники людоеды и наркоторговцы! Кто сегодня готов защищать рубежи России? На сегодня наряды:
Переноска снарядов под обстрелом "укропов" - пять человек!
Атака укропского блок-поста - десять человек!
Бросок под "укропский" танк со связкой гранат - три человека!
Закрытие грудью амбразуры - один человек!
показати весь коментар
14.10.2022 21:14 Відповісти
навагоднее абращение пресидента расии....
показати весь коментар
14.10.2022 21:01 Відповісти
"Это был трудный год для нашей страны, зато можно с уверенностью говорить, что следующего не будет!"
показати весь коментар
14.10.2022 22:17 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2022 21:02 Відповісти
Київська статуя - креативно! Краще,ніж виправлений варіант,до тогож ідеальний баланс споруди!
показати весь коментар
14.10.2022 21:07 Відповісти
«Десь у бункері» - гарно
показати весь коментар
14.10.2022 21:30 Відповісти
+++
показати весь коментар
15.10.2022 04:15 Відповісти
Сама сама лайкова!

показати весь коментар
14.10.2022 22:24 Відповісти
мені теж вона найбільше сподобалась
показати весь коментар
15.10.2022 09:42 Відповісти
Притула схожий, а Стерненко не дуже. Чи то Лачен ?
показати весь коментар
14.10.2022 23:02 Відповісти
Провалений стіл путіна дуже влучно. На третій знизу (перші хвилини після атаки на українські міста) особливо доставив голий чувак на Щекавиці, що "рано прийшов"))) Цей сайт мені чимось нагадав колишній сайт "дурдом.ін.юа", такі ж прикольні фотожаби, тільки Коробової немає
показати весь коментар
15.10.2022 12:29 Відповісти
Альоша Ступін дуже гарно малює...
показати весь коментар
15.10.2022 20:29 Відповісти
 
 