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війна (56913) Зеленський (17531)

Захисники України побудували в бліндажі піч. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни, які боронять нашу землю від російських окупантів, побудували в бліндажі піч та готують в ній їжу.

Фото облаштованого захисниками України побуту опублікував у фейсбуці президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми кардинально відрізняємося від окупантів. Поважаємо себе. Не втрачаємо людяності. Боронимо свій дім, свою землю. А тому - непереможні", - написав він.

Дивіться: Ділянка "Бахмут-Соледар": Важкі бої тут тривають щодня. ВIДЕО

Захисники України побудували в бліндажі піч 01

Захисники України побудували в бліндажі піч 02
Захисники України побудували в бліндажі піч 03
Захисники України побудували в бліндажі піч 04
Захисники України побудували в бліндажі піч 05
Захисники України побудували в бліндажі піч 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+39
Ураїнці....
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15.10.2022 15:34
+37
Смачного вам хлопцi!
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15.10.2022 15:35
+27
хіба тільки піч? а долівка "плетняком" виклана? то шо само зробилось? ))))
ай хазяйновиті українці...
не те шо дика русня в свинарнику нечищеному жила )))) серед лайна и гноївки)))))))

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15.10.2022 15:40
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Ураїнці....
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15.10.2022 15:34 Відповісти
Смачного вам хлопцi!
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15.10.2022 15:35 Відповісти
Да, тепло это важно, но и то, что наши мужчины нормально питаются, в чистоте и комфорте тоже хорошо. Чувствуется, что там хороший хозяин возле печки. И, конечно, печнику респект тяга хорошая классно смотрится сама печь. Этим мы и отличаемся от кацапов.
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15.10.2022 16:23 Відповісти
возле печки клоун из 95го квартала
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15.10.2022 16:32 Відповісти
Молодці!!! І хліб спекти, і поїсти, та й тепло з гарячою водою.
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15.10.2022 15:36 Відповісти
Вангую: після війни там буде крутий ресторан, аЗЄля буде купувати шаурму тільки там.
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15.10.2022 15:37 Відповісти
З таким бидлом ЗСУ точно залишаться без старлінку
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15.10.2022 15:37 Відповісти
Грубо но правильно, или нам послушаться маска, отдать кацапам пол Украины, перестать воевать но зато интернет на передке будет? Меня этот Маск с его позицией уже ******
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15.10.2022 15:40 Відповісти
закрыть свой рот быдлячий и воевать на передке с интернетом из-за отсутствия которого огромные неразрешимые проблемы
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15.10.2022 15:44 Відповісти
Це все нагадує весну 2019го, коли мудрий нарід замість підготовки до війни захотів расслабіцца , покушать шашликі і паржать.
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15.10.2022 15:47 Відповісти
Їх Лавров покусав, чи що? Державні діячі, а рівень гопоти якоїсь.
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15.10.2022 15:45 Відповісти
рагулi
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15.10.2022 15:48 Відповісти
Що це за прынцесса?
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15.10.2022 15:48 Відповісти
ольгінський прапорщик, маскується під жінку подоляка. подоляк поки що нічого не підозрює
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15.10.2022 15:56 Відповісти
И именно поэтому возле ее имени стоит синий значок? Серьезно?)
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15.10.2022 16:14 Відповісти
не понял, трамп развелся с меланией и она выйшла за подоляка? ******
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15.10.2022 16:07 Відповісти
ні..вона Машка..для краси Маланья мабудь
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15.10.2022 16:11 Відповісти
зайшла подивитись - хто воно таке..так та хабалка не матюкається - вона матом розмовляє..всі пости бидлячі..у стилі - всі і все навкруги лайно, одна я роза..і те непорозуміння помічницею депутата отримувала зарплатню з бюджету
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15.10.2022 16:09 Відповісти
А у нас при власти сейчас только быдлота, которой разве что с дробовика в голову дойдет кто прав, а кто слуга нарота
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15.10.2022 16:31 Відповісти
А що ви хотіли від висраної дочки депутатки?
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16.10.2022 07:05 Відповісти
а я й не дивуюсь - яблучко від берези недалеко впало..обидві тупи курки, для яких приорітет - гроші, піар й особиста вигода
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16.10.2022 14:29 Відповісти
Печь - это прекрасно, тепло. Особенно сейчас это важно. Но нефтебаза в Белгороде - это еще теплее. Особенно сейчас это важно.
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15.10.2022 15:38 Відповісти
Для кацапа буде відкриттям, що піч для приготування їжі, Іван-дурак думав, що для відлежування дупи 😝😝😝😝😝😜🤪
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15.10.2022 15:38 Відповісти
Хтось там печі клав в мирний час , бо звичайна людина не побудує
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15.10.2022 15:38 Відповісти
не факт, в мене дід подібну на дачі склав (тільки вуличну) за допомогою якогось підручника дореволюційного
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16.10.2022 14:32 Відповісти
Ну да, потому что мы с рассеей один народ, пока одни строят печку и готовят на передовой японские роллы, другие живут в здании свинарника вместе с свиньями и по ккстам дают друг другу играть на кожаной дудке
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15.10.2022 15:38 Відповісти
Ну, красиво воювати не заборониш.
Молодці, хлопці!
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15.10.2022 15:39 Відповісти
ХРАНІ ВАС БОЖЕ, ХЛОПЦІ ‼️‼️‼️
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15.10.2022 15:40 Відповісти
хіба тільки піч? а долівка "плетняком" виклана? то шо само зробилось? ))))
ай хазяйновиті українці...
не те шо дика русня в свинарнику нечищеному жила )))) серед лайна и гноївки)))))))

