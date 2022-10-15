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Воїн Сергій Костюченко втратив руку й покинув дівчину, щоб не бути тягарем. Але вона розшукала його, щоб одружитися. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисник України Сергій Костюченко втратив на фронті руку і не хотів бути тягарем для своєї коханої Юлі. Він намагався піти від дівчини, але та розшукала його в шпиталі й запропонувала одружитися.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова, інформує Цензор.НЕТ.

Сергій родом із Житомирщини. Два роки тому він підписав контракт із ЗСУ та вирушив боронити Батьківщину на Схід України.

Хлопець зазнав поранення 29 травня - у річницю знайомства з коханою Юлею. Він хотів відпроситися й приїхати до дівчини, але отримав завдання. Коли боєць перебував у полі, росіяни відкрили артилерійський вогонь.

Сергій пам'ятає, що після вибуху розплющив очі й побачив, що правої руки вже не має, а ліва була пошкоджена. Ноги також зазнали поранень.

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Він не міг встати і не міг покликати на допомогу – легеня була розірвана. Хлопець пригадує, що чекав смерті, бо було дуже боляче. Єдине, за що хвилювався – що його тіла не знайдуть. Тієї миті на машині повз проїздив побратим. Сергій з останніх сил підняв ногу, і той його побачив.

Військовий прийшов до тями в реанімацій й вирішив подзвонити Юлі. Він сказав дівчині, що покидає її. Натомість Юлія розшукала Сергія через його побратимів та приїхала у лікарню.

Коли вона зайшла у палату, військовий розплакався. Дівчина ж сказала: "Одружися зі мною". Побралися закохані прямо у лікарні.

Зараз подружжя перебуває у реабілітаційному центрі у Львові. Сергій через сильні пошкодження нервів ризикує втратити ще й ліву руку. Військовому потрібен протез та операція.

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Кошти на протез для Сергія та інших поранених захисників України збирає центр "Незламні". Долучитися можна за цим посиланням.

