УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15307 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
8 958 5
війна (56882) Запоріжжя (1442) обстріл (21394) ракети (2845) Офіс Генпрокурора (2359)

Наслідки ворожих ракетних ударів по Запоріжжю. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти здійснили чергову ворожу атаку по Запоріжжю, за даним фактом розпочато розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, 15 жовтня 2022 року о 2:00 ночі російські військові, діючи в порушення законів та звичаїв війни, застосувавши дрони-камікадзе, обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя.

"О 05:40 ранку збройні сили країни-агресора випустили по обласному центру ракети С-300. Внаслідок ракетного обстрілу зазнали руйнувань об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури, автостоянка з припаркованими автівками. Від вибухової хвилі пошкоджено багатоповерхівки та їхня прибудинкова територія", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Запоріжжю: пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, заклад освіти та автостоянку. ФОТО

Наслідки ворожих ракетних ударів по Запоріжжю 01
Наслідки ворожих ракетних ударів по Запоріжжю 02
Наслідки ворожих ракетних ударів по Запоріжжю 03
Наслідки ворожих ракетних ударів по Запоріжжю 04

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у нас тревога по ЮГУ вроде как из Крыма инфа фото запуск 4 Калибров курс ЗАПОРОЖЬЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! так что держитесь.... к вам полетело..если правда...
показати весь коментар
15.10.2022 14:31 Відповісти
А тим часом у Севастополі розважається Бавовнятко
показати весь коментар
15.10.2022 14:34 Відповісти
ці рашанські вилупки своїми нападами примусили українців усвідомити, що ми є нація воїнів
https://www.youtube.com/watch?v=0W6MqgNRvyM
показати весь коментар
15.10.2022 14:50 Відповісти
Бьют по правобережной промзоне, куда уже были прилёты. На сей раз вероятно целились в рядом стоящею котельную. На первом фото вид на один из городских НИИ.
показати весь коментар
16.10.2022 09:42 Відповісти
 
 