УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15307 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
6 189 14
війна (56882) Запоріжжя (1442) обстріл (21394) ракети (2845)

Удар по Запоріжжю: пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, заклад освіти та автостоянку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури у Запоріжжі.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вранці ворог атакував об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури. Є руйнування.

"Вибуховою хвилею пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектору, заклад освіти та автостоянку. Комунальні служби вже починають працювати та усувати наслідки прильотів. Дякувати Богу, постраждалих немає", - зазначив він.

Також читайте: Вранці росіяни випустили 10 ракет по Запоріжжю, руйнувань зазнали об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури (оновлено)

Удар по Запоріжжю: пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, заклад освіти та автостоянку 01
Удар по Запоріжжю: пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, заклад освіти та автостоянку 02

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
де удар по варонежу, белгараду, курску, тулі, і мневникам... для початку?
показати весь коментар
15.10.2022 09:37
+2
Трампон, який пропонував віддати Крим рашистам?
показати весь коментар
15.10.2022 10:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
трампона тобі дамо через два роки....
той все поправить
показати весь коментар
15.10.2022 09:38 Відповісти
не сси, деда, і головне не мішай.
показати весь коментар
15.10.2022 09:44 Відповісти
ох ти склизлий хробак....
показати весь коментар
15.10.2022 09:48 Відповісти
Трампон, який пропонував віддати Крим рашистам?
показати весь коментар
15.10.2022 10:04 Відповісти
ви знаєе іншого?
показати весь коментар
15.10.2022 10:06 Відповісти
Тоді навіщо він нам цей недоагент *****? Чи це був сарказм?
показати весь коментар
15.10.2022 10:07 Відповісти
люта правда...
показати весь коментар
15.10.2022 10:17 Відповісти
де удар по варонежу, белгараду, курску, тулі, і мневникам... для початку?
показати весь коментар
15.10.2022 09:37 Відповісти
Глас вопиющего в пустыне! Такое впечатление, что одни и те же люди задают подобные вопросы (в целом абсолютно резонные) и следом сами на них же отвечают, вспоминая «асфальт, видосики, пикнички и шашлычки».
показати весь коментар
15.10.2022 10:28 Відповісти
введіть яку посаду великого закликнюка - відбулавили нікчему назуя?
показати весь коментар
15.10.2022 10:39 Відповісти
поважаю фіннів.
ті зразу посрали на всі майські шашликі на світі і почали будувати оборону.. - люди!
показати весь коментар
15.10.2022 10:48 Відповісти
 
 