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15.10.2022 15:40 Відповісти
Вася, я пожалуй не соглашусь с тобой, как бы мы не навидели ************ - это война. Они что в санаторий приехали и должны спать в гостиннице? Смех-смехуючками, но на войне приходится спать где приходится. Я не вижу ничего смешного, что *********** спят в свинарнике. Они не могли подготовить готовые рубежи со всемя условиями. отетот ржач с кацапов он не правилен ибо уменьшает их позиции в войне и наши могут расслабится. Нельзя недооценивать противника. лучше спать под боком с хрюшкой чем в блиндаже залитым водой в холодине. имхо. это ***** война...
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15.10.2022 15:52 Відповісти
тут главное слово не свинарник... а нечищенный.!!!!!.. они клетки тупо не почистили а сверху набрасывали тряпье... я не знаю были ли Вы в свинарнике, но не чищенный это неслабая вонь, это амбре въедается в одежду, вещи и волосы...он так просто на сквознячке не выветривается...
а в любом свинарнике есть приспособы для чистки свинарника а кое-где и горячая вода, чтоб смыть доски или есть транспортер чтоб выгрести гофно на двор... большинство современных наших свиноферм так устроены...
ну не стали бы наши жить (не просто спрятаться на час-два-три) а именно жить несколько дней-недель... в нечищенном свнарнике... вот это главное !!!!!!
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15.10.2022 16:03 Відповісти
если жить осталось пару часов, это, собственно, не так и важно
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15.10.2022 16:06 Відповісти
ну...это весомый аргумент))))
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15.10.2022 16:07 Відповісти
газдовиті хлопці. Обжилися капітально. не здивуюсь якщо десь там є загін і трійко курочок)
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15.10.2022 15:44 Відповісти
ну это точно не на нуле. ибо дым выдаст позицию и туда прилетит арта. новости от зебила просто на ******** чтоле? поправте, если я не прав, и матами не кладите. и плитку положили. *** за кого этот телемарафет держит украинцев. ******...
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15.10.2022 15:46 Відповісти
я против зрады и предательства, но извините, такие блиндажи возможны только на Закарпатье с пицерией у ресторатора - коли каклеты ака митбол
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15.10.2022 15:48 Відповісти
Про теплове та димомаскування я писать тут не буду: по-перше - треба орієнтуваться на місцевості і використовувать конкретні умови (де розташувать бліндаж, як і куди вивести димову трубу) По-друге - ці "підказки" можуть прочитать "не ті очі" і потім вони будуть дивиться саме у напрямі "підказок" Єдине що - трубу вбік, під нахилом і виводить у зарості кущів на краю відкритого простору (де гуляє вітер) Там дим буде затримуваться, розсіюваться і охолонять, не піднімаючись угору А от дві речі практичні - підкажу : після розгрому німців під Корсунь-Шевченківським люди почали потроху відбудовуваться Крім печей (які топилися раз на добу - коли вранці варили їсти), прибудовували "лежанки" Це були невеликі пічки, які можна було протопить в будь-який час На них спали чи сушили мокрі одяг та взуття (а також зерно, горіхи, насіння, "затірку", сухарі та інші продукти) Так от - для швидкого розігріву повітря (прискореного теплообміну) в "бочину" лежанки вмуровувалися пусті циліндричні гільзи від снарядів великого калібру ( 76-152 мм) або й просто обрізки труб Всередині лежанки вони частково прогрівалися вогнем (коли її топили) і віддавали швидко гаряче повітря приміщенню Їх так і називали - "патрони" Крім того - в них можна було пекти картоплю, яйця, яблука чи цукрові буряки, а також розігрівать та підсмажувать хліб на "шпичці" (особливо із накладеною зверху на нього пластинкою сала - воно топилося і просочувало хліб) Вже мало таких хат залишилося в Україні (як і людей, для яких вислів - "картопля з патрона", щось конкретне означало)
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16.10.2022 05:07 Відповісти
добавити нічого...так і буде
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15.10.2022 15:46 Відповісти
у світі люди своє чоловіче достоїнство не з помийки отримали. тому не мрійте, до помийки його ніхто совати не буде
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15.10.2022 16:01 Відповісти
Козаки!!! 🙏🙏🙏

