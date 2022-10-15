Тіла двох чоловіків зі слідами тортур виявлено у визволеній Козачій Лопані на Харківщині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції 13 жовтня у смт Козача Лопань виявили тіла двох чоловіків зі слідами насильницької смерті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту. Правоохоронці знайшли їх в одній могилі на цвинтарі. На тілах загиблих зафіксовані сліди катувань: переломи кісток черепу, щелепи та ребер.

"Наразі їх направлено на проведення судово-медичних експертиз. Встановлюються всі обставини вчинення злочину, досудове розслідування триває", - йдеться у повідомленні.

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