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Захисники України побудували в бліндажі піч. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни, які боронять нашу землю від російських окупантів, побудували в бліндажі піч та готують в ній їжу.
Фото облаштованого захисниками України побуту опублікував у фейсбуці президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми кардинально відрізняємося від окупантів. Поважаємо себе. Не втрачаємо людяності. Боронимо свій дім, свою землю. А тому - непереможні", - написав він.
Топ коментарі
+39 vsbu vsbu
показати весь коментар15.10.2022 15:34
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+27 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар15.10.2022 15:40
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Будь ласка, зачекайте...
Молодці, хлопці!
ай хазяйновиті українці...
не те шо дика русня в свинарнику нечищеному жила )))) серед лайна и гноївки)))))))
а в любом свинарнике есть приспособы для чистки свинарника а кое-где и горячая вода, чтоб смыть доски или есть транспортер чтоб выгрести гофно на двор... большинство современных наших свиноферм так устроены...
ну не стали бы наши жить (не просто спрятаться на час-два-три) а именно жить несколько дней-недель... в нечищенном свнарнике... вот это главное !!!!!!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Це така правда, як і його рейтинг ,другий серед найвеличніших українців, воно хворе комплексом Напалеона, зараз там так тяжко на передовій що інколи і окопа немає коли викопати,постійно потрібно переміщатися,щоб не місце не було пристріляне, а це відосик для зелохів,алеж ніяк не передові позиціі.
Правда не понял, зачем глупости про "блиндаж" писать? Явно же это помещение какого-нибудь богатого дома.
Коли вже навчимося зелені фейки відрізняти від правди?
це не передові позиціі в липшому варіанті,у гіршому - звичайна постановочне відео від Зе , бо ні спальниками,ні теплим одягом, ні пічками наші хлопці незабеспечені!
Хто знає, Зеленський хоч чимось допоміг цим хлопцям?
І ще, я зовсім не зрозуміла до чого цей пост.
Бо не красиво?
Борщу поїв...
С точки зрения пропаганды это конечно все *******. мол приходите в ВСУ, кто еще не пришел. тут так все душевно - по домашнему.
На обмане, как и в семейных отношениях, ничего хорошего не посторишь имхо))))
Читай уважно - це прикордонники. І тому дуже можливо, що їхнє укриття-застава на кордоні Харківської обл. десь напроти Валуйок.
- Ковбаси. Багато. Сала багато. Оселедців багато. Вареників багато. Шинки багато. Тарані багато. Горілки пити не будемо. Пампушок. З часником. Слухай, Василю, а мо', вип'ємо? Трішечки?.. - Хм... ху... Нема сил відмовитись. Трішечки... Але відро.
- Ну два. Відра!
- І бочечку пива!
Слід, напевно, бути подалі від кухні - постійний стан розосередженості/рассредоточения бійців, - перша військова заповідь збереження здоров'я і життя в коротких паузах між боями.
Кухня Хоанг Кам очень уникальна и широко используется у Вьетнамской Народной Армии. Самые ценные качества данной кухни, это то, что ее можно выкопать с минимальным количеством инструментов, а дым от нее стелится по земле и его не видно ни с воздуха, ни с земли. При этом, повар тоже находится в безопасности от выстрелов или взрывных осколков. Эта печка была разработана в 1951 году и с тех пор стала обязательной к изучению для всех вьетнамских солдат.
https://m.youtube.com/watch?v=fuo-JPJgzrs&fbclid=IwAR2kPNcBnoHJHv8m9wsWrSzhrdC1bXnd6mX6c_hQDQT7lVkvzM80frjF2YI
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02AsjFiAHB5EGSQnAYwoEKzZJgiM71YWYbdQ4HiKcspDX5ndcVNJakZBkkvV3zUncxl&id=100063109304951&eav=AfYx1BTGKxZvRw5_VHv9vXkucF2Btn0FrlgB4WugIA4NZSI8UD_nD5q8Tm0VPhgVFx8&*****=0
Слава Націі. піZда фашистській *********.