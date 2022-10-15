УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15307 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 303 5
війна (56882) обстріл (21394) Нікополь (564)

Кількість поранених через ранковий обстріл Нікополя збільшилася до 5 осіб. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вже відомо про п’ятьох поранених внаслідок обстрілу Нікополя вранці в суботу, 15 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Важка ніч та ранок для району. Два поранених вночі та, за уточненими даними, п'ять поранених мешканців Нікополя зранку, - розповів він. - На щастя, без загиблих".

Як додав Євтушенко, ранковий обстріл вулиць мирного міста "був заточений на максимальну шкоду мирним жителям".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 50 російських снарядів прилетіло вночі по Нікополю, вранці окупанти завдали повторного удару по місту, є поранені, - Резніченко. ФОТОрепортаж (оновлено)

Кількість поранених через ранковий обстріл Нікополя збільшилася до 5 осіб 01

Кількість поранених через ранковий обстріл Нікополя збільшилася до 5 осіб 02

Кількість поранених через ранковий обстріл Нікополя збільшилася до 5 осіб 03

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
15.10.2022 13:48 Відповісти
Бедный Никополь. Превращают его в Мариуполь ********...
показати весь коментар
15.10.2022 13:50 Відповісти
Бедный и нах никому не нужный.
От Евтушенко толку ноль,организовать работу с ЗСУ не в состоянии.а констатировать факты любой дурень сможет.
Сегодня орки долбили целый час. интервал прилетов 3 мин.,выходы слышали даже глухие. Ответки нет.
Кацапня поэтому и обнаглела.
херачит уже и утром,хотя пару месяцев назад ху нули и тикать,максимум стандартные 5 мин. обстрела и все...
Обстрелы исключительно ночью были.
******* уже самые стойкие.
Если стране не нужны города с мощной промышленностью которая даёт миллиарды в бюджет то ладно...
показати весь коментар
15.10.2022 18:44 Відповісти
Нікопольщина - серце України! Тут майже всі Січі були, тут могила Сірка! тому кацапи біснуються! Смерть кацапні!
показати весь коментар
15.10.2022 14:01 Відповісти
Могила Сірка біля села Покровське (15 км вiд мiста), любив там бувати, прекрасний вид на Дніпро. Раніше там поруч був вітряк, але його якісь придурки спалили. А в самому Нікополі гетьманом України, став Богдан Хмельницький, той який попросив приєднання Гетьманщини до Росії, і Гетьманщина стала Малоросією. А взагалі, Нікополь, прекрасне в минулому місто, вже давно депресивний регіон. Там вити хочеться, а зараз ще й небезпечно.
показати весь коментар
15.10.2022 15:02 Відповісти
 
 