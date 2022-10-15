Доба на Донеччині: росіяни артилерією та з "Градів" обстріляли 11 населених пунктів. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти здійснили 21 вогневу атаку. Поліцейські фіксують наслідки російських обстрілів: 26 пошкоджених осель та 30 цивільних об’єктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
"Постраждали міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Торецьк, смт Очеретине, села Дружба, Карлівка, Ласточкине, Максимільянівка, Соловйове, Хромове. Ворог застосував РСЗВ "Град" та артилерію. Зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об‘єктів, з них 26 – приватні будинки. Сьогодні близько 7:30 російські війська вдарили по Костянтинівці, руйнувань зазнали господарчі споруди підприємства та колишня будівля профілакторію.
Крім того, зафіксовано ракетні удари по місту Красногорівка та селу Максимільянівка, які сталися 13 жовтня. Російські снаряди поцілили в оселі мешканців, є поранені", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що окупанти артилерію накрили Бахмут. Внаслідок влучання ворожих снарядів пошкоджено 17 приватних будинків, є загиблі та поранені.
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