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В окупованому Севастополі було чути вибухи. Повідомляють про роботу ППО нібито "у тренувальному режимі". ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Севастополі було чути вибухи. Зазначається, що ППО нібито "працювала по літальному апарату".

Місцеві телеграм-канали повідомляють про нібито роботу ППО, інформує Цензор.НЕТ.

В окупованому Севастополі було чути вибухи. Повідомляють про роботу ППО нібито у тренувальному режимі 01

Тим часом, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв запевняє, нібито ППО працювала у тренувальному режимі.

"У Козачці працює ППО у тренувальному режимі. Прохання не знімати та не викладати відео. Прошу зберігати спокій", - зазначає він.

Проте в мережі вже активно поширюються відповідні відео.

Також читайте: На аеродромі Бельбек у окупованому Криму чутно вибухи. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Втікати нікуди. Тільки на надувних бабах. Не дарма в Пітері провели тест-заплив.
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15.10.2022 14:45
+9
опять ***** домбит крысм
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15.10.2022 14:44
+6
То не ппо,то запуск ракетного комплекса бастіон, є чимало відео в телеграми каналах це видно,по нас скорішо всього
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15.10.2022 14:46
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ракурс на 5 балів от туди і гупнути
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15.10.2022 14:42 Відповісти
опять ***** домбит крысм
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15.10.2022 14:44 Відповісти
Втікати нікуди. Тільки на надувних бабах. Не дарма в Пітері провели тест-заплив.
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15.10.2022 14:45 Відповісти
То не ппо,то запуск ракетного комплекса бастіон, є чимало відео в телеграми каналах це видно,по нас скорішо всього
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15.10.2022 14:46 Відповісти
Треба оновлювати "путінсько-український словник" - "тренувальний режим"

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15.10.2022 14:47 Відповісти
Адмирал "*******" это который постарше капитана "очевидность"
Это трееировки
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15.10.2022 14:55 Відповісти
ватастополь)
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15.10.2022 14:59 Відповісти
Потім перейменуємо на Херсонес як було.
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15.10.2022 15:25 Відповісти
Або Корсунь чи Ахтіар
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15.10.2022 15:28 Відповісти
Толи еще будет), "война по-домашнему" не только в телевизоре бывает.
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15.10.2022 16:33 Відповісти
І? (с)
Влучили хоч в якусь поганеньку нафтобазу?
Ні?
Тоді тренуйтесь більше, он в білгородській області краще виходить.
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15.10.2022 17:54 Відповісти
ниче. тренеруйтесь. скоро экзамены сдавать будете.
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15.10.2022 20:20 Відповісти
 
 