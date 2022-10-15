Кількість поранених через ранковий обстріл Нікополя збільшилася до 5 осіб. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вже відомо про п’ятьох поранених внаслідок обстрілу Нікополя вранці в суботу, 15 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
"Важка ніч та ранок для району. Два поранених вночі та, за уточненими даними, п'ять поранених мешканців Нікополя зранку, - розповів він. - На щастя, без загиблих".
Як додав Євтушенко, ранковий обстріл вулиць мирного міста "був заточений на максимальну шкоду мирним жителям".
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От Евтушенко толку ноль,организовать работу с ЗСУ не в состоянии.а констатировать факты любой дурень сможет.
Сегодня орки долбили целый час. интервал прилетов 3 мин.,выходы слышали даже глухие. Ответки нет.
Кацапня поэтому и обнаглела.
херачит уже и утром,хотя пару месяцев назад ху нули и тикать,максимум стандартные 5 мин. обстрела и все...
Обстрелы исключительно ночью были.
******* уже самые стойкие.
Если стране не нужны города с мощной промышленностью которая даёт миллиарды в бюджет то ладно...