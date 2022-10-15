Воїн Сергій Костюченко втратив руку й покинув дівчину, щоб не бути тягарем. Але вона розшукала його, щоб одружитися. ФОТО

Захисник України Сергій Костюченко втратив на фронті руку і не хотів бути тягарем для своєї коханої Юлі. Він намагався піти від дівчини, але та розшукала його в шпиталі й запропонувала одружитися.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова, інформує Цензор.НЕТ.

Сергій родом із Житомирщини. Два роки тому він підписав контракт із ЗСУ та вирушив боронити Батьківщину на Схід України.

Хлопець зазнав поранення 29 травня - у річницю знайомства з коханою Юлею. Він хотів відпроситися й приїхати до дівчини, але отримав завдання. Коли боєць перебував у полі, росіяни відкрили артилерійський вогонь.

Сергій пам'ятає, що після вибуху розплющив очі й побачив, що правої руки вже не має, а ліва була пошкоджена. Ноги також зазнали поранень.

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Він не міг встати і не міг покликати на допомогу – легеня була розірвана. Хлопець пригадує, що чекав смерті, бо було дуже боляче. Єдине, за що хвилювався – що його тіла не знайдуть. Тієї миті на машині повз проїздив побратим. Сергій з останніх сил підняв ногу, і той його побачив.

Військовий прийшов до тями в реанімацій й вирішив подзвонити Юлі. Він сказав дівчині, що покидає її. Натомість Юлія розшукала Сергія через його побратимів та приїхала у лікарню.

Коли вона зайшла у палату, військовий розплакався. Дівчина ж сказала: "Одружися зі мною". Побралися закохані прямо у лікарні.

Зараз подружжя перебуває у реабілітаційному центрі у Львові. Сергій через сильні пошкодження нервів ризикує втратити ще й ліву руку. Військовому потрібен протез та операція.

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Кошти на протез для Сергія та інших поранених захисників України збирає центр "Незламні". Долучитися можна за цим посиланням.

















