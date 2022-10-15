Кількість поранених через ранковий обстріл Нікополя збільшилася до 5 осіб. ФОТОрепортаж

Вже відомо про п’ятьох поранених внаслідок обстрілу Нікополя вранці в суботу, 15 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Важка ніч та ранок для району. Два поранених вночі та, за уточненими даними, п'ять поранених мешканців Нікополя зранку, - розповів він. - На щастя, без загиблих".

Як додав Євтушенко, ранковий обстріл вулиць мирного міста "був заточений на максимальну шкоду мирним жителям".

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