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15.10.2022 15:50 Відповісти
Зеленський в ролі повара?
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15.10.2022 15:50 Відповісти
ага,локшину рубає ,щоб на вуха вішати.
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15.10.2022 15:58 Відповісти
как по мне все ****** и провокация... нету таких условий на передке. зебилы ваще берега, по-моему, попутали... может там и баня с бабами есть?
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15.10.2022 15:54 Відповісти
Піч - залік, подивіться на підлогу, вона вимощена камнем. Во істину там де українець все цвіте, родить і співає.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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15.10.2022 15:55 Відповісти
Так и вижу как на нуле, под обстрелами арты, воин всу с уровнем кладет плитку врагам на зло, серйозно?
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15.10.2022 15:57 Відповісти
ні ,та щоб скласти піч,це треба робити раствора з цементу, розмішувати його, чи глину,де це все робилось?Люди не вмикають розум.
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15.10.2022 16:19 Відповісти
ПІч можна і на "відвали від мене" зробить. А от щоб зробить файну підлогу і шоб шарік на ній при котінні не підстрибував, це вже справжня майстерність
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15.10.2022 16:23 Відповісти
піч без раствора повалиться при пеший дитонаціі від обстрілів, на фронті потрібні мобільні пічки, "буржуйки" та спальники, бо мобільність і правила безпеки головне на передовій , наші робили саморобні типу "кабіца" і те тушили ,бо дим і запах диму може видати позиціі хлопців, у кожної пічки з димом вилітають іскри через трубу, це я включити у окопі сигнал -стриляйте ми тута. Тим більш робити раствор ,тягати цеглу , і вкривати плиткою пола.Такий блиндаж має сенс коли не передбачається пересування уперед ,чи назад.
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15.10.2022 16:32 Відповісти
Таке враження, шо то Львівська краївка. Ще настоянки і пиваса не вистачає
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15.10.2022 16:34 Відповісти
а мені ще цікаво - що то за поліетілен з рулонів по периметру стін..що приховують?
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16.10.2022 14:35 Відповісти
Пише прикордонники,кордон в нас довгий,щось мене та спина без броніка турбує.
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15.10.2022 18:14 Відповісти
Я уже ***** ничему не удивлюсь в новостной ленте.
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15.10.2022 15:56 Відповісти
як би в тебе Зе ,була ЛЮДЯНІСТЬ! хлопці не мерзли би на передовій, без пічок, спальників ,та теплого одяга ,а твои служки не втікли би за кордон , вкравши тонни гуманітарки, уникнувши відповідальності, "людяний" ти наш....Коли Порох приїджає до хлопців ніколи не їде з пустими руками,а ти , клоун чонгарний, тільки прапорці приїджаєш підіймати на деокуповані теріторіі та зробити відосики , попіаритися за рахунок ЗСУ.
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15.10.2022 15:57 Відповісти
Лилия, новость фейк, воняющая зеленым дерьмом. На передке такой быт не возможен...
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15.10.2022 15:58 Відповісти
смущает пол в "блиндаже"
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15.10.2022 16:02 Відповісти
Жека, сначала тяжело положить только первые 50 кв. метров плитки - потом все ложится на автомате с закрытыми глазами)))
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15.10.2022 16:04 Відповісти
Может, бывшее мини-кафе в сельском стиле? И кирпич - старый обгоревший, потому и мет. козырек сделан позже /для защиты/.
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15.10.2022 16:25 Відповісти
та я вже бачу, черговий піар відосик від зеленого лайна
Це така правда, як і його рейтинг ,другий серед найвеличніших українців, воно хворе комплексом Напалеона, зараз там так тяжко на передовій що інколи і окопа немає коли викопати,постійно потрібно переміщатися,щоб не місце не було пристріляне, а це відосик для зелохів,алеж ніяк не передові позиціі.
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15.10.2022 16:07 Відповісти
ну он откосил 4 раза от повестки, есть бумажка с которой вечером почить, жизнь удалась)
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15.10.2022 16:20 Відповісти
Хлопцы молодцы, аккуратно все и чисто, казламордым бы показалось, что так рай выглядит.
Правда не понял, зачем глупости про "блиндаж" писать? Явно же это помещение какого-нибудь богатого дома.
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15.10.2022 15:57 Відповісти
Тільки казламордиє можуть вважати це багатим домом..
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15.10.2022 16:03 Відповісти
Ну хорошо, для совсем тупорылых я внесу ясность : подвальное помещение богатого дома.
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15.10.2022 19:52 Відповісти
даже едят в брониках...капец....
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15.10.2022 16:00 Відповісти
значить є потреба швидко збиратися по тривозі
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15.10.2022 16:03 Відповісти
То як при тривозі клали піч з нової цеглини, то піч при п тривозі будут підіймати та тягти за собою на нові позиціі ?Щей підлога виклана плиткою, ти ба, якщо нащі хлопці наступають ,чи то позиція на роки збудована?
Коли вже навчимося зелені фейки відрізняти від правди?