Воїн Сергій Костюченко втратив руку й покинув дівчину, щоб не бути тягарем. Але вона розшукала його, щоб одружитися 01
Воїн Сергій Костюченко втратив руку й покинув дівчину, щоб не бути тягарем. Але вона розшукала його, щоб одружитися 02
Воїн Сергій Костюченко втратив руку й покинув дівчину, щоб не бути тягарем. Але вона розшукала його, щоб одружитися 03
Воїн Сергій Костюченко втратив руку й покинув дівчину, щоб не бути тягарем. Але вона розшукала його, щоб одружитися 04
Воїн Сергій Костюченко втратив руку й покинув дівчину, щоб не бути тягарем. Але вона розшукала його, щоб одружитися 05
Воїн Сергій Костюченко втратив руку й покинув дівчину, щоб не бути тягарем. Але вона розшукала його, щоб одружитися 06
Воїн Сергій Костюченко втратив руку й покинув дівчину, щоб не бути тягарем. Але вона розшукала його, щоб одружитися 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+69
діти ви наші дітоньки....
що ж вам випало на долю... словами не сказати...
дай Боженька вам щасливих років у вільній і мирній Україні...
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15.10.2022 11:38
+60
Хлопці, юнаки,Герої. Фізична вада не має нічого спільного з тим,що Ви зробили,робите і будете робити для захисту Юль Наташ і Світлан. Ви їм життя зберегли.
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15.10.2022 11:36
+50
Який гарний хлопець,мов сонечко ясне.Тварі рашистські покалічили,але не зламали його.Нехай буде щастя і любов у сім'ї Сергія і Юлі.На землі вільної,мирної України щоб народили і виростили дітей
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15.10.2022 11:50
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Хлопці, юнаки,Герої. Фізична вада не має нічого спільного з тим,що Ви зробили,робите і будете робити для захисту Юль Наташ і Світлан. Ви їм життя зберегли.
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15.10.2022 11:36 Відповісти
покажі мені тей протез, що може бути краще власної руки?
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15.10.2022 11:51 Відповісти
Через років 10 на 3D принтерах не те що руку, серце будуть друкувати. Тому парубкові треба лише почекати. І, звісно, народити зі своєю дружиною гарних дітей.
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15.10.2022 16:35 Відповісти
баран безголовий, до речі е і такий прорез на голову, що буде краще за твою - хочеш?
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15.10.2022 11:53 Відповісти
діти ви наші дітоньки....
що ж вам випало на долю... словами не сказати...
дай Боженька вам щасливих років у вільній і мирній Україні...
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15.10.2022 11:38 Відповісти
Дітки, хай вам Бог допомогає! Путіну і ВСІМ кацапам кацапським - горіти у Вогні...
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15.10.2022 11:46 Відповісти
Який гарний хлопець,мов сонечко ясне.Тварі рашистські покалічили,але не зламали його.Нехай буде щастя і любов у сім'ї Сергія і Юлі.На землі вільної,мирної України щоб народили і виростили дітей
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15.10.2022 11:50 Відповісти
Шана воїну і повага дівчині!
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15.10.2022 11:51 Відповісти
зворушливо до слiз,щастя молодятам!
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15.10.2022 11:52 Відповісти
справжня козачка!
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15.10.2022 11:55 Відповісти
Счастья и мирного неба молодым!
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15.10.2022 12:03 Відповісти
Щасливої подальшої сімейної долі, і останньої війни в житті їх та їх нащадків.
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15.10.2022 12:10 Відповісти
Дівчино, ти вже героїня!!! На тобі, і таких людях,тримається вся Україна!!! Бережи тебе Бог!!!
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15.10.2022 12:15 Відповісти
Слава Герою!
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15.10.2022 12:21 Відповісти
Дай Боже вам, діти, вічної любові та щастя. Ваші діточки - це буде майбутнє нашої України.
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15.10.2022 12:23 Відповісти
Дівчинко, яка ти красива і ззовні і душею. Будьте щасливі наші дорогі діточки, ви найкращі.
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15.10.2022 12:33 Відповісти
Горите в аду на 10 поколений вперёд, рашистские мрази!
Рота ваших утилизированных ублюдков не стоит этой любви!
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15.10.2022 13:03 Відповісти
дівізія, рота то замало
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15.10.2022 13:29 Відповісти
Амінь.
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15.10.2022 15:31 Відповісти
Якi молодi та гарнi. Хай вам щастить у подружньому життi. Хай Господь вас оберiгаэ та допомагаэ!
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15.10.2022 13:39 Відповісти
Заслуговує на повагу, рідкісний випадок. Зазвичай - "кавиляй патіхоничку"
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15.10.2022 13:44 Відповісти
Не знаю де ви це бачили. На расії так, і ковиляють звідти, куди шлють.
Але у нас в Україні жодного разу не бачила, щоб так поводились з людиною, особливо з військовим.. Може ви не з України?
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15.10.2022 15:29 Відповісти
Якщи ви чогось не бачили, це не значить що цього немає. Я бачив. Може це ви не з України? Чи ви вважаєте що в Україні всі жінки святі і згідні утримувати травмованих чоловіків?
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15.10.2022 16:18 Відповісти
Друже, навіть не думай займатися такою дурнею. Сам Бог направляє тебе та твою кохану на ту дорогу, якою мусите пройти. Це так би мовити твій та її хрест! Тому можу побажати лише єднання ваших душ та сердець! Це саме важливе в житті. Хай щастить. Все буде у ВАС добре.
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15.10.2022 14:04 Відповісти
Молодці. Серце радіє за вас.
Я вірю, що попереду у вас довге, щасливе життя і діточки ваші народяться у мирній, вільній Україні.
Хай Господь береже вас.
Пишаємося вами! Ви герої!
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15.10.2022 15:36 Відповісти
Рашисти ***** принесли в Мирну Україну горе та страждання!!
Молодятам кохання та терпіння, усе буде добре!!
Слава Захисникам України !
‼️🇺🇦❤️⚔️👍😠😡❤️⚔️🇺🇦‼️✌️👏👏
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15.10.2022 16:09 Відповісти
Моцна історія.
В якій ще країні світу гине і калічиться молодь яка є костяком нації України. Африка не рахується.
Чому наша військова доктрина розраховує більше на фізичні кондиції ніж на досвід - фізичну форму 30 - 40 річний може і в армії здобути, а скалічена молодь це скалічене майбутнє України.
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17.10.2022 21:13 Відповісти
Мир вам та любов!Все буде Україна!
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19.10.2022 04:39 Відповісти
 
 