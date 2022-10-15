Доба на Донеччині: росіяни артилерією та з "Градів" обстріляли 11 населених пунктів. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Окупанти здійснили 21 вогневу атаку. Поліцейські фіксують наслідки російських обстрілів: 26 пошкоджених осель та 30 цивільних об’єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Постраждали міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Торецьк, смт Очеретине, села Дружба, Карлівка, Ласточкине, Максимільянівка, Соловйове, Хромове. Ворог застосував РСЗВ "Град" та артилерію. Зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об‘єктів, з них 26 – приватні будинки. Сьогодні близько 7:30 російські війська вдарили по Костянтинівці, руйнувань зазнали господарчі споруди підприємства та колишня будівля профілакторію.

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Крім того, зафіксовано ракетні удари по місту Красногорівка та селу Максимільянівка, які сталися 13 жовтня. Російські снаряди поцілили в оселі мешканців, є поранені", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що окупанти артилерію накрили Бахмут. Внаслідок влучання ворожих снарядів пошкоджено 17 приватних будинків, є загиблі та поранені.















