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Зеленський вручив ордени "Золота Зірка", відзнаки "Хрест бойових заслуг" і присвоїв почесні найменування військовим частинам. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Києві біля Маріїнського палацу відбулись урочисті заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України за участі президента Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 01

Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 02
Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 03

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять захисників, які загинули за Україну.

Глава держави вручив ордени "Золота Зірка" військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України.

Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 04
Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 05
Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 06
Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 07
Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 08
Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 09

Також дивіться: Перемогою над рашистами ми відповімо всім ворогам, які посягали на Україну, - Зеленський привітав захисників і захисниць України. ВIДЕО

Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 10

Крім того, Зеленський вручив військову відзнаку "Хрест бойових заслуг".

Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 11
Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 12
Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 13
Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 14
Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 15
Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 16
Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 17

Президент також вручив відзнаки "За мужність та відвагу" 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, 503-му окремому батальйону морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ, 8-му полку оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії, 4-й бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії, 3-й бригаді оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії, 15-му Слов’янському полку Національної гвардії, 1-му прикордонному загону Державної прикордонної служби та 23-му загону морської охорони Державної прикордонної служби.

Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 18
Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 19
Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 20

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим українським захисникам та військовим медикам. ФОТОрепортаж

Зеленський присвоїв військовим частинам почесні найменування. 138-й радіотехнічній бригаді Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування "Наддніпрянська", 156-му зенітному ракетному полку Повітряних сил ЗСУ – почесне найменування "імені Максима Кривоноса" та 11-му зенітному ракетному полку Повітряних сил Збройних Сил України" – почесне найменування "Шепетівський".

Президент вручив бойові прапори та прапори з почесними найменуваннями військовим частинам. Бойові прапори отримали командири: 4-ї окремої танкової бригади Сухопутних військ ЗСУ, 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, 118-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони, 120-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони, 129-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони.

Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 21
Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 22
Зеленський вручив ордени Золота Зірка, відзнаки Хрест бойових заслуг і присвоїв почесні найменування військовим частинам 23

Бойові прапори зі стрічкою з почесним найменуванням вручені командирам: 3-ї окремої танкової бригади Сухопутних військ ЗСУ, якій присвоєно почесне найменування "Залізна", та 110-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, яка отримала найменування "імені генерал-хорунжого Марка Безручка".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Гляньте на цього курдупля і на Порошенка серед військових у незрежисованій обстановці. І хто ж у нас справжній Перезидент?
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14.10.2022 21:18
+7
Герои отдают честь человеку,который не имеет чести
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14.10.2022 21:45
+5
Це те чмо, що знало про масований напад 10 жовтня і допустило похід дітей у школи, тягне на презедента й головнокомандувача? Протріть очі!
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14.10.2022 21:55
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Якого милого у нас досі оцей ганебний символ радянської зірки на нагородах?!

Негайно змінити!
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14.10.2022 21:07 Відповісти
до чого радянська?? то зірка Героя
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14.10.2022 21:16 Відповісти
нема у нас такого символу як зірка! і не повинно бути!
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14.10.2022 21:19 Відповісти
Хто тобі таке сказав? Зірки бувають пізні Наприклад восьмикутні - як на прапорі Хмельницького!
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14.10.2022 21:29 Відповісти
а 5-кутні де ще бувають???
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14.10.2022 22:10 Відповісти
На Державному прапорі США - наприклад!
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14.10.2022 22:11 Відповісти
оце красиво заткнулось те патякало ))
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14.10.2022 23:44 Відповісти
у нас є свій, власний, унікальний символ! - тризуб! і нащо там зірка?!
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16.10.2022 22:15 Відповісти
У тебе ще є Конституція України і власний депутат, вибраний від твого округу Звернись до нього з листом і запропонуй йому законодавчу ініціативу проявить і внести відповідну законодавчу пропозицію - замінить "Золоту зірку" на "тризуб" Мені теж не сподобалася "зірка", ще коли її затверджували Я це зробив На жаль, тоді мій лист був проігнорований Спробуй ти Це - цілком законний спосіб, передбачений чинним законодавством України Може, тобі це вдасться
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17.10.2022 05:00 Відповісти
Гляньте на цього курдупля і на Порошенка серед військових у незрежисованій обстановці. І хто ж у нас справжній Перезидент?
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14.10.2022 21:18 Відповісти
телемарафон вже його переобрав на другу каденцію і це сумно
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14.10.2022 21:24 Відповісти
Як казав один персонаж "нє чітайтє совєтскіх газєт". Тож не дивіться зеленських марафонів!
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14.10.2022 21:35 Відповісти
Це те чмо, що знало про масований напад 10 жовтня і допустило похід дітей у школи, тягне на презедента й головнокомандувача? Протріть очі!
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14.10.2022 21:55 Відповісти
Подивився я на тих, хто тебе "лайкнув" - одні "свіжозаряджені" "Сироти війни", що з"явилися на світ після виникнення "телебрехону" Одного взагалі вже деактивували - "дотриндівся" А сам ти прийшов сюди разом з "Головбрехуном" - але я тебе не пам"ятаю! Мабуть просто був "консервований" нік - "про всяк випадок" А тепер ви полізли на форум, як лайно з туалету після пачки дріжжів - бо, не зважаючи на "телебрехон", правда проривається і від "ГОловБлазня" все більше тхне лайном - скільки-б ви не лили одеколону!
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17.10.2022 05:09 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1580995541680656384
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14.10.2022 22:49 Відповісти
Половина із нагороджених навіть у об"єктив камери не влазять (мабуть у окоп також). Хоча чому я дивуюсь, кого подали на нагородження "отци командири" того і нагородили....яка страна, такі герої.
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14.10.2022 21:42 Відповісти
«Страна » на болотах , а в нас держава Україна . Трошки стримуйтесь в своїх емоціях
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14.10.2022 22:05 Відповісти
Ні Друже, до поки в нас герої ряжені козачки та холуї ЗЕленої влади ми житимемо у "страні", а не у Державі. Держава це те, де шанують справжніх героїв, які кров"ю та потом здобувають перемогу.
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13.11.2022 12:29 Відповісти
Для мене Держава і я її поважаю і шаную її Героїв . Не шукайте собі ідолів
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13.11.2022 15:42 Відповісти
Ну якщо Ви поважаєте наприклад Героя України гадю савченко, то питаннь до вас взагалі немає.
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13.11.2022 16:40 Відповісти
А хто гаді героя дав і пізд… , ну піару на весь світ було
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14.11.2022 09:38 Відповісти
Герои отдают честь человеку,который не имеет чести
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14.10.2022 21:45 Відповісти
игорь сироткин

а ти мозгів не маєш
іди полічись трохи може попустить
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14.10.2022 22:12 Відповісти
Слава Героям! Наймолодший з них - азовець Хорус, Лев Пашко. Хлопцеві 22, а який красава! АЗОВЕЦЬ ХОРУС. ІСТОРІЯ 22-РІЧНОГО ГЕРОЯ УКРАЇНИ ЛЕВА ПАШКА | TV-ПАРК (tv-park.ua)
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14.10.2022 23:11 Відповісти
знов як бомжара вирядився. у кросовках. отака у нього повага і до прапора, і до людей.
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15.10.2022 09:22 Відповісти
 
 