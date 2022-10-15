Захисники України побудували в бліндажі піч. ФОТОрепортаж

Воїни, які боронять нашу землю від російських окупантів, побудували в бліндажі піч та готують в ній їжу.

Фото облаштованого захисниками України побуту опублікував у фейсбуці президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми кардинально відрізняємося від окупантів. Поважаємо себе. Не втрачаємо людяності. Боронимо свій дім, свою землю. А тому - непереможні", - написав він.

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