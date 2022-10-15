УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15307 відвідувачів онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортажВійна в Україні
3 839 11
окупація (5860) підкуп (270) СБУ (10074) Херсонщина (4355) псевдореферендум (182)

СБУ: в обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям "військову форму" на дітей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж Війна в Україні

сбу

У ході стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині співробітники СБУ знайшли ще одну штаб-квартиру рашистів у селі Новоолександрівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначається, приміщення сільської ради окупанти використовували як базу для проведення "референдуму". Серед агітаційних матеріалів правоохоронці виявили там велику партію дитячого одягу в мілітаристичному стилі.

Ці речі один в один копіювали одяг російських загарбників і були призначені для місцевих жителів як заохочення прийти і проголосувати на фейковому волевиявленні.

Також читайте: НАЗК пропонує ввести санкції ще до 529 росіян за причетність до псевдореферендумів. ІНФОГРАФІКА

Також у відомстві інформують, що українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування.

Втім, коли ворог побачив, що місцеві жителі уникають участі у псевдореферендумі, вони вдалися до погроз та махінацій.

Так, схиливши декількох колаборантів до співпраці, вони дали їм по два озброєні військовослужбовці РФ і почали "обхід" кожного будинку. Якщо люди не відчиняли двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою, як голоси "за".

Також читайте: СБУ повідомила про підозру 26 топорганізаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України

СБУ: в обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям військову форму на дітей 01
СБУ: в обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям військову форму на дітей 02
СБУ: в обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям військову форму на дітей 03
СБУ: в обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям військову форму на дітей 04

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Они реально конченые zомбаки, приученые с детства приносить в жертву тоталитарной сатане своих детей.
показати весь коментар
15.10.2022 10:31
+4
Москали в вышиванках. Умора.
показати весь коментар
15.10.2022 10:20
+2
Дуже символічно, прийняв руській мір - здав дитину на фарш. Мрія довб@****.
показати весь коментар
15.10.2022 10:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Москали в вышиванках. Умора.
показати весь коментар
15.10.2022 10:20 Відповісти
не здивуюсь, якщо кацапи завезли і "АК -ДМ-22", дитячий модернізований в 2022 р
показати весь коментар
15.10.2022 10:22 Відповісти
Знову наше кгб піариться, а на фронт не йде
показати весь коментар
15.10.2022 10:30 Відповісти
Они реально конченые zомбаки, приученые с детства приносить в жертву тоталитарной сатане своих детей.
показати весь коментар
15.10.2022 10:31 Відповісти
Прямо таки подвійне значення…
Але якось по скромному.
показати весь коментар
15.10.2022 10:33 Відповісти
Хоть и жестоко, но все выродки которые там живут и рождаются от этих русоматок должны быть уничтожены.
Можете называть меня фагистом, но только после того как у вас на руках умрёт 3-х летняя дочь
показати весь коментар
15.10.2022 10:39 Відповісти
Кончені дибіли!
Що повинно бути в голові у тих самок? Замість забезпечення своїй дитині належного майбутнього вони з пелюшок готують їх на гарматне м'ясо! В тій макитрі, що вони чомусь називають головою, немає мізків - одне лайно.
показати весь коментар
15.10.2022 10:41 Відповісти
Дуже символічно, прийняв руській мір - здав дитину на фарш. Мрія довб@****.
показати весь коментар
15.10.2022 10:51 Відповісти
От советск ого информбюро
показати весь коментар
15.10.2022 11:01 Відповісти
якась дивна текстура у того "хлопка" більше на галіму віскозу схожа. Ще й напис "перед вживанням - стірать" наводить на роздуми що ніяка то не бавовна.
показати весь коментар
15.10.2022 11:10 Відповісти
Взагалі то, гарнітур для кацапського мальчіка - то чорний пакет.
показати весь коментар
15.10.2022 12:40 Відповісти
 
 