це не передові позиціі в липшому варіанті,у гіршому - звичайна постановочне відео від Зе , бо ні спальниками,ні теплим одягом, ні пічками наші хлопці незабеспечені!
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15.10.2022 16:12 Відповісти
смак борщу, звареного в казані в печі, зрозумілий лише українцям...
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15.10.2022 16:02 Відповісти
Научил одну многодетную семью готовить (томить) украинский борщ в духовке, с тех пор стали готовить только так. А еще научил их печь дома хлеб на закваске, это лучший хлеб, что кушал.
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15.10.2022 16:13 Відповісти
Коли Порошенко везе буржуйки, одяг, амуніцію, техніку і багато іншого зе пише про пічь, яку побудували наші захисники.
Хто знає, Зеленський хоч чимось допоміг цим хлопцям?
І ще, я зовсім не зрозуміла до чого цей пост.
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15.10.2022 16:11 Відповісти
І дуже цікаво, чому Зеленський не викладає фото воїнів в окопах голих і голодних на передку, під постійними обстрілами, де навіть поїсти нема часу, не то що печі класти?
Бо не красиво?
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15.10.2022 16:19 Відповісти
Бо він тепер змагається із Тарасом Шевченко за звання найвеличнішого українця усіх часів, мабуть друге місце ,що йому намалювали вже невлаштовує.
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15.10.2022 16:35 Відповісти
Звісно допоміг...
Борщу поїв...
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15.10.2022 16:40 Відповісти
Как-то все очень душевно. По-домашнему.
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15.10.2022 16:11 Відповісти
И уезжать не хочется.
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15.10.2022 16:21 Відповісти
Кстати, как положили плитку, то в блиндаж лучше дня два не заходить, шоб раствор не поехал и плитка не покосилась. а где тогда товарищи ночевали, на улице?
С точки зрения пропаганды это конечно все *******. мол приходите в ВСУ, кто еще не пришел. тут так все душевно - по домашнему.
На обмане, как и в семейных отношениях, ничего хорошего не посторишь имхо))))
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15.10.2022 16:17 Відповісти
Ти напівкацапський придурку, чого розійшовся?
Читай уважно - це прикордонники. І тому дуже можливо, що їхнє укриття-застава на кордоні Харківської обл. десь напроти Валуйок.
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15.10.2022 21:59 Відповісти
Тому, що УКРАЇНЦІ...
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15.10.2022 16:25 Відповісти
сподіваюсь що бліндаж недалеко від кордону
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15.10.2022 16:28 Відповісти
Швидше за все так і є. Адже в тексті сказано, що це прикордонники.
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15.10.2022 22:00 Відповісти
А на останній світлині, то не ЗЄлЄнскій?
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15.10.2022 16:30 Відповісти
Это, конечно, хорошо, что есть печь и горячая пища (надеюсь, не только для офицеров). Но, ребята..., если такие удобства сами себе делают, то значит никто никуда уходить не собирается, так?
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15.10.2022 16:32 Відповісти
Читаю комментарии и двойственные чувства: с одной стороны людям приятно вдруг увидеть воинов в тепле, а с другой...Никто эту печь не клал /достаточно всмотреться в детали/. Поэтому, Ваша фраза "если такие удобства сами себе делают, то значит никто никуда уходить не собирается" не имеет оснований.
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15.10.2022 17:10 Відповісти
Эй, салдатік, мнє Маргаріту пажалуйста
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15.10.2022 16:35 Відповісти
і 400 грам водкі і два бокала пива
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15.10.2022 16:36 Відповісти
- Чого товариство забажає?
- Ковбаси. Багато. Сала багато. Оселедців багато. Вареників багато. Шинки багато. Тарані багато. Горілки пити не будемо. Пампушок. З часником. Слухай, Василю, а мо', вип'ємо? Трішечки?.. - Хм... ху... Нема сил відмовитись. Трішечки... Але відро.
- Ну два. Відра!
- І бочечку пива!
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15.10.2022 16:44 Відповісти
какое же єтот зеленский ******. прости господи...
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15.10.2022 16:47 Відповісти
Це явно не передова. Скоріш за все, прикордонники облаштували їдальню у якомусь покинутому кафе десь біля кордону. Можливо, це десь на Чернігівщині чи Сумщині...ДПСУ, звичайно, молодці, але Президент м'яко кажучи, не в темі і просто пише, аюи ляпнути...
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15.10.2022 17:07 Відповісти
Зимняя война в Финляндии 1939-40гг,для красной армии закончилась весной трагически...за 105 дней Войны погибших 200 000,замёрзших в 40 градусний мороз 100 000..., интересно другое ...обозы со жратвой и водкой шли неделями...
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15.10.2022 17:43 Відповісти
Петро Порошенко позавчера доставил на фронт десятки буржуек,дизель,-генераторов и прочей военной амуниции на сумму всего один доляр...😛😛😛
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15.10.2022 17:49 Відповісти
это еще очень круто, как для блиндажа
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15.10.2022 18:11 Відповісти
Піч. Військові потягнулися до тепла. Однак Теплове випромінювання, Тепловізор, Демаскована позиція. Телефон, пічка, Ціль.

Слід, напевно, бути подалі від кухні - постійний стан розосередженості/рассредоточения бійців, - перша військова заповідь збереження здоров'я і життя в коротких паузах між боями.
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15.10.2022 18:17 Відповісти
З мережі:

Кухня Хоанг Кам очень уникальна и широко используется у Вьетнамской Народной Армии. Самые ценные качества данной кухни, это то, что ее можно выкопать с минимальным количеством инструментов, а дым от нее стелится по земле и его не видно ни с воздуха, ни с земли. При этом, повар тоже находится в безопасности от выстрелов или взрывных осколков. Эта печка была разработана в 1951 году и с тех пор стала обязательной к изучению для всех вьетнамских солдат.

https://m.youtube.com/watch?v=fuo-JPJgzrs&fbclid=IwAR2kPNcBnoHJHv8m9wsWrSzhrdC1bXnd6mX6c_hQDQT7lVkvzM80frjF2YI

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02AsjFiAHB5EGSQnAYwoEKzZJgiM71YWYbdQ4HiKcspDX5ndcVNJakZBkkvV3zUncxl&id=100063109304951&eav=AfYx1BTGKxZvRw5_VHv9vXkucF2Btn0FrlgB4WugIA4NZSI8UD_nD5q8Tm0VPhgVFx8&*****=0
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15.10.2022 19:36 Відповісти
повага.
Слава Націі. піZда фашистській *********.
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15.10.2022 21:01 Відповісти
Круто виглядає піч.... Наче в якомусь тематичному кафе.... Апетитно!
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15.10.2022 23:02 Відповісти
 
 